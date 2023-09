Pourquoi le vieux maquillage est mauvais pour vos yeux et quand le jeter

Vous avez peut-être entendu dire que le maquillage a une durée de conservation, mais suivez-vous réellement ces directives ? Si vous êtes comme beaucoup d’autres utilisateurs de cosmétiques, ce n’est probablement pas le cas. En fait, presque 98% des participants dans une étude, ils ont déclaré qu’ils s’étaient maquillés après leur date de péremption.

Alors que certaines personnes peuvent utiliser du maquillage périmé pour économiser de l’argent ou éviter le gaspillage, d’autres ne réalisent tout simplement pas que leurs produits doivent être jetés après un certain point. Quoi qu’il en soit, l’utilisation de produits cosmétiques après leur date de péremption présente des risques potentiels pour la santé. Non seulement cela augmente le risque d’irritation des yeux et de la peau, mais cela peut également vous rendre plus susceptible de développer une infection.

Pour éviter ces complications, il est important de pratiquer une bonne hygiène du maquillage. Voici comment procéder.

Quand le maquillage des yeux expire-t-il ?

La plupart des produits de maquillage pour les yeux ont une durée de conservation plus courte que les autres types de produits cosmétiques, comme le fard à joues et le fond de teint. En effet, l’utilisation de produits à base de liquide (comme le mascara et l’eye-liner liquide) autour de vos yeux facilite la tâche. propager des bactériesce qui peut entraîner des infections oculaires, selon la clinique Mayo.

Voici combien de temps durent généralement les différents types de maquillage pour les yeux :

Mascara: Trois mois

Trois mois Eyeliner liquide: Trois mois

Trois mois Eye-liner crayon : Un à deux ans

Un à deux ans Fard à paupières en poudre : Deux ans

Deux ans Fard à paupières crème : Un ans

Aux États-Unis, les cosmétiques ne sont pas obligatoires avoir des dates de péremption imprimées sur leurs étiquettes, mais beaucoup le font. Voici comment les trouver.

Kenshi991/Getty Images

Tout d’abord, regardez l’étiquette de votre produit. Si vous voyez une icône de pot ouvert (connue sous le nom de symbole de période après ouverture, ou PAO) avec un numéro imprimé à l’intérieur, cela vous aidera à déterminer la durée de conservation du cosmétique. Par exemple, s’il y a un 12 répertorié, le produit peut être utilisé en toute sécurité pendant un an après son ouverture. S’il y a un 24, le maquillage est valable jusqu’à deux ans.

Si vous ne voyez pas le symbole PAO, vous pouvez utiliser les recommandations ci-dessus pour déterminer combien de temps vous pouvez utiliser le produit avant son expiration.

yeux/Getty Images

3 risques de porter du vieux maquillage pour les yeux

Qu’il s’agisse de mascara, d’eye-liner ou de fard à paupières, porter du vieux maquillage pour les yeux comporte certains risques. Voici quelques-uns des dangers potentiels liés à l’utilisation de produits de maquillage périmés.

Irritation

Une fois que le maquillage a dépassé sa date de péremption, plusieurs choses peuvent arriver. D’une part, les ingrédients peuvent commencer à se détériorer. Si cela se produit et que vous continuez à utiliser le maquillage, ces ingrédients altérés pourraient pénétrer dans vos yeux et provoquer des rougeurs ou des irritations.

Au fil du temps, les produits et outils de maquillage peuvent également commencer à héberger bactéries et champignons, qu’ils prélèvent sur vos cils, vos paupières ou vos doigts. Si vous continuez à utiliser ces produits cosmétiques contaminés, vous pourriez vous retrouver avec une irritation cutanée ou des éruptions cutanées.

Infections

En portant un maquillage périmé pour les yeux, vous augmentez également le risque de développer certaines infections, dont certaines peuvent être graves. En fait, selon la Food and Drug Administration, des personnes ont été aveuglé temporairement ou définitivement après avoir contracté une infection à cause de leur maquillage pour les yeux.

Partager du maquillage avec d’autres augmente également le risque de développer une infection oculaire, comme conjonctivite (également connu sous le nom d’oeil rose). Ainsi, si vous empruntez le mascara de votre ami et qu’il a une infection sans le savoir, il pourrait vous la transmettre. Les signes d’une infection oculaire comprennent la douleur, la rougeur, l’écoulement, l’enflure et l’inflammation. Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre médecin.

Rayures

Lorsque vous vous maquillez, il y a toujours la possibilité de vous cogner ou de vous cogner accidentellement. se gratter les yeux, surtout si vous êtes pressé ou si vous vous maquillez dans le bus ou dans la voiture. Cela peut ne pas sembler grave pour le moment, mais cela peut avoir de graves conséquences si le maquillage est périmé et présente une accumulation de bactéries.

Que ce soit avec une baguette de mascara, un crayon pour les yeux ou avec votre doigt, se gratter les yeux en se maquillant peut entraîner une abrasion de la cornée et, potentiellement, une infection, selon l’UIC College of Medicine. Ce sont des blessures douloureuses qui peuvent compromettre votre vision et nécessiter des soins médicaux.

Maskot/Getty Images

Comment pratiquer une bonne hygiène du maquillage des yeux

Avec une bonne hygiène du maquillage des yeux, vous pouvez réduire votre risque d’irritation, d’infection et d’autres problèmes de santé. Voici quelques conseils pour garder vos yeux en bonne santé lorsque vous vous maquillez.