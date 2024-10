Nouvelles

Durée 5:03



Avertissement : la vidéo contient une discussion sur la violence sexuelle | En Inde, ce n’est pas un crime de violer sa femme si elle a plus de 18 ans, même si certains se battent depuis des années pour faire changer la loi. Salimah Shivji de CBC examine la question de plus près et explique ce qui se cache derrière la culture insidieuse du viol dans le pays.