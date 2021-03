Pourquoi le vaccin Covid-19 à un coup de Johnson & Johnson change la donne

Un technicien en pharmacie détient une dose du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 avant son utilisation pour un essai clinique le 15 décembre 2020 à Aurora, Colorado. | Michael Ciaglo / Getty Images

Le vaccin est très efficace – et surtout, il ne nécessite qu’une seule injection.

Une grande raison d’être enthousiasmé par le nouveau vaccin Johnson & Johnson pour Covid-19, qui a été autorisé par la Food and Drug Administration ce week-end pour une utilisation d’urgence aux États-Unis: contrairement aux vaccins Moderna et Pfizer déjà utilisés, il ne nécessite que un coup pour une protection complète.

C’est un gros problème. D’un point de vue pratique, cela signifie que le nouveau vaccin pourrait vraiment accélérer la campagne de vaccination américaine – certainement plus qu’un autre vaccin à deux doses ne le ferait. Il corrige également un problème lié aux traitements médicaux longs et complexes qui nécessitent des doses multiples: de nombreux patients ont tendance à abandonner après le premier rendez-vous.

«Surtout lorsque vous essayez de penser à un programme de santé publique de grande envergure comme ce déploiement de vaccin, un vaccin à dose unique l’aurait rendu beaucoup, beaucoup plus simple» s’il avait été le premier à obtenir l’approbation, Amesh Adalja, chercheur senior à le Johns Hopkins Center for Health Security, m’a dit.

Certains ont été sceptiques quant au vaccin Johnson & Johnson parce que les données rapportées sur son efficacité étaient inférieures à celles des vaccins Moderna et Pfizer. Initialement, le vaccin avait une efficacité de 66 pour cent contre Covid-19, qui pâlissait par rapport à plus de 90 pour cent pour les deux autres vaccins autorisés.

Mais à bien des égards, c’est regarder le mauvais numéro. L’efficacité du vaccin pour empêcher les gens de tomber malades avec des symptômes est sans doute beaucoup moins importante que l’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation et la mort. Et il y a une nouvelle prometteuse: dans les essais, le vaccin Johnson & Johnson ramène ces deux à zéro. Il écrase la chose la plus importante qui a rendu Covid-19 si menaçant pour les gens: sa capacité à tuer.

Compte tenu des contraintes actuelles de l’offre et de la forte demande, les experts disent que les gens devraient obtenir le premier vaccin dont ils disposent – c’est ainsi que nous allons battre Covid-19 le plus rapidement possible.

Mais pour les personnes qui sont mauvaises lors des rendez-vous de suivi (moi y compris) et dans une perspective de santé publique plus large où accélérer et lisser le déploiement du vaccin est crucial, le vaccin Johnson & Johnson et d’autres vaccins uniques sont de véritables changements de jeu.

1) Le vaccin one-shot que nous avons est vraiment efficace

En période non pandémique, les Américains sont aux prises avec des maladies infectieuses courantes qui n’obligent pas la société à fermer des écoles, des entreprises et d’autres interactions avec des personnes extérieures à nos foyers. Personne n’aime attraper la grippe ou le rhume, mais comme la plupart d’entre nous ne s’attendent pas à ce qu’il nous hospitalise ou nous tue, nous vivons en général avec eux. (Bien que, sérieusement, plus de gens devraient se faire vacciner contre la grippe – cela sauverait encore des vies.)

C’est la merveille des vaccins Covid-19 approuvés jusqu’à présent: ils transforment le coronavirus en quelque chose de beaucoup plus gérable, comme un rhume ou une grippe. Certaines personnes qui reçoivent le vaccin peuvent encore développer des reniflements ou même de la fièvre si le virus les infecte. Mais sur la base de l’essai clinique et de certaines données du monde réel, le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès chute massivement – à zéro ou presque, en particulier pour les hospitalisations ou les décès.

Le vaccin Johnson & Johnson n’est pas différent à cet égard. Selon les données publiées par la FDA la semaine dernière, les essais cliniques ont révélé un taux d’efficacité d’environ 72% aux États-Unis. Mais c’est le chiffre qui ne nous informe que de toute infection symptomatique, jusqu’aux reniflements ou à une fièvre de courte durée. Pour les hospitalisations et les décès, le vaccin Johnson & Johnson a rapporté une efficacité de 100% après 28 jours (tous les vaccins jusqu’à présent prennent des semaines pour renforcer les défenses de l’organisme).

