Pourquoi le travail du Parlement est-il paralysé depuis plus d’une semaine ?

La Chambre des communes est au point mort depuis plus d’une semaine alors qu’un différend sur la publication de documents liés à l’échec du fonds gouvernemental pour les technologies vertes continue de bloquer les travaux.

Les conservateurs tentent de forcer le gouvernement à publier tous les documents liés à Technologies du développement durable Canada (TDDC), aujourd’hui disparu, un organisme indépendant financé par le gouvernement fédéral qui a été lancé en 2021 pour distribuer l’argent des contribuables à des entreprises de technologies propres prometteuses.

Les conservateurs veulent que la GRC enquête sur des actes répréhensibles présumés à TDDC et affirment que la police a besoin de ces documents pour ce faire.

Les libéraux, quant à eux, affirment que le gouvernement a déjà rendu public certains documents et que la question de savoir s’il faut en divulguer davantage devrait être étudiée plus en profondeur par un comité des Communes.

Ils affirment également qu’il serait inconstitutionnel que le gouvernement produise des documents que les députés pourraient remettre à la police sans passer par les voies légales appropriées.

Pendant ce temps, alors que les députés se disputent sur ce qui devrait ou ne devrait pas être publié, le Parlement ne fait presque rien.

Comment TDDC a-t-elle connu des ennuis ?

L’ancienne présidente de TDDC, Annette Verschuren, a reconnu qu’elle avait participé à l’approbation de plus de 200 000 $ en subventions à sa propre entreprise.

Mais les problèmes à TDDC étaient bien plus profonds. En juin dernier, la vérificatrice générale Karen Hogan a signalé que l’organisation avait violé ses politiques en matière de conflits d’intérêts à 90 reprises, accordé 59 millions de dollars à 10 projets non éligibles et surestimé fréquemment les avantages environnementaux des projets qu’elle finançait.

La vérificatrice générale Karen Hogan a publié en juin un rapport cinglant sur Technologies du développement durable Canada. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Elle a constaté des « lacunes importantes » dans la gouvernance du fonds d’un milliard de dollars.

Le TDDC a été si mal géré et en proie à des scandales que le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, l’a fermé plus tôt cette année et a réorganisé la stratégie gouvernementale de financement de la technologie pour lutter contre les changements climatiques.

Comment en est-on arrivé à cette impasse aux Communes ?

En juin, les conservateurs ont présenté une motion exigeant que le gouvernement remette tous les documents de TDDC au greffier des Communes dans un délai de 30 jours. Le greffier, à son tour, remettrait ces dossiers à la GRC pour une éventuelle enquête criminelle sur ce fonds en difficulté.

Les députés ont adopté la motion avant de se lever pour les vacances d’été.

Tous les documents du gouvernement n’ont pas été remis au greffier dans le délai imparti.

Cela a amené le député conservateur Andrew Scheer, leader du parti à la Chambre, à affirmer en septembre que le privilège parlementaire avait été violé parce que le gouvernement ne se conformait pas à une directive claire approuvée par les députés.

Le président Greg Fergus a convenu que les documents devraient être produits, même si cela créerait un précédent inhabituel puisque les députés demandent des documents afin de les remettre à un tiers – dans ce cas, la police.

Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, a suggéré que la question soit renvoyée à un comité des Communes pour étude. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« La Chambre a incontestablement le droit d’ordonner la production de tout document émanant de toute entité ou individu qu’elle juge nécessaire pour exercer ses fonctions », a déclaré Fergus.

« La Chambre a clairement ordonné la production de certains documents, et cet ordre n’a manifestement pas été pleinement respecté. »

Fergus a déclaré qu’il « ne peut arriver à aucune autre conclusion que de constater qu’un à première vue la question de privilège a été établie. »

Pourquoi est-ce important ?

Depuis que Fergus a rendu cette décision, les députés ont débattu d’une motion qui renverrait la question au comité de procédure des Communes pour une étude plus approfondie.

Les motions de privilège comme celle-ci ont préséance sur pratiquement toutes les autres affaires parlementaires, comme les initiatives émanant du gouvernement et les affaires émanant des députés, même si la période des questions s’est déroulée comme d’habitude.

Depuis le début du débat, le gouvernement n’a pas été en mesure de présenter de nouvelles lois ni d’adopter des projets de loi déjà présentés aux députés.

Le gouvernement a reprogrammé à trois reprises le vote sur les modifications de l’impôt sur les plus-values, et à chaque fois il a été dépassé par le débat sur les documents.

