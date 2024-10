Pourquoi le virus mortel de Marburg constitue une menace croissante en Afrique – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Le virus de Marburg a tué 12 personnes au Rwanda début octobre, déclenchant la première épidémie confirmée dans le pays de cette maladie hautement virulente qui peut avoir un taux de mortalité proche de 90 %. De la même famille que le virus Ebola, Marburg a provoqué des épidémies occasionnelles et des cas sporadiques, principalement en Afrique centrale et australe, jusqu’à ce que la Guinée, en Afrique de l’Ouest, confirme un seul cas mortel en août 2021. Puis, les années suivantes, elle est apparue pour le virus Ebola. pour la première fois dans d’autres pays du continent. Les derniers cas montrent une fois de plus comment un agent pathogène présent chez les chauves-souris frugivores peut franchir la barrière des espèces pour infecter les humains et augmenter le risque d’une épidémie plus large.

Qu’est-ce que le virus de Marbourg ?

Il s’agit d’un membre de la famille des virus Filoviridae qui peut provoquer une fièvre hémorragique grave et potentiellement mortelle chez l’homme. La maladie à virus de Marburg a été reconnue en 1967, lorsque des épidémies se sont déclarées simultanément dans des laboratoires de Marburg et de Francfort, en Allemagne, ainsi que dans la capitale serbe, Belgrade. Les cas ont été attribués à des singes verts importés d’Ouganda à des fins de recherche et de production de vaccins contre la polio. Neuf ans plus tard, un virus étroitement apparenté a déclenché une épidémie mortelle dans un village près de la rivière Ebola au Congo, donnant son nom à cette maladie. Depuis lors, de nombreux autres virus connus pour provoquer des maladies similaires chez les humains ont été découverts dans le monde, la mondialisation, les voyages internationaux et le changement climatique favorisant leur propagation.

Quels symptômes cela provoque-t-il ?

Après une période d’incubation de deux à 21 jours, les symptômes commencent par une forte fièvre, de graves maux de tête et un malaise sévère, souvent accompagnés de douleurs musculaires. Une diarrhée aqueuse, des douleurs et crampes abdominales, des nausées et des vomissements peuvent commencer le troisième jour. La diarrhée peut persister pendant une semaine. L’apparence des personnes infectées à cette phase a été décrite comme présentant des traits tirés « fantomatiques », des yeux enfoncés, des visages sans expression et une léthargie extrême. Beaucoup développent des saignements sévères, ou hémorragies, à la fin de la première semaine de symptômes. Le sang frais présent dans les vomissures et les selles s’accompagne souvent de saignements du nez et des gencives. Les saignements spontanés aux sites où un accès intraveineux est obtenu pour administrer des liquides ou obtenir des échantillons de sang peuvent être particulièrement gênants. Durant la phase grave de la maladie, les patients ont souffert de fortes fièvres. L’implication du système nerveux central peut entraîner de la confusion, de l’irritabilité et de l’agressivité. Les hommes souffrent parfois d’une inflammation d’un ou des deux testicules au cours de la troisième semaine de la maladie. Dans les cas mortels, la mort survient le plus souvent huit à neuf jours après l’apparition des symptômes, généralement précédée d’une grave perte de sang et d’un état de choc.

Comment est-il diagnostiqué ?

Sans tests de diagnostic en laboratoire, il peut être difficile de distinguer le virus de Marburg du paludisme, de la fièvre typhoïde, de la shigellose et de la méningite ou d’Ebola, de la fièvre de Lassa et d’autres maladies hémorragiques virales. Les échantillons prélevés sur les patients présentent un risque biologique extrême. L’Organisation mondiale de la santé recommande d’effectuer des tests dans des conditions de confinement biologique maximales avec des échantillons transportés à l’aide d’un système de triple emballage.

Comment commencent les épidémies ?

La chauve-souris frugivore africaine Rousettus aegyptiacus est considérée comme l’hôte réservoir, ou le principal porteur, du virus de Marburg. Des cas humains sont dus à une exposition prolongée à des mines ou à des grottes habitées par des colonies de mammifères volants. Les primates, comme les singes et les singes, peuvent également être infectés. L’empiétement sur les zones forestières et l’interaction directe avec la faune, comme la consommation de « viande de brousse », facilitent la propagation du Marburg et d’autres filovirus des animaux aux humains. Une fois qu’une personne est infectée, l’agent pathogène peut être transmis de personne à personne par contact direct à travers une peau ou des muqueuses éraflées avec le sang, les sécrétions, les organes ou autres fluides corporels de personnes infectées, ainsi qu’avec des surfaces et des matériaux tels que la literie et les vêtements. , contaminés par ces fluides.

