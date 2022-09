Pourquoi le transfert record du monde de Kiera Walsh ne devrait jamais être comparé à celui de Neymar

Keira Walsh est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a signé avec Barcelone depuis Manchester City plus tôt ce mois-ci pour ce qui a été largement rapporté comme un record mondial de 350 000 £ (400 000 $). Cette décision fait suite au succès des Championnats d’Europe, qui ont vu l’Angleterre remporter son premier trophée majeur à domicile. Le transfert est sans aucun doute un moment marquant pour le jeu, mais pourquoi le prix du record est-il tellement inférieur à celui du jeu masculin ? Et se concentrer sur les frais de transfert dans le football féminin est-il le marqueur de succès le plus important ?

Aux Euros cet été, le milieu de terrain Walsh a été l’un des piliers de la victoire de l’Angleterre. Et le tournoi, qui a battu des records de fréquentation, d’audience et d’impressions sur les réseaux sociaux, a prouvé que le jeu féminin a atteint de nouveaux niveaux et continue d’attirer de nouveaux fans. Walsh n’a attiré l’attention sur le jeu qu’en signant pour Barcelone, un mouvement qui a laissé beaucoup se demander quel impact un transfert comme celui-ci aura sur le jeu.

Après quelques offres infructueuses pour signer Walsh depuis Barcelone, City a accepté l’accord avec le club espagnol le 7 septembre, un jour avant la date limite de transfert, moyennant des frais qui devraient atteindre environ 350 000 £, dépassant les frais. de 250 000 £ (286 000 $) – que Chelsea a payé pour signer Pernille Harder de Wolfsburg en 2020. En comparaison, le montant record pour un joueur masculin est de 198 millions de £ (263 millions de dollars), lorsque Neymar a signé pour le Paris Saint-Germain de Barcelone en 2017. Pourtant, malgré le vaste écart, la décision de Walsh signale un autre pas en avant.

S’exprimant avant le début de la saison de la Super League féminine (WSL), le manager de City, Gareth Taylor, qui a connu un roulement important dans son équipe à la suite de départs et de retraites cet été, a déclaré que le déménagement de Walsh était une “choc”.

“Cela nous a laissé environ une semaine lorsque nous avons réalisé que Keira voulait partir et avait demandé à y aller”, a déclaré Taylor. “Keira nous avait donné huit ans de service, s’était très bien développée et voulait relever ce défi. Nous avons obtenu un cachet record pour elle, ce qui montre que nous faisons quelque chose ici au club.”

Le déménagement de Keira Walsh à Barcelone a fait la une des journaux pour son attachement à des frais de transfert record dans le football féminin, mais ce n’est pas non plus l’indicateur de croissance le plus significatif. Éric Alonso/Getty Images

Pourquoi l’écart est-il si grand en matière de frais de transfert ?

Il y a eu des progrès et une croissance exponentiels dans le football féminin au cours de la dernière décennie en particulier. Des campagnes de marketing au parrainage et à l’investissement, des accords de droits de télévision aux ventes de billets, de nombreux facteurs contribuent à la croissance du jeu, mais la différence de finances entre les jeux féminins et masculins est toujours très différente.

L’histoire joue un rôle important dans la progression du football féminin en Angleterre et dans le monde. Il y a un peu plus de 100 ans, la Football Association (FA) interdisait aux clubs d’autoriser les femmes à jouer sur leur terrain, ce qui garantissait qu’il ne pouvait y avoir de ligue ou de structure féminine dans laquelle les joueuses pouvaient se rassembler et se développer. La décision a suivi peu de temps après un match historique en 1920, où Dick, Kerr Ladies FC a battu St. Helens 4-0 devant 53 000 fans à Goodison Park, prouvant que le football féminin était en mesure de réussir il y a plus d’un siècle. L’interdiction a stoppé une grande partie du succès que le football féminin était en train de construire, et cela a duré près de 50 ans.

Il est important de mentionner que le football masculin a également connu une croissance exponentielle au cours des 30 dernières années, mais le temps pendant lequel ils ont dû développer le sport a mis le football masculin en position de réussir il y a des décennies, tandis que le football féminin commence à voir cette montée croissance maintenant.

En 1975, l’Italien Giuseppe Savoldi est devenu le premier footballeur masculin à 1 million de livres sterling à signer pour Naples et un peu plus de 20 ans plus tard, Alan Shearer a signé pour son club d’enfance, Newcastle United, pour un record de 15 millions de livres sterling. Neymar détient le record de transfert actuel à 198 millions de livres sterling pour son transfert au PSG en 2017, et même si nous ne verrons peut-être pas les frais augmenter à nouveau à cet extrême bientôt, les joueurs masculins rapportent désormais régulièrement 100 millions de livres sterling de frais de transfert. Les revenus de diffusion, les accords de parrainage et les ventes de marchandises ont tous contribué à la croissance et à l’augmentation des finances du jeu.

Cela étant dit, le football féminin connaît une croissance financière et ce n’est qu’une question de temps avant de voir la première joueuse à signer pour 1 million de livres sterling. Il n’a fallu que deux ans pour que les frais atteignent plus de 350 000 £ et avec l’augmentation des investissements des clubs et des diffuseurs dans le jeu, ce record continuera d’être battu.

Par les chiffres

Malgré la cascade historique de croissance, le football féminin se développe à plus d’un titre. Selon la FIFA, les dépenses de transfert de football féminin ont dépassé 1 million de dollars (880 000 £) pour la première fois en 2020 – la même année que Harder a été signée par Chelsea – cependant, seuls 36 accords cette année-là impliquaient des frais.

