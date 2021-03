Karen: Il s’agit d’un contrôle de la température sur les croyances sur Amazon et les syndicats à un moment important pour les deux. Amazon est ascendant et a créé un nombre ahurissant d’emplois au cours de la dernière année, portant sa main-d’œuvre mondiale à environ 1,3 million. Et une question que les gens se posent est la suivante: ces emplois sont-ils aussi bons qu’ils pourraient l’être? Le vote syndical, en quelque sorte, est un référendum sur cette question.

Ma collègue Karen Weise l’a décrit comme l’effort de syndicalisation le plus important de l’histoire d’Amazon. Les bulletins de vote sont maintenant comptés et les résultats sont attendus dans quelques jours. Karen m’a parlé de la façon dont le résultat pourrait se répercuter au-delà de ce seul lieu de travail.

Bien que le salaire d’Amazon soit plus élevé que le salaire minimum, ils disent que ce n’est pas suffisant pour compenser ce que leur travail exige physiquement et la surveillance dont ils font l’objet. Il existe un sous-ensemble de travailleurs qui croient qu’un syndicat les aiderait à avoir le pouvoir de modifier leur salaire ou leurs conditions de travail.

Mon collègue Michael Corkery et moi avons entendu des employés d’Amazon dire qu’ils ne se sentent pas valorisés. Ils croient qu’ils sont constamment surveillés pour s’assurer qu’ils atteignent les objectifs de productivité, et le travail peut être épuisant.

Pourquoi cet entrepôt a-t-il fait l’objet d’une campagne de syndicalisation? Et pourquoi maintenant?

La région de Birmingham a été décrite comme plus proche des zones industrielles du Midwest que du Sud. Il a une longue histoire de syndicats forts de l’acier et des mines, et les syndicats étaient particulièrement impliqués dans le mouvement des droits civiques. Environ 85% des employés de l’entrepôt Bessemer sont noirs et les organisateurs syndicaux se sont concentrés sur les questions d’autonomisation raciale et d’égalité.

Et récemment, les craintes des travailleurs concernant les risques sanitaires de la pandémie et les objectifs du mouvement Black Lives Matter ont incité certains employés à exiger davantage d’Amazon.

Partie de La position d’Amazon C’est qu’il fait ce que les gens et les politiciens veulent que les entreprises fassent: il crée beaucoup d’emplois et paie plus que bon nombre de ses concurrents de détail. Amazon est-il tenu à une norme déraisonnable de faire beaucoup plus?

Amazon le croit certainement, et il pointe vers Walmart en tant que concurrent avec un salaire et des avantages sociaux inférieurs. Mais au plus fort de la croissance de Walmart, il a également été examiné pour changer la façon dont nous achetons et pour sa rémunération et le traitement des travailleurs. Les entreprises qui connaissent une croissance rapide vont naturellement ressentir beaucoup d’attention et de pression.

Que veulent les critiques d’Amazon?

Le commerce de détail d’Amazon est plus rentable que beaucoup ne le pensent, mais il réinvestit une grande partie de ses bénéfices dans de nouvelles technologies comme les drones, Alexa ou d’autres innovations que nous ne connaissons pas encore. Certains travailleurs se demandent si les travailleurs d’Amazon, l’économie et peut-être l’entreprise elle-même seraient mieux lotis si Amazon dépensait plus pour eux.

Ils évoquent des exemples d’entreprises ayant des priorités différentes. Costco, qui emploie près de 200 000 personnes aux États-Unis, a déclaré récemment que son salaire moyen était de 24 $ l’heure et qu’il prévoyait d’augmenter son salaire de départ à 16 $ l’heure.

(Amazon a déclaré qu’un employé à temps plein typique aux États-Unis avait une rémunération totale qui équivalait à environ 18 dollars de l’heure en 2019. Ce n’est pas une comparaison directe avec le chiffre de Costco, car il comprend des employés de technologie et d’entreprise bien payés, ce que Costco divulgue. ne fait pas.)