Qui est à risque ?

Historiquement, les personnes les plus à risque comprennent les membres de la famille et le personnel hospitalier qui soignent des patients infectés par le virus de Marburg et qui n’ont pas utilisé correctement l’équipement de protection individuelle ou d’autres mesures de prévention des infections. Lors de l’épidémie au Rwanda, un grand pourcentage des cas confirmés concernaient des agents de santé de deux établissements de santé différents. Les vétérinaires et les travailleurs des laboratoires ou des installations de quarantaine qui manipulent des primates non humains en provenance d’Afrique peuvent également courir un risque accru d’exposition. Les cérémonies funéraires impliquant un contact direct avec le cadavre d’une personne atteinte de Marburg peuvent également contribuer à sa propagation.

Existe-t-il des traitements et des vaccins ?

Il n’existe aucun remède approuvé contre la maladie à virus de Marburg, bien que plusieurs approches, notamment les produits sanguins, les thérapies immunitaires, les anticorps monoclonaux et les antiviraux, soient en cours d’évaluation, selon l’OMS. Les soins de soutien, en particulier la réhydratation par voie orale ou intraveineuse, et le traitement de symptômes spécifiques améliorent les chances de survie. Le remdesivir, un médicament antiviral qui a été testé lors de l’épidémie d’Ebola au Congo en 2018, est fourni par Gilead Sciences Inc. pour une utilisation d’urgence dans des conditions de soins humanitaires. Un vaccin du Sabin Vaccine Institute et une thérapie expérimentale de la société de biotechnologie privée Mapp Biopharmaceutical Inc. devraient également être testés au Rwanda, qui a fourni un vaccin d’urgence aux agents de santé de première ligne. Sabin et Mapp ont reçu respectivement plus de 235 millions de dollars et 129 millions de dollars de financement de la Biomedical Advanced Research and Development Authority des États-Unis.

Comment l’épidémie actuelle est-elle gérée ?

Début octobre, 56 cas ont été confirmés au Rwanda, ce qui en fait l’une des plus grandes épidémies de Marburg. Alors que la source de l’infection fait toujours l’objet d’une enquête, une épidémie en Tanzanie voisine s’est produite l’année dernière dans une région frontalière avec le Rwanda. Plus de 300 contacts ont été retracés, les cas suspects étant isolés et les patients soignés dans les hôpitaux. Le gouvernement rwandais coordonne la réponse – avec le soutien des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, de l’OMS et d’autres partenaires qui contribuent à garantir la mise à disposition de kits de tests de laboratoire et d’EPI. Le risque de propagation internationale est accru par les cas confirmés signalés dans la capitale du Rwanda, qui dispose d’un aéroport international et de réseaux routiers vers plusieurs villes de la région. L’agence de santé des Nations Unies travaille avec les pays voisins, notamment la République démocratique du Congo, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, pour évaluer leur état de préparation à réagir. Une évaluation du risque pour le Soudan du Sud, dû aux routes commerciales, est également en cours.

Dans quels autres cas des cas se sont-ils produits ?

Depuis les premiers cas parmi des travailleurs de laboratoire en Allemagne et en ex-Yougoslavie en 1967, des épidémies sont apparues au Ghana, au Kenya, au Congo, en Angola, en Ouganda, en Afrique du Sud et en Guinée. Un cas mortel s’est produit en Russie en 1990 après une infection en laboratoire, et un autre en 2008 chez une femme qui était rentrée chez elle aux Pays-Bas après avoir visité la grotte des Pythons dans la forêt de Maramagambo en Ouganda quelques jours plus tôt. Avant les cas signalés au Rwanda, les deux épidémies les plus récentes se sont produites en Guinée équatoriale et en Tanzanie au premier semestre de l’année dernière.

–Avec l’aide d’Ashleigh Furlong et Antony Sguazzin.

