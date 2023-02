Pourquoi le tremblement de terre Turquie-Syrie a été si meurtrier

Points clés Un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie lundi matin.

Il a été suivi d’une série de répliques, dont une de magnitude 7,5.

Les experts disent que la mauvaise construction de nombreux bâtiments dans la région a considérablement contribué à la dévastation.

Au moins 4 300 personnes sont mortes et des milliers d’autres blessées après un tremblement de terre majeur et une série de répliques qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie lundi.

Les sismologues disent que ce sera probablement le tremblement de terre le plus meurtrier de cette décennie.

Pourquoi a-t-il fait tant de dégâts ?

L’impact du tremblement de terre

frappé dans une zone connue sous le nom de zone de faille de l’Anatolie orientale.

“C’est une zone à risque sismique très, très bien connue, à très haut risque”, a déclaré Mark Quigley, professeur agrégé de science sismique à l’Université de Melbourne, à SBS News.

D’une magnitude de 7,8, le tremblement de terre initial était très fort et a causé beaucoup de dégâts, mais il a également été suivi d’une série de répliques, dont une de magnitude 7,5. En moyenne, il y a moins de 20 séismes de magnitude supérieure à 7,0 chaque année.

Le tremblement de terre a également pris naissance à environ 18 kilomètres sous la surface de la Terre, entraînant des secousses plus intenses.

Le professeur agrégé Quigley a déclaré que le tremblement de terre initial avait plus de 20% de l’accélération de la gravité au sol, exposant des centaines de milliers de personnes à “de très fortes secousses”.

“Nous pensons généralement que beaucoup de ces types de bâtiments dans cette zone commencent à être endommagés et tombent en panne à environ la moitié, soit 10% de l’accélération de la gravité au sol”, a-t-il déclaré.

La secousse de la réplique de magnitude 7,5 a été encore plus forte avec 50 % de l’accélération de la gravité au sol, endommageant probablement des bâtiments qui n’ont pas été touchés par le séisme initial.

Voyez où les tremblements de terre et les répliques ont frappé

Les immeubles

Les photos des zones touchées montrent également que de nombreux bâtiments n’ont pas été construits pour survivre à des tremblements de terre aussi violents, a déclaré le professeur agrégé Quigley.

“Fondamentalement, les sols du bâtiment n’ont pas été en mesure de résister à ce que nous appelons la” charge de cisaillement “- les secousses du sol d’avant en arrière, et ils ont essentiellement pancake et tué de nombreuses personnes qui se trouvaient dans ces bâtiments à la temps », a-t-il dit.

« Cela pourrait être lié aux pratiques de construction, cela pourrait être lié à la conception des bâtiments, cela pourrait être lié aux matériaux, mais c’est une question compliquée.

“Nous sommes dans un endroit où vous avez des millions de réfugiés déplacés, nous avons déjà de grands défis dans cette région, donc donner la priorité à des bâtiments solides peut ou non être la plus grande priorité à tout moment.”

Une jeune fille de 17 ans est sauvée des décombres d’un immeuble effondré dans le district d’Elbistan, dans la province de Kahramanmaraş, dans le sud de la Turquie. Source: Getty / Agence Anadolu Le professeur agrégé Ifte Ahmed, expert en résilience aux catastrophes de l’Université de Newcastle, a déclaré que si la plupart des bâtiments de la région avaient respecté le code de conception des tremblements de terre, il y aurait eu beaucoup moins de morts et de blessés.

“Cela serait réduit d’au moins 50%, simplement parce que les bâtiments ne s’effondreraient pas totalement”, a-t-il déclaré à SBS News.

“Ils se plient et subissent des dommages, qui peuvent être réparés assez facilement par la suite sans qu’ils ne tombent complètement”, a-t-il déclaré.

Le temps

Le premier tremblement de terre a frappé lundi vers 4 heures du matin, heure locale, alors que de nombreuses personnes auraient dormi.

“Ils [would have been] pris au piège à l’intérieur lorsque le bâtiment a commencé à s’effondrer sur eux, a déclaré le professeur agrégé Ahmed.

“À ce moment-là [of night] il est très difficile pour les gens de prendre la décision de s’abriter sous une table ou d’aller dans un coin où les choses peuvent ne pas tomber si facilement.

Avec Reuters