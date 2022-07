Pourquoi le viaduc de la sixième rue à Los Angeles continue de fermer

Pourtant, a-t-il dit, l’espace est rapidement devenu connu pour ses «bouffonneries scandaleuses»; en conséquence, le département a fermé le pont trois fois au cours du week-end et, mardi, avait saisi six véhicules et émis plus de 57 citations.

Dimanche soir, a-t-il dit, la ville a commencé à installer des ralentisseurs et à examiner une barrière médiane temporaire pour dissuader les dérives et des clôtures pour empêcher les gens d’escalader les arches.

M. de León s’est dit particulièrement préoccupé par la mise à l’échelle, ajoutant: “Dieu nous en préserve, quelqu’un glisse.”

Dans le quartier des lofts du centre-ville qui a surgi pendant plus de trois décennies d’un dédale d’entrepôts industriels et d’ateliers d’art autrefois jonchés de drogue, Arthur Garcia, qui travaille dans l’éclairage de télévision et de cinéma, a soupiré que la ville avait mal géré le pont “à la mode typique de LA .”

Attendant avec son chien à l’ombre, M. Garcia a déclaré qu’il craignait que le pont n’attire davantage de policiers dans la région, ce qui risquerait à son tour de provoquer davantage d’affrontements avec sa population sans logement. Lorsque des problèmes civiques éclatent, a-t-il dit, “il y a généralement une réaction excessive, et la réaction est généralement de la contrôler et malheureusement, cela ne fera que créer plus de violence”.