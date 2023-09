Pourquoi le Wild du Minnesota n’a pas hésité à prolonger Marcus Foligno à long terme

ST. PAUL, Minnesota — L’ancien directeur général du Wild, Chuck Fletcher, avait l’habitude de répéter un dicton qu’il attribuait à Lou Lamoriello, mais qui a peut-être été inventé par David Poile : « Pourquoi prendre une décision aujourd’hui quand vous pouvez la remettre à demain ?

L’actuel directeur général de Wild, Bill Guerin, a fait le contraire vendredi : pourquoi attendre jusqu’à demain alors que vous pouvez tout faire aujourd’hui ?

Trois heures après l’annonce de la prolongation du contrat de Mats Zuccarello de 8,25 millions de dollars sur deux ans, le Wild a eu un appel à 14 heures avec l’agent de Marcus Foligno, Pat Morris. Peu de temps après, une prolongation de quatre ans d’une valeur de 16 millions de dollars a été conclue pour le capitaine adjoint du Wild et un autre joueur qui devait devenir joueur autonome l’été prochain.

Guerin a salué vendredi matin la rapidité avec laquelle l’accord avec Zuccarello a été conclu. Vendredi en fin d’après-midi, Guerin a déclaré que celui de Foligno était « encore plus rapide ».

Cela enferme le joueur de 32 ans percutant et infligeant des pénalités pendant cinq ans de plus après que le Wild ait enfermé Zuccarello, 36 ans, pendant effectivement trois ans de plus.

« Ce que (Foligno) a apporté à l’organisation chaque soir est quelque chose que nous apprécions beaucoup », a déclaré Guerin. « Entre lui et Zuccy aujourd’hui, nous pensons avoir passé une bonne journée. »

La prochaine étape ? Ryan Hartman. Bon sang, il se sent probablement un peu exclu, alors peut-être que cela incitera à l’action.

Guerin n’a pas hésité à ce que Hartman, un autre agent libre sans restriction en attente, soit le prochain dans sa ligne de mire. Alors que Hartman vient de conclure un contrat avantageux de trois ans d’une valeur de 1,7 million de dollars par an et qu’il est le plus jeune des trois grands agents libres, Guerin espère bientôt prolonger le joueur de 29 ans qui a marqué 34 buts il y a deux saisons. Les pourparlers sont en cours.

Et même si vous savez qu’il adorerait le faire vendredi aussi, Guerin a indiqué aux journalistes que nous ne serions pas appelés à un troisième point de presse de la journée tard dans la nuit de vendredi.

« Non, je pense que j’ai peut-être besoin d’une pause », a craqué Guerin. « Hé, écoute, je pense que tout le monde sait aussi ce que je ressens pour Hartzy. C’est un gars d’identité pour nous. Ces deux accords se sont conclus très rapidement. Nous continuerons à parler à Hartzy et que ce soit aujourd’hui, demain ou dans une semaine, j’espère que nous pourrons y parvenir et garder Ryan ici.

Les affaires vont commencer avec l’homme Moose 😤#mnwild pic.twitter.com/QUOZLJNkDb – Sauvage du Minnesota (@mnwild) 29 septembre 2023

Guérin ne cachait pas que Foligno était la priorité n°1 depuis quelques temps. Il apprécie beaucoup le joueur physique de troisième trio – quelqu’un qui est toujours le premier à défendre un coéquipier – non seulement pour ce qu’il fait sur la glace, mais aussi pour ce qu’il fait dans le vestiaire. C’est lui qui s’exprime, celui qui apporte de l’énergie et c’est souvent le porte-parole public qui demande aux journalistes de gagner ou de perdre.

On s’attendait depuis longtemps à ce que Guerin soit prêt à signer à nouveau Foligno pour exactement le même contrat qui expire d’ici la fin de la saison : trois ans à 3,1 millions de dollars par an.

La durée supplémentaire de quatre ans et le salaire de 900 000 $ de plus par an après une saison difficile de sept buts et criblée de blessures étaient surprenants. Mais Guerin a déclaré que Wild prévoyait que sur le marché libre, « les équipes se mobiliseraient pour quelqu’un comme Marcus et nous ne voulions pas que cela en arrive là ».

Interrogé sur l’inquiétude de donner ce type de terme à un joueur d’une trentaine d’années étant donné que son corps est mis à rude épreuve en raison de son style de jeu et du fait qu’il a raté plus de 50 matchs à cause de blessures et de maladies au cours des quatre dernières années, Guerin a répondu : « Il y a toujours une inquiétude à ce sujet quand on parle de durée de contrat. Mais ce qui m’inquiétait le plus, c’était de ne pas l’avoir dans notre équipe.