De même, les projets de loi tant attendus sur l’eau potable pour les Premières Nations et les droits de citoyenneté des Canadiens nés à l’étranger n’ont pas progressé.

Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a déclaré que si le gouvernement continue de refuser de remettre les documents, cela indiquerait qu’il « essaie de cacher quelque chose ». (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Dans une entrevue avec CBC News la semaine dernière, Scheer a déclaré que les conservateurs retarderaient les Communes jusqu’à ce que le gouvernement accepte de remettre tous ses documents non expurgés liés à TDDC au greffier des Communes afin qu’il puisse ensuite les fournir à la police.

« Nous croyons que la GRC devrait avoir tous les documents, toutes les informations nécessaires pour d’éventuelles accusations criminelles », a-t-il déclaré. « Nous attendons du gouvernement qu’il le fasse. »

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps cela pourrait durer, Scheer a répondu que cela dépendait du gouvernement.

« Il s’agit vraiment de savoir combien de temps les libéraux veulent paralyser la Chambre des communes plutôt que de simplement remettre les documents », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les conservateurs voulaient « littéralement tout leur être remis » et que si cela ne se produit pas, cela lui signifie que « le gouvernement essaie de cacher quelque chose ».

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré lundi que ce sont vraiment les libéraux qui bloquent tout. « Le gouvernement doit fournir des preuves à la police », a-t-il déclaré.

Que dit le gouvernement ?

Le gouvernement libéral, quant à lui, maintient que cet effort conservateur n’est qu’un coup monté et que les députés conservateurs devraient simplement accepter d’adopter la motion de privilège et renvoyer l’affaire au comité de la procédure.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le gouvernement ne donnait pas aux conservateurs ce qu’ils voulaient pour mettre un terme à ce conflit, la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a déclaré que produire des documents à transmettre à la police violerait la Charte des droits et libertés.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, affirme que ce que réclament les conservateurs violerait la Charte canadienne des droits et libertés. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

« Le Parti conservateur du Canada a présenté une motion qui brouillerait les frontières d’indépendance entre les pouvoirs législatif et judiciaire », a déclaré Gould la semaine dernière.

« C’est quelque chose dont tous les Canadiens devraient s’inquiéter. Ils tentent de contourner le contrôle judiciaire et de piétiner la Charte. Ce n’est pas quelque chose qui devrait arriver dans une démocratie. Les Canadiens doivent en être conscients. »

Pour que les preuves tiennent devant le tribunal, la police doit suivre les protocoles appropriés.

Lorsqu’il s’agit de documents, la police doit normalement obtenir d’un juge une ordonnance de communication obligeant une personne ou une organisation à divulguer des dossiers aux forces de l’ordre.

C’est pourquoi Hogan elle-même a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que les informations qu’elle avait recueillies en tant qu’AG soient transmises à la police en dehors des voies normales. Elle l’a dit dans une lettre aux députés cet été.

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Michael Duheme (à droite), la commissaire adjointe de la GRC Brigitte Gauvin et le sous-commissaire de la GRC Mark Flynn s’adressent aux journalistes après avoir témoigné devant la Commission sur l’ingérence étrangère à Ottawa le jeudi 3 octobre 2024. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Alors que les députés libéraux et conservateurs s’affrontaient à la Chambre des Communes, le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a déclaré la semaine dernière que des « enquêtes en cours » sur TDDC et que la GRC « avait reçu les documents » qui pourraient être utilisés pour une enquête.

On ne sait pas clairement quels documents la GRC possède; un porte-parole de la force a déclaré que la GRC ne pouvait pas faire de commentaires supplémentaires.

Quelle est la prochaine étape ?

Les libéraux pourraient produire ce que veulent les conservateurs, ou les conservateurs pourraient accepter de renvoyer toute la question au comité.

Les libéraux pourraient également tenter de forcer la fin du débat par le biais d’un processus parlementaire appelé clôture, ce qui nécessiterait le soutien du Bloc ou du NPD.

Les néo-démocrates ont déclaré vouloir étudier la question plus en profondeur en comité. Ils ont accusé les conservateurs de faire de l’obstruction systématique et de prolonger inutilement le débat.

« Nous attendons patiemment le jour où les conservateurs cesseront d’apprécier le son de leur propre voix », a déclaré le député néo-démocrate Alistair MacGregor.

« Quand les conservateurs nous permettront-ils de procéder à un vote sur cette question afin que nous puissions faire avancer les choses et lancer cette enquête? »