Ainsi, le vaccin de Johnson & Johnson n’est peut-être pas aussi efficace que la concurrence contre les cas symptomatiques les plus bénins, mais il est aussi efficace pour les types de maladies qui rendent Covid-19 vraiment effrayant.

«Je le prendrais», m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale et de la politique sur le VIH à la Kaiser Family Foundation. « Beaucoup d’entre nous qui regardons les données disent que nous prendrions certainement un vaccin aussi efficace. »

L’une des grandes préoccupations à l’heure actuelle est de savoir si les vaccins fonctionnent contre les variantes de Covid-19. Là aussi, il y a une bonne nouvelle: Johnson & Johnson a mené une partie de ses essais en Afrique du Sud, où la variante avec l’effet le plus confirmé sur l’immunité est apparue. Le vaccin fonctionnait toujours, avec une efficacité globale de 64 pour cent contre toute maladie symptomatique et une efficacité de 100 pour cent contre l’hospitalisation et la mort.

Il existe encore de véritables inconnues sur le vaccin. Nous ne savons pas dans quelle mesure il arrête la propagation de la maladie, bien que les premières données suggèrent qu’elle a probablement au moins un effet. Certaines des données ont indiqué que le vaccin n’était peut-être pas aussi efficace chez les populations plus âgées souffrant de comorbidités comme les maladies cardiaques ou le diabète, mais la taille de l’échantillon était trop petite pour tirer des conclusions définitives.

Pour la grande majorité des gens, cependant, le vaccin Johnson & Johnson fait exactement ce que vous voudriez qu’il fasse: il fait en sorte que Covid-19 n’est plus mortel – le type d’agent pathogène auquel vous pouvez penser autant dans n’importe quel cas. année comme une grippe ou un rhume.

2) Un vaccin qui ne nécessite pas de suivi est un gros problème

Dans le domaine de la santé, le simple fait de faire entrer les gens peut être le premier grand obstacle. Les personnes dans le besoin n’ont peut-être pas d’assurance maladie ou peuvent se payer des soins. Même s’ils ont une assurance, ils peuvent avoir d’autres problèmes – un transport incohérent ou un horaire de travail rigide – qui les rendent moins susceptibles de se retrouver chez un médecin. Ou les gens peuvent penser trop à leur propre santé parce qu’ils sont jeunes et en forme, ou ils peuvent ne pas aimer aller chez le médecin.

Il s’agit d’un problème de santé publique bien connu. Pour certaines personnes, recevoir plusieurs doses d’un traitement est «beaucoup», m’a dit Saskia Popescu, épidémiologiste en maladies infectieuses à l’Université George Mason. «C’est pourquoi il est vraiment difficile d’amener les gens à recevoir leur vaccin complet contre l’hépatite B.»

Les études confirment cela. Comme l’a écrit Dylan Scott pour Vox:

[B]D’après la recherche qui a évalué l’observance d’autres vaccins multidoses, les patients sont vraiment très mauvais pour obtenir leur deuxième dose. Mauvais comme dans, jusqu’à la moitié des patients ne le font jamais. Des études menées aux États-Unis et au Royaume-Uni sur le vaccin contre l’hépatite B – qui, comme les vaccins Covid-19, est censé durer environ un mois entre la première et la deuxième dose – ont révélé qu’environ 50% des patients ne parvenaient pas à obtenir leur photo de suivi dans l’année suivant leur premier.

Peut-être que les chiffres seront meilleurs pour les vaccins Covid-19. Les enjeux d’une pandémie mortelle sont beaucoup plus élevés, et peut-être que les gens réagiront en conséquence. Mais si un nombre important de personnes ne parviennent pas à se faire vacciner et que la première dose de vaccins de Moderna et de Pfizer s’avère insuffisante, cela pourrait vaincre les perspectives d’immunité collective, lorsqu’une quantité suffisante de la population est vaccinée pour arrêter la propagation de la maladie. le virus.

