Pourquoi le trait rare de Fiona est mauvais pour le Canada atlantique

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Fiona est déjà qualifiée de «tempête historique» pour l’Est du Canada, et l’une est son crochet gauche inhabituel.

Le suivi de la tempête publié par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) montre qu’une fois passé le 40e parallèle nord, sa trajectoire semble virer légèrement à gauche, l’emmenant directement en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Bob Robichaud, météorologue chargé de la préparation aux alertes au Centre canadien des ouragans, ne voit pas cette voie changer.

“La trajectoire de la tempête reste à peu près la même que ce dont nous avons parlé ces derniers jours”, a déclaré Robichaud lors d’un point de presse virtuel vendredi.

« La tempête devrait toucher terre dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Mais… les impacts vont se faire sentir bien au-delà de l’endroit où se trouve réellement le centre de la tempête.

Selon les experts, ce qui rend cette trajectoire de tempête inhabituelle, c’est que les ouragans se déplaçant vers le nord depuis les régions subtropicales virent généralement vers l’est, loin de la côte, lorsqu’ils frappent les latitudes moyennes, qui se situent entre les 30e et 60e parallèles nord.

Cela est dû à l’effet Coriolis. La NOAA décrit l’effet Coriolis comme la façon dont la rotation de la Terre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre fait que les événements météorologiques se déplaçant sur une grande distance, tels que les tempêtes, semblent virer à droite dans l’hémisphère nord et à gauche dans l’hémisphère sud.

Comme l’explique la NOAA, la proximité de l’équateur détermine la vitesse d’avancement. Près des pôles, la Terre tourne plus lentement. Près de l’équateur, il tourne plus vite. Pour cette raison, les systèmes météorologiques se déplaçant vers le nord depuis l’équateur se dirigent vers l’est parce qu’ils se déplacent de l’équateur qui se déplace plus rapidement jusqu’à l’hémisphère nord qui se déplace plus lentement.

Un graphique du US National Hurricane Center montre la trajectoire probable de l’ouragan Fiona sur cinq jours. Juste au-dessus du 40e parallèle nord, la trajectoire de la tempête vire légèrement à gauche sur sa trajectoire vers le nord. (Centre national des ouragans du NWS)

Dans le cas de Fiona, cependant, le Weather Network rapporte qu’un creux de niveau supérieur intense force la tempête à gauche, ou à l’ouest, malgré l’effet Coriolis.

Bien que la courbe ne semble pas sévère, elle est significative par rapport à la courbe orientale qu’un ouragan prendrait normalement. Le Centre canadien des ouragans rapporte que le centre de Fiona atterrira directement sur l’est de la Nouvelle-Écosse tard samedi matin, date à laquelle il sera classé comme une puissante tempête subtropicale.

L’ouragan Sandy, auquel cette tempête est déjà comparée, a suivi une trajectoire similaire en octobre 2012 lorsqu’il a viré dans le New Jersey et New York. À New York, cette tempête a entraîné la mort de 44 habitants et des dommages estimés à 19 milliards de dollars et une perte d’activité économique.

Un graphique du district de gestion de l’eau du sud de la Floride montre la trajectoire de l’ouragan Sandy, y compris l’endroit où il a légèrement viré à gauche sur sa trajectoire vers le nord, touchant New York et le New Jersey. (District de gestion de l’eau du sud de la Floride)

Un autre facteur contribuant à la gravité prévue de Fiona est la température de l’eau au large de la côte est, selon AccuWeather. Les ouragans sont généralement affaiblis par des eaux de plus en plus froides lorsqu’ils atteignent l’Atlantique Nord. Cette année, cependant, les températures de l’eau dans l’Atlantique Nord, en particulier au sud du Canada atlantique, sont supérieures d’environ 6 à 11 °C à la moyenne.

“Ces eaux plus chaudes que d’habitude peuvent entraîner un affaiblissement moindre de l’ouragan ou une transformation plus lente en tempête de pluie”, a rapporté AccuWeather jeudi.

Fiona devrait apporter des vents dangereux, de fortes pluies, de grosses vagues et des ondes de tempête au Canada atlantique. Les impacts sont susceptibles d’inclure des pannes prolongées de services publics, des dommages causés par le vent aux arbres et aux structures, des inondations côtières et d’éventuels ravinements de routes. Certaines parties de la Nouvelle-Écosse pourraient recevoir plus de 150 mm de pluie d’ici dimanche.

“Nous nous attendons à toucher terre samedi matin sous la forme d’une tempête post-tropicale très puissante, et à partir de terre, cette tempête va se déplacer à nouveau vers le nord-est”, a déclaré Robichaud. “En date de vendredi après-midi, (Fiona) reste sur la bonne voie pour être un événement météorologique extrême ici dans l’Est du Canada.”

Les responsables gouvernementaux disent que les gens devraient se préparer à la tempête en sécurisant les objets extérieurs, en coupant les branches mortes pour réduire le risque de chute et en s’approvisionnant en eau, en aliments prêts à manger, en combustible de chauffage, en lampes de poche et en radios, en piles supplémentaires et autres fournitures d’urgence .