Le rapport de la FIFA pour 2021 a montré une croissance exponentielle alors que les dépenses totales ont atteint 2,1 millions de dollars (1,86 million de livres sterling) avec 1304 transferts internationaux effectués, dont seulement 58 étaient payants. La plupart des mouvements sont venus avec des joueurs hors contrat, qui représentaient 87,3% des transferts internationaux.

En janvier 2022, la FIFA a publié un autre rapport montrant que les transferts de football féminin avaient atteint un nouveau record pour janvier de 487 800 $ (430 450 £) – 57,3 % de plus que la même fenêtre en 2021. Dans la fenêtre de janvier, la WSL était responsable de plus de la moitié du montant dépensé à 254 200 $ sur 20 transferts internationaux – près du double du montant dépensé en Espagne, malgré le fait que les clubs espagnols ont effectué plus de deux fois le nombre de transferts (46.) En comparaison, la même période en dépenses de football masculin a dépassé 1,03 milliard de dollars (91 millions de livres sterling).

Les preuves indiquent une croissance financière constante et considérable dans le football féminin, à la fois en Angleterre et dans le monde. La signature par Barcelone de Walsh, 25 ans, doublera presque le montant global déjà dépensé en 2022. Mais si la croissance financière est importante et doit être célébrée, d’autres facteurs de croissance doivent être pris en compte.

L’argent est-il la seule marque de réussite ?

La nature de ces transferts soulève une autre question : les gros frais de transfert sont toujours un sujet de discussion, mais sont-ils la mesure la plus importante du succès en matière de croissance du football féminin ? Lorsque la plupart des joueurs sont gagner moins de 50 000 £ par an en moyenne dans le WSLles transferts de records du monde sont-ils la chose la plus importante ?

Le football international dans le football féminin occupe une grande partie du calendrier. Rien qu’en 2022, l’équipe nationale féminine des États-Unis a déjà disputé 29 matches internationaux, tandis que ses homologues masculins n’en ont disputé que 10. L’égalité de rémunération au niveau international permet non seulement de payer aux femmes ce qu’elles méritent, mais cela envoie un message à les joueurs ne semblent être sur un pied d’égalité qu’aux yeux de la fédération nationale.

Dans ce cas, l’USWNT a pu négocier une nouvelle convention collective historique (CBA) avec la Fédération américaine de football (USSF), qui inclut l’égalité de rémunération. Le nouvel accord, qui est entré en vigueur en juin, verra les primes de la Coupe du monde réparties de manière égale, les femmes et les hommes recevant des primes d’avant-match identiques et une répartition des revenus commerciaux entre autres avantages égaux.

Bien plus significatives pour le développement du football féminin sont des choses comme l’égalité de rémunération, qui a été signée par les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis cet été après avoir négocié une CBA historique avec US Soccer. José Argueta/ISI Photos/Getty Images

Une autre marque importante de croissance dans le jeu sont les changements qui sont lentement apportés aux contrats des joueurs. Une forte proportion des transferts dans le football féminin sont des contrats à court terme d’un an, ce qui donne aux joueuses peu de sécurité d’emploi, et bien que certaines joueuses puissent profiter de la flexibilité, le passage à des contrats à plus long terme signale une volonté accrue des clubs d’investir dans le jeu. En plus d’un record mondial, le contrat de Walsh avec les géants espagnols est un contrat de trois ans et créera un précédent pour des mouvements similaires à l’avenir.

L’accès aux avantages et à la protection des joueurs dans les contrats a été historiquement rare dans le football féminin, mais cela a été un autre changement bienvenu au cours des deux dernières années. En janvier, la FA et la Professional Footballers Association (PFA) ont convenu d’apporter des modifications aux contrats du football féminin en Angleterre, garantissant aux joueuses la maternité et une couverture maladie et blessure de longue durée. Aux États-Unis, la première CBA, la National Women’s Soccer League (NWSL), a été conclue en février 2022, accordant aux joueuses un salaire minimum garanti et un congé parental. Les joueuses de haut niveau en Espagne ont accepté un nouvel accord salarial collectif en février 2020, garantissant également un congé de maternité entre autres avantages.

Ces accords sont indéniablement un pas en avant important pour le football féminin, mais la croissance et les améliorations de ces contrats ne peuvent pas s’arrêter là. Certains clubs ont commencé à améliorer la qualité de leurs terrains d’entraînement et des installations pour leurs équipes féminines, mais la plupart des terrains d’entraînement laissent beaucoup à désirer. Récemment, Brighton a annoncé un nouveau centre de formation de 8,5 millions de livres sterling, tandis que de l’autre côté de l’étang, Kansas City a ouvert un centre de formation dédié de 15,5 millions de livres sterling (19 millions de dollars) pour son équipe NWSL, le KC Current.

Les frais de transfert de Walsh sont quelque chose à célébrer et sont essentiels pour le jeu, mais ce n’est pas primordial. La croissance financière du football féminin est essentielle, mais cette croissance doit être démontrée à travers les CBA, les avantages disponibles et les installations de formation, et pas seulement les frais de transfert.

D’autres moments marquants suivront le transfert de Walsh et avec la poursuite du marketing, des investissements de parrainage, des accords de droits de télévision et des ventes de billets, la croissance financière est palpable : l’Euro féminin 2022 l’a prouvé. Le football féminin est aussi bon que le football masculin, mais il est temps d’arrêter de comparer les deux ; concentrons-nous plutôt sur la célébration du football féminin et de tous les triomphes qui l’accompagnent.