D’un autre côté, certaines personnes peuvent tout simplement être incapables de planifier un rendez-vous de suivi, d’autant plus que les problèmes d’approvisionnement et de distribution des vaccins persistent. Cela deviendra probablement moins problématique au fil du temps, à mesure que le déploiement des vaccins se développe et s’améliore régulièrement. Mais entre-temps, cela crée un risque supplémentaire de voir des personnes rater leur deuxième coup.

Tout cela n’est plus hypothétique. Aux États-Unis, environ 14% de la population a reçu la première dose d’un vaccin Moderna ou Pfizer, tandis que seulement 7% ont reçu la deuxième dose, selon le New York Times. Cela s’explique en partie par le fait que le déploiement en est encore à ses débuts, mais près de 3 millions d’Américains n’ont pas reçu leur deuxième dose de vaccin à temps.

La mesure dans laquelle l’écart entre la première et la deuxième dose se réduit – ou s’élargit – montrera la nécessité du vaccin de Johnson & Johnson et d’autres vaccins à injection unique.

3) Un vaccin à dose unique pourrait vraiment accélérer notre chemin vers l’immunité collective

L’un des avantages les plus évidents d’un vaccin Covid-19 en une seule injection est qu’il pourrait considérablement accélérer – littéralement doubler – le déploiement du vaccin aux États-Unis.

Au cours des deux dernières semaines, l’Amérique a oscillé autour de 1,5 million de doses de vaccin par jour. Ce nombre avait augmenté régulièrement jusqu’aux récentes tempêtes de neige, qui ont temporairement ralenti les choses. Mais imaginez que les États-Unis se retrouvent en quelque sorte bloqués aux taux actuels.

Dans ce scénario de 1,5 million de doses par jour, l’exigence de deux injections signifie que les États-Unis n’atteindraient pas un seuil d’immunité collective de 80 pour cent – un nombre qui pourrait être trop élevé ou trop bas; nous ne savons tout simplement pas encore – jusqu’au printemps 2022.

Mais si les États-Unis remplaçaient d’une manière ou d’une autre tous leurs vaccins par un vaccin à injection unique – pas du tout probable, mais c’est utile à des fins de démonstration – le rythme actuel serait suffisant pour atteindre l’immunité collective vers la fin de l’été. Dans un scénario plus réaliste, où un tiers des vaccins sont à injection unique, les États-Unis atteindraient l’immunité collective d’ici la fin de cette année.

Imaginez maintenant que les États-Unis parviennent à atteindre 3 millions de tirs par jour (ce qui ne semble plus improbable). À ce rythme, les vaccins à deux doses nous permettraient de bénéficier d’une immunité collective à la fin de l’été, et une approche unique nous y permettrait d’arriver avant l’été. Si un tiers des vaccins sont des versions à injection unique, nous atteignons l’immunité collective au milieu de l’été – laissant le reste de l’été vivre, espérons-le, beaucoup plus près de la normale que l’année dernière.

Vous ne devriez pas prendre ces chiffres trop au sérieux. Nous ne savons pas, parce que nous n’avons pas de boule de cristal, à quel point la campagne de vaccination américaine va s’intensifier dans les mois à venir. Nous ne savons pas combien Johnson & Johnson, qui a déjà signalé des problèmes de fabrication, fera passer sa production de vaccins des 20 millions promis par l’entreprise fin mars aux 100 millions qu’elle avait promis au total. Nous ne savons pas si les 30% d’Américains qui signalent actuellement une hésitation à la vaccination resteront hésitants, ce qui condamnerait les perspectives d’immunité collective. Et nous n’avons pas encore de vaccin autorisé pour une utilisation chez les enfants – et comme les moins de 18 ans représentent environ 20% de la population, cela pourrait également ruiner les chances d’immunité collective.

Mais les chiffres, au moins, démontrent le potentiel d’un vaccin unique comme celui de Johnson & Johnson. Cela pourrait accélérer le processus de vaccination aux États-Unis de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.

Avec des milliers de personnes qui meurent encore chaque jour de Covid-19, ce coup de pouce pourrait se traduire par plus de dizaines de milliers de vies sauvées.

