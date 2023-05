Pourquoi le train à grande vitesse de Californie prend si longtemps à se terminer

En 2008, la Californie a voté oui sur une autorisation obligataire de 9 milliards de dollars pour construire le premier chemin de fer à grande vitesse du pays. Le plan est de construire un train électrique qui reliera Los Angeles à la Central Valley puis à San Francisco en 2h40.

Mais 15 ans plus tard, il n’y a pas un seul mile de voie posé, et les cadres impliqués disent qu’il n’y a pas assez d’argent pour terminer le projet. Les dernières estimations de la California High-Speed ​​Rail Authority suggèrent qu’il en coûtera entre 88 et 128 milliards de dollars pour achever l’ensemble du système de Los Angeles à San Francisco. L’inflation et les coûts de construction plus élevés ont contribué au prix élevé.

Le projet a dépensé 9,8 milliards de dollars jusqu’à présent, selon Brian Kelly, PDG de la California High-Speed ​​Rail Authority.

« