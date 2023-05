Pourquoi le WD My Passport peut être votre élément technologique le plus précieux.

Les périphériques de stockage peuvent sembler un peu ennuyeux, mais ils ne doivent pas être sous-estimés quant à leur utilité, et My Passport de Western Digital est exactement le ticket dont vous avez besoin pour vous assurer de ne plus jamais perdre un fichier important.

Comme son nom l’indique, le My Passport est un périphérique de stockage portable externe qui peut vous accompagner partout. Il peut être modeste en apparence mais capable de contenir une richesse incalculable.

Vous êtes entre de bonnes mains avec Western Digital car l’entreprise, fondée en 1970, a plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie, s’imposant comme un nom familier digne de confiance et un leader dans l’innovation en matière de stockage et de mémoire.

Le My Passport est l’une des nombreuses solutions de stockage WD et offre un large éventail de fonctionnalités qui le rendent adapté à presque toutes les tâches, que vous soyez enseignant dans une école locale ou photographe voyageant aux confins du monde.

Bien qu’il puisse contenir des quantités incroyables de données, le My Passport est de la taille d’une paume, mesure seulement 19 mm d’épaisseur et pèse le même poids qu’une petite barre de chocolat. Il ira avec plaisir partout où vous irez dans un sac, une poche ou autre et est disponible dans une gamme de couleurs élégantes pour s’adapter à votre personnalité.

C’est peut-être petit, mais le My Passport est aussi puissant. Avec au moins 1 To d’espace, vous pourrez y installer des quantités presque infinies de fichiers et avec des prix commençant à moins de 50 £, cela ne fera pas sauter la banque non plus.

Pour ceux qui ont besoin d’un peu plus d’espace, Western Digital fabrique également le disque dans des capacités de 2, 4 et 5 To. Le plus grand a suffisamment d’espace pour contenir plus de 1,5 million de photos.

Quoi que vous choisissiez de conserver sur My Passport, ce sera rapide, facile et sécurisé. Pour commencer, le lecteur utilise la technologie USB 3.2 Gen 1 pour des vitesses allant jusqu’à 5 Gbps. Cette technologie de transfert rapide signifie que vous pouvez charger et retirer vos fichiers de My Passport avec un temps d’attente minimal.

Il est également compatible avec une large gamme d’appareils car, en plus de l’USB, il prend en charge Windows, Chrome OS et macOS.

Ceux qui utilisent Windows peuvent vivre la vie facile et n’ont même pas besoin de définir des rappels pour sauvegarder des fichiers. Le logiciel de sauvegarde inclus s’occupera de tout pour vous, en veillant à ce que votre musique, vos vidéos et vos documents soient automatiquement copiés sur votre My Passport. Vous pouvez facilement contrôler l’heure et la fréquence de la sauvegarde.

Les fichiers sont sûrs et sécurisés au-delà du simple fait d’en avoir une copie, car My Passport intègre un cryptage matériel AES (Advanced Encryption Standard) 256 bits qui dispose également d’une protection par mot de passe.

Les disques WD sont conçus pour durer, mais pour plus de tranquillité d’esprit, le My Passport est livré avec une garantie limitée de trois ans. Tout cela signifie que le WD My Passport est le périphérique de stockage idéal pour toutes les situations, que vous soyez un propriétaire d’entreprise à la recherche d’une solution simple et économique ou un parent qui ne souhaite pas sauvegarder et sécuriser des milliers de photos de bébé.