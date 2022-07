Pourquoi le transfert de Kalidou Koulibaly de Chelsea pourrait raviver leurs ambitions de titre de Premier League

Après quelques mois mouvementés sur et en dehors du terrain, Chelsea était sous pression pour renforcer le cœur de sa défense cet été, après avoir perdu deux défenseurs centraux à Andreas Christensen et Antonio Rudiger au profit de l’agence libre. Mais en débarquant Kalidou Koulibaly de Naples pour environ 40 millions d’euros, ils ont signé l’un des meilleurs défenseurs du métier.

2 Connexe

À une époque où même les meilleurs clubs européens traditionnels recherchent presque exclusivement la valeur et le potentiel des nouveaux arrivants, des frais de transfert de 40 millions d’euros pour un joueur de 31 ans dans la dernière année de son contrat peuvent sembler quelque peu extravagants. Koulibaly n’est pas une signature “Moneyball” du point de vue du marché des transferts, d’autant plus que l’international sénégalais s’est vu confier un contrat de quatre ans avec une option de prolongation jusqu’à la fin de la saison 2026-27. Pourtant, Chelsea a fait un choix aussi intelligent que ses supporters auraient pu l’espérer et il est le type de joueur qui peut immédiatement aider le club à se battre à nouveau pour le titre de Premier League.

Devenu une star à Naples depuis son arrivée de Genk pour environ 8 millions d’euros en 2014, Koulibaly s’est fait un nom en Serie A et lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses points faibles, un dépisteur en chef de la ligue italienne a déclaré à ESPN : “Quels points faibles ? est difficile [to find any]. C’est l’un des meilleurs à son poste. Il ne cesse de s’améliorer, en particulier du côté mental de son jeu – même les manques de concentration sont maintenant rares.”

– DONE DEALS : Tous les derniers gros transferts

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

En effet, il y a peu de lacunes dans le jeu de Koulibaly, à l’exception des dérapages occasionnels auxquels on peut s’attendre lorsqu’il figure dans une position dans laquelle toute erreur est généralement exposée. Les défenseurs centraux étant toujours au cœur de l’action défensivement – ​​devant lire parfaitement le jeu et chronométrer leurs interventions à la fraction de seconde près – l’étrange erreur de jugement vient avec le territoire. Pourtant, Koulibaly donne généralement l’impression d’avoir le contrôle et lorsqu’il se lance un défi, il le fait avec une conviction absolue.

Jeux: 27 (12e= à Naples)

Minutes: 2,406 (5ème)

Touches: 1 966 391 (5ème)

Recouvrements: 167 (5ème)

Achèvement de la réussite: 86,9% (10ème)

S’attaquer à %: 44,2% (4ème)

% de duels: 59,5% (4ème)

Duel aérien %: 55,2% (6ème)

*Correct au 20 juillet 2022

L’aspect le plus frappant du jeu de Koulibaly est l’autorité qu’il apporte sur le terrain. Souvent mal vu à l’ère de l’analytique – mais toujours apprécié par les coachs et les managers – le concept de “présence” peut être ambigu et controversé pour certains. Même ainsi, pour ceux qui prêtent attention à la manière dont un joueur se comporte sur le terrain, tant en termes de style que de confiance, le défenseur affiche des qualités rares. Il joue avec la tête haute, est calme en possession, domine ses adversaires et joue avec une certaine “aura” – un autre mot interdit dans de nombreux départements d’analyse – qui n’est pas nécessairement courante pour les défenseurs des temps modernes.

Entrer sur le terrain avec un tel air de qualité ne signifie pas que vous ne ferez pas d’erreurs – des manques de concentration et des moments de distribution bâclée peuvent se produire, parfois même à cause de ce que certains pourraient considérer comme un style de jeu trop confiant. – mais la confiance en soi de Koulibaly est contagieuse au point de déborder sur ses coéquipiers.

Pourtant, malgré tout son calme en possession ou face à des situations de pression, le nouveau défenseur central de Chelsea fait toujours preuve d’un style de défense agressif. Étant mobile et rapide sur le terrain, il préfère faire face au danger tôt, sortant souvent de l’unité défensive pour récupérer le ballon en haut du terrain. Peut-être plus important encore, cependant, le joueur de 31 ans est excellent en défense un contre un et il doit rarement compter sur un coéquipier pour le sortir des ennuis.

Koulibaly contre les défenseurs de Premier League Joueur Équipe GM Tckl Antennes Noirs Int Clr Tckl% Duel% Rec K.Koulibaly Naples 27 39 87 25 29 84 44% 60% 167 J. Matip Liverpool 31 47 160 14 44 90 59% 68% 185 V. van Dijk Liverpool 34 16 151 14 31 107 48% 74% 204 A. Rüdiger Chelsea 34 48 76 11 28 87 47% 60% 183 T. Silva Chelsea 32 32 89 31 44 95 49% 65% 214 R. Dias Ville de Man 29 26 87 13 23 65 58% 53% 108 A.Laporte Ville de Man 33 33 84 dix 20 61 39% 63% 182

Les statistiques mesurées dans les ligues européennes peuvent souvent être trompeuses en raison de la variété des styles de jeu et des spécifications des tâches des joueurs. Bien que ses chiffres montrent qu’il est toujours derrière Virgil van Dijk de Liverpool, il se compare favorablement à Ruben Dias et Rudiger de Man City, qui est maintenant au Real Madrid. Pas mal de compagnie à garder.

Au cours de son passage de huit ans à Naples, Koulibaly a également démontré une amélioration tactique d’une année sur l’autre. Bien que son statut régulier n’ait jamais été menacé pendant cette période – ni par une série de performances défavorables ni de blessures – il a quand même progressivement mûri. Arrivé pour la première fois en tant que défenseur plutôt timide avec le ballon, il a fait ses adieux aux fans passionnés de San Paolo en tant que l’un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A – rarement effrayé de tirer des passes précises à travers des zones bondées dans le milieu de terrain au lieu d’opter pour un ballon facile vers son arrière latéral ou un partenaire défensif central.

Bien qu’il soit généralement aligné en tant que défenseur central gauche dans un dos à quatre à Naples (bien que l’entraîneur-chef Luciano Spalletti soit parfois revenu à un dos à trois la saison dernière), l’élégant défenseur devrait avoir peu de problèmes à s’insérer à Chelsea. Bien que le club ait perdu un défenseur de classe mondiale à Rudiger, il a rapidement trouvé un remplaçant de classe mondiale – bien qu’il ait des caractéristiques et un profil technique légèrement différents.