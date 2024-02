Pourquoi le Viagra a été associé à un risque plus faible de maladie d’Alzheimer

Le Viagra peut être un médicament miracle pour les hommes souffrant de dysfonction érectile, les aidant à maintenir leur vie sexuelle en vieillissant. De nouvelles recherches suggèrent que la petite pilule bleue pourrait également être bénéfique pour le cerveau vieillissant. Les résultats sont basés sur une étude massive menée auprès de près de 270 000 hommes d’âge moyen en Grande-Bretagne. Des chercheurs de l’University College London ont utilisé des dossiers médicaux électroniques pour suivre l’état de santé des hommes, qui avaient tous 40 ans ou plus et avaient reçu un diagnostic de dysfonction érectile entre 2000 et 2017. La santé et les prescriptions de chaque homme ont été suivies pendant au moins un an, bien que la durée médiane de suivi soit de 5,1 ans.

Au cours de l’étude, 1 119 hommes de la cohorte ont reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont remarqué une tendance distinctive. Les hommes à qui on avait prescrit du Viagra ou un médicament similaire avaient un risque 18 pour cent inférieur de développer la maladie d’Alzheimer, par rapport aux hommes qui n’avaient pas reçu ce médicament.

Les chercheurs ont également constaté une différence encore plus grande chez les hommes qui semblaient utiliser le Viagra plus souvent. Parmi les plus grands utilisateurs, sur la base du nombre total de prescriptions, le risque de recevoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer était 44 % inférieur. (Il est demandé aux hommes souffrant de dysfonction érectile de prendre du Viagra uniquement avant les rapports sexuels et pas plus d’une fois par jour.)

“Je suis enthousiasmé par les résultats, mais encore plus parce que je pense que cela pourrait conduire à des études plus approfondies et de haute qualité dans un domaine pathologique qui nécessite davantage de travail”, a déclaré Ruth Brauermaître de conférences en pharmacoépidémiologie à la University College London School of Pharmacy et chercheur principal de l’étude.

Il y a une limite à ce que nous pouvons conclure à partir des résultats de l’étude. Les résultats montrent une association entre un risque plus faible de maladie d’Alzheimer et l’utilisation du Viagra, mais ne prouvent pas la cause et l’effet. Par exemple, il se peut que la consommation de Viagra soit un marqueur d’une meilleure santé globale et que les hommes qui ont plus de relations sexuelles soient également plus actifs physiquement. L’activité physique est indépendamment associée à un risque plus faible de maladie d’Alzheimer, a déclaré Brauer.

Pourquoi le Viagra peut être associé à un risque plus faible de démence

Le Sildénafil, le nom générique du Viagra, n’a jamais été censé être une drogue sexuelle. Pfizer avait développé le médicament comme un médicaments cardiovasculaires pour traiter l’hypertension et les douleurs thoraciques appelées angine. La société menait des essais cliniques utilisant le sildénafil comme médicament pour le cœur lorsque certains patients ont signalé un effet secondaire inattendu : des érections.

Le Viagra fait partie d’une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, ou médicaments PDE-5. Les médicaments agissent en dilatant les vaisseaux sanguins et en augmentant le flux sanguin dans tout le corps, y compris vers le pénis. Depuis sa découverte comme traitement de la dysfonction érectile, le sildénafil a également été utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire chez les hommes et les femmes.

Le lien entre la santé cardiaque et la santé sexuelle est fort. La dysfonction érectile peut être un signe avant-coureur d’une maladie coronarienne. Et un système vasculaire malsain est l’une des raisons pour lesquelles les hommes commencent à avoir des problèmes d’érection.

Facteurs de risque vasculaire ont également été associés à certains types de démence, notamment la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs se demandent donc si les traitements contre la dysfonction érectile peuvent également affecter la santé du cerveau.

Animal des études sur les inhibiteurs de la PDE-5 ont montré que le médicament pouvait aider à prévenir les troubles cognitifs en augmentant, en partie, le flux sanguin dans le cerveau, mais les chercheurs qui ont examiné les recherches disponibles affirment que l’efficacité de cette classe de médicaments « reste incertaine ». Et Brauer a déclaré que les découvertes chez les animaux ne sont que des « mécanismes possibles » chez les humains.

“Il existe une idée selon laquelle si nous pouvons contribuer à améliorer le flux sanguin dans le cerveau, nous pourrons peut-être également réduire le risque de maladie d’Alzheimer”, a déclaré Sévil Yasarprofesseur agrégé de médecine à l’Université Johns Hopkins et co-auteur d’un éditorial qui a accompagné l’étude en neurologie.

Autres raisons de l’effet

Stanton Honig, professeur d’urologie à la Yale School of Medicine, a déclaré que la dernière étude est loin d’être définitive. « On ne peut tirer aucune conclusion » de l’étude, car « il y a tellement d’autres facteurs » en jeu, outre le fait qu’un homme prenne ou non une pilule contre la dysfonction érectile.

“Quelqu’un qui est plus susceptible de prendre une pilule comme celle-là à 70 ans, il est probablement plus actif, il est plus susceptible d’être impliqué avec son partenaire, des choses comme ça”, a déclaré Honig. “Il y a trop de variables confusionnelles pour pouvoir affirmer avec certitude que ce sont les pilules ou les patients qui les prennent qui sont moins susceptibles de souffrir de troubles neurologiques.”

Brauer a déclaré que le « paquet » moyen par ordonnance est de quatre comprimés. Mais on ne sait pas clairement si les hommes ont pris tous les comprimés prescrits et, si oui, à quelle fréquence.

“Nous ne savons pas si les gens ont utilisé les médicaments prescrits comme prévu et nous ne pouvons pas non plus mesurer l’activité sexuelle ou les niveaux d’activité physique”, a déclaré Brauer. “Nous avons besoin d’études supplémentaires pour montrer si nos résultats tiendraient dans un groupe d’hommes sans dysfonction érectile et, mieux encore, s’il serait préférable de mener notre étude sur un groupe d’hommes et de femmes.”

Des études antérieures sur différentes populations sont parvenues à des conclusions quelque peu contradictoires. Une clinique de Cleveland étude ont découvert un risque significativement réduit de maladie d’Alzheimer chez les personnes utilisant du sildénafil, a déclaré Feixiong Cheng, directeur du Cleveland Clinic Genome Center et chercheur principal de l’étude. Mais un étude des chercheurs de la Harvard Medical School et du National Institute on Aging n’ont trouvé « aucune association » entre l’utilisation du sildénafil, ou d’autres inhibiteurs de la PDE-5, et le risque de maladie d’Alzheimer, ont déclaré Rishi Desaiprofesseur agrégé à la Harvard Medical School.

Rebecca Edelmayerdirecteur principal de l’engagement scientifique de l’Association Alzheimer, a déclaré dans un courrier électronique qu’il n’était pas clair si le Viagra et les médicaments similaires avaient un effet sur le risque de maladie d’Alzheimer. «Des recherches supplémentaires et des essais cliniques randomisés spécialement conçus sont une étape nécessaire», a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, les résultats ne suggèrent pas que les hommes devraient commencer à prendre du Viagra s’ils n’en ont pas besoin. Mais nous savons que le Viagra est un traitement efficace contre la dysfonction érectile, et les hommes qui rencontrent ce problème devraient consulter un médecin et discuter de leur santé sexuelle et de leur santé cardiovasculaire.

“Vous ne devriez pas prendre de Viagra pour réduire votre risque”, a déclaré Yasar. « Vous devriez manger sainement. Vous devriez exercer. Il existe de nombreuses preuves de cela.