« Je sais que ça vient probablement du genre : ‘Il est si vieux, ça fait trop d’années, c’est trop d’argent, c’est ceci et cela.’ Je comprends cela », a déclaré Guerin à propos de l’examen minutieux attendu. « Mais tu sais quoi? J’aime bien mieux notre équipe avec Marcus Foligno que sans lui. Et si nous ne l’avions pas dans notre équipe, la première chose que nous ferions serait d’essayer de trouver un gars comme lui. Et il n’y a tout simplement pas beaucoup de ces gars-là dans les parages. Donc je ne suis pas vraiment inquiet du terme à cause de toutes ces raisons.

Les restrictions du plafond salarial du Wild sont bien connues. Cette année et l’année prochaine, ils doivent payer à leurs 23 joueurs 14,7 millions de dollars de moins que le plafond salarial en raison des rachats de Zach Parise et Ryan Suter.

Mais il y a un jour, ils disposaient de plus de 24 millions de dollars pour jouer l’été prochain. Il ne reste plus que 16 millions de dollars avec seulement huit attaquants, cinq défenseurs et un gardien de but signés. Ces accords enlèvent également des jetons commerciaux potentiels le 8 mars si, par hasard, le Wild prenait du recul cette saison dans ce qui devrait être une division centrale plus difficile.

De plus, on craint beaucoup que le vaste bassin d’espoirs dont se vante le Wild, en particulier les attaquants qui projettent de figurer parmi les six meilleurs joueurs, puisse être bloqué en retenant trop d’attaquants vétérans vieillissants.

Pour la deuxième fois vendredi, Guérin s’est moqué de cette idée.

« Il y a un équilibre et c’est difficile, mais vous devez regarder ce que vous avez maintenant », a déclaré Guerin. « Nous avons de belles perspectives. Nous avons l’un des meilleurs pools d’espoirs de la ligue, mais ces joueurs doivent se concrétiser à un moment donné et vous ne savez pas quand cela se produira. Même si nous avons des joueurs que nous apprécions, nous aimerions les garder ici également. Pour ce qui est de l’équilibre et de l’intégration des prospects, ils vont devoir vraiment faire des efforts pour arriver ici. Mais croyez-moi, si et quand ils le feront, nous les ferons entrer d’une manière ou d’une autre.

Foligno, acquis autrefois par Fletcher de Buffalo dans le cadre du commerce avec Jason Pominville, faisait partie intégrante du changement culturel auquel les Wild ont tenté de parvenir. Par SMS, il a exprimé vendredi après-midi à quel point il était excité de signer le contrat et de poursuivre ce qu’il promet d’être une année de rebond. Il devrait s’entretenir avec les journalistes après l’entraînement de samedi matin.

Il ne fait aucun doute depuis Noël la saison dernière qu’il n’était pas en bonne santé et qu’il finirait par subir une opération abdominale hors saison.

Il est arrivé au camp dans une forme phénoménale et a clairement fait savoir plus tôt cette semaine qu’il L’Athlétisme que son objectif était de signer à nouveau à long terme et d’y parvenir avec une éventuelle coupe Stanley.

Depuis son arrivée dans le Wild en 2017, le géant de 6 pieds 3 pouces appelé « Moose » mène l’équipe avec 415 minutes de pénalité, 1 159 coups sûrs et se classe quatrième pour les matchs joués (396) et les buts (67), cinquième pour les points (156). et sixième pour les passes décisives (89).

Il est devenu l’un des meilleurs tueurs au but et l’un des combattants les plus redoutés de la ligue. C’est un joueur émotif qui est apprécié dans le vestiaire du Wild.

« Une chose que j’ai clairement dite à Marcus, je ne veux pas, ‘juste parce que vous obtenez une prolongation et que c’est plus d’argent et des choses comme ça, ne changez rien.’ Vous avez le contrat, soyez simplement qui vous êtes et ne vous mettez pas trop de pression pour le respecter, car c’est à ce moment-là que vous jouez simplement avec le stress et l’anxiété. Sois juste qui tu es.’ dit Guérin.

«C’est pourquoi nous avons signé ces accords avec Marcus et Zuccy, car nous croyons en qui ils sont. Nous ne voulons pas qu’ils essaient d’être quelque chose qu’ils ne sont pas. Aimerions-nous que Marcus marquait 24 buts ? Oui, bien sûr que nous le ferions. Mais il apporte tellement d’autres choses à la table que nous n’allons pas lui mettre cette pression.

« Je pense que nous voyons tous l’impact que Marcus peut avoir dans un match. Qu’il s’agisse de marquer un but, de jouer physiquement, de se battre ou quelque chose comme ça, il a la capacité d’inverser la tendance et de savoir comment les choses se passent.

(Photo : Nick Wosika / Icon Sportswire via Getty Images)