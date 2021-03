Quand le Vaccins Pfizer et Moderna ont été approuvés pour la première fois par la FDA en décembre, c’était une sensation merveilleuse, mais au milieu de la flambée hivernale des cas de COVID et de la rareté des vaccins, je n’avais pas nécessairement l’impression que le vaccin était réel pour moi. C’était quelque chose de lointain, donné aux infirmières par d’autres infirmières à la télévision. Plus précieux que l’or ou les bijoux.

J’avais quelques amis et membres de ma famille qui travaillent dans le domaine de la santé et qui ont reçu des doses précoces: un ami dans sa résidence médicale, un cousin qui travaille dans un hôpital. J’étais si heureuse pour eux, mais j’avais toujours l’impression que ma dose était loin, très loin.

Maintenant, je pense que je peux voir la lumière. Mes parents sont entièrement vaccinés et prêts à rendre visite à leurs petits-enfants. Les amis obtiennent leurs premiers clichés et partagent des posts Instagram délirants. Dans les essais cliniques, le les vaccins sont testés chez les enfants, le dernier obstacle à notre recherche de l’immunité collective.

Avec plus États ouvrant l’éligibilité, on a enfin l’impression que le vaccin est ici, pas seulement dans les hôpitaux et les reportages. Et lentement, mon cerveau pandémique cynique commence à réapprendre à espérer.

La doublure en argent d’aujourd’hui

La pandémie a pris tellement de choses au cours de l’année écoulée – plus que ce que nous sommes capables de comprendre, sans parler de décompte. Il a fallu des emplois et des expériences, des mariages et des diplômes, de la sécurité et de la certitude. Il a pris le sol sous nos pieds. Il a fallu beaucoup de gens que nous aimons.

Mais la pandémie a cédé aussi. Il a accordé temps, et beaucoup de gens l’ont apprécié. Les gens ont trouvé de nouveaux passe-temps, Nouveau points de vue, Nouveau Connexions. Certaines personnes ont trouvé eux-mêmes.

Journaliste santé et bien-être Alia Dastagir plus d’une douzaine de personnes ont dit que même parmi l’horreur et la perte, elles étaient reconnaissantes pour les cadeaux inattendus de la pandémie. Les plus petites joies, disaient-ils, avaient un grand impact. Voici un échantillon de sa merveilleuse histoire:

Michael Weinberg, 21 ans, est un junior à l’Université de Floride, mais comme tant d’étudiants pendant la pandémie, il est rentré chez lui. Il vit à Pembroke Pines, en Floride, avec sa mère, son père et sa sœur de 23 ans. Le retrait de la vie universitaire a signifié plus de temps pour explorer les activités solitaires, y compris l’art. Weinberg a toujours aimé dessiner mais ne pensait pas avoir beaucoup de talent. L’année dernière, il a décidé que cela n’avait pas d’importance. «Je n’ai pas besoin d’être bon», dit-il. « Je peux juste le faire et faire en sorte que ce soit épanouissant. »

Lire l’histoire complète ici.

Célébration d’aujourd’hui à la maison: la Saint-Patrick

Plus d’un an après le début de la pandémie, nous sommes maintenant confrontés à la réalité de célébrer à nouveau les vacances à la maison.

Et parce que profiter de St.Paty’s à la maison est l’option la plus sûre en 2021, nos amis d’Asbury Park Press ont rassemblé une liste de façons de célébrer cette année. Voici quelques-unes de leurs suggestions:

Buvez une bière artisanale raffinée. Si vous ne payez pas le prix du bar pour votre bière, pourquoi choisir des produits bon marché? Des bières d’inspiration irlandaise aux favoris locaux, c’est une façon de rendre votre soirée à la maison un peu plus spéciale.

Si vous ne payez pas le prix du bar pour votre bière, pourquoi choisir des produits bon marché? Des bières d’inspiration irlandaise aux favoris locaux, c’est une façon de rendre votre soirée à la maison un peu plus spéciale. Diffusez un concert en direct. Les rockers irlandais américains et les guerriers de la route Flogging Molly se sont associés à Bushmills Irish Whiskey pour présenter un concert en direct en direct de Dublin diffusé à 15 h HAE le mercredi 17 mars. Les seuls .

Les rockers irlandais américains et les guerriers de la route Flogging Molly se sont associés à Bushmills Irish Whiskey pour présenter un concert en direct en direct de Dublin diffusé à 15 h HAE le mercredi 17 mars. . Regardez la télévision irlandaise. Fan de longue date des « Derry Girls » de Netflix, qui se déroulent en Irlande du Nord dans les années 1990, je suis heureux de le recommander comme activité de St. Patty. Bien que je recommande d’utiliser les sous-titres.

Consultez la liste complète ici.

Si ce chat convient, il s’assied définitivement.

« Nous avons un chat de quarantaine! » disent Todd et Amy Ofenbeck. « (Elle) s’appelle Annika après (la joueuse de tennis) Annika Sorenstam. Elle s’entend très bien avec notre berger Hubbard et Golden Miles! C’est notre premier chat et elle est géniale! »