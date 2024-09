Pourquoi le Xbox Game Pass Standard manque-t-il de jeux clés comme « Starfield » et « Diablo 4 » ?

Champ d’étoiles Bethesda

Un autre jour, une autre mauvaise nouvelle de la part de Microsoft, maintenant en même temps que 650 autres licenciements dans la division Xbox, où les rapports indiquent que les employés restants restent confus quant à la stratégie de l’entreprise.

Ce qui ne rend pas cela plus clair, c’est ce nouveau niveau de Game Pass, le Xbox Game Pass Standard, qui coûte 15 $ par mois moins cher que le Game Pass Ultimate à 20 $, mais avec la mise en garde qu’il n’inclut pas l’attrait principal de ce service, les lancements dès le premier jour de grands jeux Xbox exclusifs.

Eh bien, il y a un autre Attention, Microsoft a apparemment choisi arbitrairement quelques dizaines de jeux, dont beaucoup sont de gros titres, qui ne sont pas inclus dans le Xbox Game Pass Standarddont beaucoup datent de plus d’un an, ce qui indique qu’il ne s’agit même pas nécessairement d’une sorte de verrouillage basé sur le temps d’une durée raisonnable.

La liste complète des jeux a été dévoilée et comprend des titres majeurs de Microsoft comme Starfield, Diablo 4 et Modern Warfare 3, les deux premiers étant sortis il y a plus d’un an, le troisième en novembre dernier, mais il est inclus dans Ultimate. La liste complète des 41 jeux vient d’un compteur ResetEra et comprend :

L’Âge de la mythologie : version revisitée Édition standard Un autre trésor de crabe Manoir Botanique Call of Duty: Modern Warfare 3 Gardien du noyau Les créatures d’Ava Diablo 4 Les donjons de Hinterberg Chronique d’Eiyuden : Cent Héros Flintlock : Le siège de l’aube Troupeau Forza Motorsport Galacticare Go Mecha Ball Harold Flétan Hauntii Arme lourde Humanité Kunitsu-Gami : Le chemin de la déesse Petit chat, grande ville Délicatesse magique MLB : Le spectacle 24 Blanc fluo Octopath Traveler 2 Routes ouvertes Jour de paie 3 À vos assiettes ! Robin des Bois – Sherwood Builders Rolling Hills : préparez des sushis et faites-vous des amis Mer de solitude La saga de Senua : Hellblade 2 Slime Rancher 2 SpiderHeck Camionneur étoile Champ d’étoiles Les profondeurs se réveillent encore Tchia L’affaire de l’idole dorée Le rembobineur Le garçon au navet braque une banque Tu es nul au stationnement, édition complète

Diablo 4 Blizzard

Il manque également les 96 jeux de la bibliothèque EA Play qui nécessitent Ultimate. Mais on ne sait pas exactement comment ni pourquoi Microsoft a sélectionné ces jeux, et c’est une situation bizarre où l’on pourrait supposer que même si vous n’obtenez pas les sorties du premier jour, vous auriez au moins des jeux importants comme Starfield, Diablo et Call of Duty de l’année dernière. Ce n’est pas le cas.

L’existence de ce niveau a toujours été bizarre depuis le début, car le « Game Pass » a toujours Le terme « exclusivités » a toujours été synonyme d’exclusivités du premier jour, mais ce n’est plus universellement vrai. Et en plus, voici cette nouvelle liste de jeux qui ne sont pas là pour… des raisons. C’est une confusion similaire à ce que fait actuellement Microsoft avec sa stratégie « exclusive » globale, en gardant certains pour lui-même, en en retardant certains pour une sortie ultérieure sur PlayStation, ou en les publiant simultanément avec PlayStation. La valeur du Game Pass, qui semblait autrefois claire, est devenue de plus en plus instable, et il semble que la situation ne fasse qu’empirer.

