Pourquoi le WWE Clash at The Castle de cette année est un incontournable ! Tout ce que tu as besoin de savoir

En septembre, la WWE revient au Royaume-Uni pour son premier événement majeur dans un stade en 30 ans avec Clash at the Castle le 3 septembre 2022. Tenu au Principality Stadium de Cardiff, le plus grand stade du Royaume-Uni, le pay-per-view vous apporte le retour de Drew McIntyre avec une opportunité de championnat de faire

l’histoire!

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Voici ce qu’il faut rechercher :

Le match de retour ultime

Deux fois champion de la WWE, une fois champion intercontinental de la WWE, une fois champion NXT et deux fois champion par équipe de la WWE (Raw) – Drew McIntyre n’a pas besoin d’être présenté. La sensation écossaise a pour objectif de marquer l’histoire alors qu’il cherche à mettre fin au règne de 700 jours de Roman Reign en tant que champion du championnat Ultimate.

Quelles sont les chances de Drew de réaliser cet exploit ?

L’attitude gagnante – Drew a vaincu Sheamus dans un brutal Good Old Fashioned

Donnybrook Match pour remporter l’opportunité incontestée du championnat universel de la WWE lors de l’épisode de SmackDown du 29 juillet.

Avantage du terrain – Étant donné que Clash at the Castle est le premier événement majeur de stade de la WWE qui se déroule au Royaume-Uni après 30 ans, Drew entre dans ce match avec un rare avantage à domicile sur Roman Reigns, le champion du monde en titre.

La charmante connexion galloise

Tenue au Principality Stadium de Cardiff, la WWE apporte aux fans une belle connexion galloise après 30 ans. Au Pays de Galles, la beauté est partout, en tant que partie distinctive du Royaume-Uni, avec son propre caractère, sa langue, sa culture et son mode de vie. Avec des célébrités telles qu’Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Christian Bale et Taron Egerton ou des légendes du sport comme Gareth Bale et Shane Williams, le Pays de Galles a été sur la carte pour sa riche culture et son talent.

Les fans qui visitent le Pays de Galles pour la première fois peuvent également tomber amoureux des collines, des montagnes, des cascades et de la magnifique côte, faisant de la capitale mondiale des châteaux un voyage inoubliable !

Ce retour au Pays de Galles a également excité et fait parler Drew McIntyre:

Voici ce que Drew a tweeté à propos du retour à un match de la WWE au Pays de Galles après 30 ans-

De l’Ultimate Championship, le retour d’un champion de la WWE dans un lieu à couper le souffle – Clash at the Castle 2022 est l’événement en direct premium à suivre en septembre !

Connectez-vous à WWE Clash at The Castle 2022 – EN DIRECT sur les chaînes SONY TEN 1 (anglais), SONY TEN 3 (hindi) et SONY TEN 4 (tamoul et télougou) le 3 septembre 2022, à partir de 22h30 IST.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici