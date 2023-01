Pourquoi le voyage de Biden au Mexique est essentiel pour l’immigration, la drogue et la démocratie

Lorsque le président Joe Biden est arrivé à Mexico lundi, c’était moins d’un jour après que les partisans de droite de l’ancien président brésilien ont pris d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Brésil. Moins d’une semaine auparavant, une vague de violence avait englouti un État mexicain après l’arrestation par l’armée du pays d’Ovidio Guzmán, le fils de Joaquin “El Chapo” Guzmán et le chef du cartel de Sinaloa.

Ainsi, alors que le commerce, la drogue et l’immigration sont les thèmes dominants du sommet des dirigeants nord-américains de cette semaine (le premier ministre canadien Justin Trudeau y participe également), il y avait beaucoup plus en jeu dans les pourparlers, qui se sont poursuivis mardi. L’état de la démocratie dans les Amériques, l’État de droit au Mexique et le pouvoir des cartels de la drogue forment une toile de fond supplémentaire avec laquelle Biden et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, ou AMLO, ont tous deux dû compter.

Ces problèmes peuvent sembler être des sujets de politique étrangère lointains pour l’Américain moyen, mais chaque défi est étroitement lié à la crise de l’immigration aux États-Unis. Et même si cela ne semble pas avoir d’importance dans la vie quotidienne aux États-Unis, ces problèmes ont des retombées visibles (surdoses de drogue, migration accrue et politique intérieure de l’immigration) et moins visibles (la force de la démocratie ici et dans notre hémisphère).

Les réunions surviennent à un moment gênant mais important pour Biden. Avec une année électorale imminente et une majorité républicaine à la Chambre, Biden est confronté à une crise historique des migrants à la frontière et à un examen minutieux républicain, un nombre presque record de décès par surdose aux États-Unis, largement provoqués par le fentanyl du Mexique, et l’érosion de normes démocratiques au Mexique et dans les Amériques en général.

Les enjeux des rencontres Biden et López Obrador

Les deux présidents se sont déjà rencontrés lundi pour parler de renforcer les chaînes d’approvisionnement, de freiner la migration et d’arrêter le flux de fentanyl vers les États-Unis, et seront rejoints par Trudeau mardi.

S’adressant aux journalistes, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que même si l’accent serait mis sur une “coopération plus large en matière d’application de la loi”, la crise climatique et la santé, c’est “la migration, le fentanyl et les chaînes d’approvisionnement intégrées et la force accrue du secteur manufacturier nord-américain”. et une centrale d’innovation dans des secteurs critiques, y compris dans le secteur de l’énergie propre », qui sont les principaux domaines d’intérêt de Biden.

Ce n’est pas surprenant, étant donné le nombre record de passages frontaliers aux États-Unis l’année dernière et l’augmentation du flux de drogues comme le fentanyl, un opioïde synthétique, aux États-Unis. Le voyage de Biden à Mexico intervient après que le président s’est rendu dimanche à la frontière américano-mexicaine à El Paso, au Texas, et après que son administration a élargi les règles d’expulsion des migrants des États-Unis en vertu du titre 42, un code de santé publique controversé utilisé par l’administration Trump expulser migrants sans leur permettre de demander l’asile aux États-Unis.

Les responsables mexicains n’hésitent pas à souligner que parmi ces nombres record de traversées, la majorité provient de migrants non mexicains – généralement d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, où l’instabilité politique, la pauvreté et la persécution du crime organisé ont poussé les gens à partir.

Par coïncidence, Biden est également au Mexique quelques jours après l’arrestation de Guzmán par l’armée mexicaine – que les États-Unis accusent d’être un membre de haut rang du puissant cartel de Sinaloa et un élément déterminant du mouvement du fentanyl vers les États-Unis. Le mouvement du fentanyl vers les États-Unis est l’une des plus grandes menaces pour la sécurité nationale du pays : les surdoses liées au fentanyl sont la principale cause de décès des Américains âgés de 18 à 49 ans. Les deux tiers des plus de 100 000 Américains décédés des suites d’une surdose de drogue entre 2021 et 2022 ont été tués par le fentanyl ; et combiné à l’effet de la pandémie de Covid-19, l’opioïde synthétique a fait baisser l’espérance de vie américaine au plus bas depuis 1996.

L’arrestation de Guzmán a provoqué de violents affrontements entre les membres du cartel et l’armée mexicaine dans l’État de Sinaloa la semaine dernière. La démonstration de force massive du cartel, qui a pris le contrôle des trois plus grandes villes de l’État, tiré sur des avions militaires et civils, saisi des aéroports et tué près de 30 soldats mexicains, montre l’endurance des organisations criminelles transnationales au Mexique.

Bien que les responsables mexicains disent que le raid pour capturer Guzmán n’a pas été programmé pour le sommet des dirigeants, cela sert toujours de signal à l’administration Biden et au Congrès que le Mexique peut toujours être un partenaire dans la lutte contre le trafic de drogue et les cartels, selon les experts. Malgré l’approche non interventionniste de López Obrador pour lutter contre les cartels – il a approuvé une politique célèbre de «câlins, pas de balles» pour se concentrer sur les programmes de protection sociale pour arrêter les causes profondes – les deux dernières arrestations importantes de barons de la drogue ont eu lieu dans les semaines précédant les réunions avec Biden .

Mais les problèmes de drogue et de migration montrent certaines des limites de la visite de Biden : ce sont des problèmes interconnectés avec des préoccupations inhérentes aux droits de l’homme et qui sont nécessairement liés à l’état de la démocratie dans les Amériques. Alors que López Obrador n’a pas tardé à condamner les actions des émeutiers au Brésil, il a été moins disposé à accepter les critiques pour ses propres attaques contre les journalistes au Mexique, ses efforts pour réformer la commission électorale indépendante du pays et sa militarisation du pays par le biais du nouveau garde (qu’il a formée). Tout cela équivaut à une campagne antidémocratique à combustion lente pour consolider le pouvoir au sein de la branche exécutive, contester l’indépendance des autres branches du gouvernement et faire taire les critiques – le genre d’actions qui créent l’instabilité sociale et brisent la confiance dans les institutions.

“Biden ne dira rien car il a conclu un accord implicite de type Trump en échange de l’arrêt de la migration par AMLO”, a déclaré un journaliste mexicain. dit cette semaine, faisant écho au sentiment de nombreux reporters et commentateurs des médias mexicains. L’érosion des normes démocratiques au Mexique et dans le reste des Amériques n’est pas spécifiquement à l’ordre du jour des points dont les dirigeants discuteront, malgré les appels des dirigeants du Congrès, comme le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Bob Menendez (qui demandé l’administration Biden pour soulever ces préoccupations auprès de López Obrador) et des organisations de défense des droits humains. Mais les chances que Biden critique publiquement López Obrador sont faibles, m’a dit Andrew Rudman, directeur de l’Institut mexicain du groupe de réflexion Wilson Center.

“S’il dit quoi que ce soit publiquement, cela ne fait que créer un conflit, car López Obrador le rejettera, il dira:” Comment osez-vous “, et cela ne fera rien”, a déclaré Rudman. «Mais le président Biden devrait dire que ces choses comptent. J’espère certainement que le président indique clairement que les gens aux États-Unis surveillent absolument ce qui se passe et sont inquiets et veulent être utiles, mais voient également que l’affaiblissement de la démocratie et l’affaiblissement de la sécurité peuvent avoir un impact négatif sur l’économie mexicaine et sur la volonté trilatérale de promouvoir l’Amérique du Nord comme une région forte et dynamique.

Les tentatives précédentes des responsables américains de mettre en évidence les préoccupations concernant la violence et l’impunité au Mexique ont suscité des réponses dures de López Obrador : il y a près d’un an, il a qualifié le secrétaire d’État Antony Blinken de « mal informé » pour avoir exprimé ses inquiétudes concernant le meurtre de journalistes. Et le président mexicain a fustigé les législateurs américains et Biden pour un rapport selon lequel la loi d’autorisation de la défense nationale de 2023 appelait les États-Unis à examiner “tout changement dans les institutions électorales et démocratiques du Mexique”.

« Comment pouvez-vous dire que vous êtes une démocratie dynamique, si votre peuple ne croit pas que vous avez des élections libres et justes ? Il devraient venez », a déclaré Rudman. “C’est une valeur américaine de longue date de soutenir la démocratie et pour le président Biden, ne pas exprimer son soutien à cette valeur avec le président López Obrador serait une occasion manquée.”

Pour sa part, lundi soir, Biden a fait allusion à la poursuite “du soutien et de la construction d’institutions démocratiques dans l’hémisphère” avant sa réunion bilatérale avec AMLO.

Lié à cet impératif de défense de la démocratie, le Mexique fait des progrès en matière de développement économique et d’impunité pour les cartels. Plus de 90% des meurtres au Mexique ne sont pas résolus, y compris la grande majorité des violences liées aux cartels. L’arrestation de Guzmán a donné au Mexique une certaine crédibilité dans la lutte contre certaines de ces causes profondes de la violence et de la migration, mais il reste encore du travail à faire pour convaincre les États-Unis qu’ils tentent réellement de démanteler ces réseaux criminels. Cette partie dépend du Mexique – et ses partenaires nord-américains peuvent aider – et aura également des effets durables sur les Américains et sur la façon dont nous menons notre politique.