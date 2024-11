Pourquoi le vote autochtone est important

Vote autochtone 2024. Le jour des élections n’est plus qu’à quelques jours, et la course à la présidentielle est serrée. New York Times sondages montrent que le vice-président Harris et l’ancien président Trump sont essentiellement liés dans des États comme le Nevada, le Wisconsin et la Caroline du Nord. Dans des États comme la Pennsylvanie, la Géorgie et l’Arizona, il y a même un mouvement en faveur de Trump.

À l’heure actuelle, le vote autochtone compte plus que jamais.

Fondatrice et directrice de Protect the Sacred, Allie Young (Diné) a travaillé avec diligence lors de cette élection pour activer les électeurs, inspirer les jeunes et impliquer sa communauté autochtone. Young estime qu’environ 100 nouveaux électeurs se sont inscrits pour voter à leurs événements, et plus de 600 autres ont utilisé leur présence en ligne pour vérifier le statut d’inscription et « peaufiner » leur plan de vote.

En 2020, Young a lancé « Ride to the Polls » pour amener les habitants du territoire de la nation Navajo aux urnes, luttant ainsi contre la barrière du nombre limité de bureaux de vote dans la région.

Que voulez-vous que les électeurs autochtones prennent en considération à l’approche du jour des élections ?

Je veux que les autochtones se souviennent de notre histoire et du combat de nos ancêtres. Je veux que nous nous en souvenions et réfléchissions à la manière dont nous contribuons à l’héritage de survie et de résilience qui nous vient de nos ancêtres. Je veux que nous nous enracinions.

C’est pourquoi nous organisons le trail du jour du scrutin. C’est bien plus que de l’équitation. C’est bien plus que des autochtones à cheval. C’est bien plus qu’une simple randonnée. Cela vise à immobiliser nos gens et ceux qui nous accompagnent avant d’arriver au lieu de vote. Il s’agit d’exploiter ce que nous appelons la médecine du cheval qui nous reconnecte à la Terre Mère et rétablit notre équilibre spirituel.

J’ai eu des conversations avec certains de nos coureurs le long du sentier, et vous savez qu’ils parlent de l’impact de la course sur la façon dont ils se sont présentés au lieu de vote, parce que rouler dans nos terres ancestrales, dans nos terres sacrées, était une formidable un rappel pour eux de ce pour quoi ils se battent.

Je veux que nos peuples autochtones se connectent à tout ce qui les concerne, qu’ils se souviennent de cet héritage dont nous sommes issus et qu’ils continuent à se battre pour cela.

Comment pensez-vous que l’énergie se compare à celle de 2020 ?

Je dirais que l’engagement et l’enthousiasme cette année ont atteint un niveau historique. En 2020, lorsque les résultats du sondage ont été publiés, c’est vraiment le vote autochtone qui a fait la différence dans l’État de l’Arizona et dans d’autres États du champ de bataille. Cet élan s’est construit et je pense qu’il a vraiment permis aux gens de prendre conscience de notre pouvoir et de notre influence.

Notre peuple récupère son espace et sa place dans le contexte électoral, dans la démocratie et appelle réellement le reste du monde à nous offrir nos fleurs. La démocratie est autochtone. L’Arizona a un ADN autochtone. Ce pays a un ADN autochtone, et notre peuple est fier de cela et de ce que nous avons pu accomplir depuis 2020.

Même nos jeunes sont vraiment enthousiastes à l’idée de s’engager. Certains des lycéens avec lesquels nous avons travaillé, plusieurs d’entre eux sont venus se porter volontaires. Ils sont au lycée. Ils ont environ 14 ou 15 ans, et ils sont venus se porter volontaires lors de notre événement de chevauchée de taureaux lors de la marche vers les urnes. Nos jeunes souhaitent s’impliquer beaucoup plus jeunes.

Comment vous sentez-vous à l’approche du jour des élections ?

Je suis convaincu que le taux de participation électorale des autochtones va battre des records. Je pense que nous allons assister à une participation électorale autochtone incroyable, et surtout parce que cette année, il y a plus de politiciens autochtones, de dirigeants autochtones, qui se présentent aux élections que jamais auparavant. C’est vraiment excitant pour nous de voir nos propres citoyens et nous voulons les voir élus.

Je pense que c’est une raison pour laquelle les gens vont se manifester et voter. Il y a beaucoup d’enjeux dans cette élection. J’ai dit que notre souveraineté tribale est en jeu, et je sais que notre peuple se battra pour protéger notre souveraineté tribale et garantir qu’elle soit respectée. C’est une élection effrayante, mais je suis convaincu que le monde verra notre pouvoir en tant que communauté autochtone.

Selon vous, quels enjeux les Autochtones amènent-ils aux urnes?

Je pense que la souveraineté tribale est en tête de liste. Le changement climatique aussi, en particulier pour nos jeunes, l’accès à l’avortement, et je pense que pour les femmes autochtones, cela compte beaucoup. La justice reproductive a été un combat pour nous en tant que femmes autochtones, depuis la lenteur et le sous-financement chronique du service de santé indien (IHS) jusqu’à l’accès à la reproduction pour les femmes autochtones de ce pays.

Je pense qu’il s’agit de déterminer qui amènera les Autochtones à la table, nous écoutera et nous invitera à prendre part à ces conversations et décisions cruciales qui ont un impact sur les communautés autochtones.

Nous pensons à la secrétaire Haaland au ministère de l’Intérieur, c’est historique de l’avoir à ce poste. Nous venons de voir le président s’excuser auprès de la communauté amérindienne pour les internats indiens, et cela ne serait jamais arrivé sans une femme autochtone qui faisait pression et défendait cela.

À propos de l’auteur : « Neely Bardwell (descendante des bandes indiennes d’Odawa de Little Traverse Bay) est journaliste pour Native News Online. Bardwell est également étudiante à la Michigan State University où elle se spécialise en politique et en études amérindiennes. «

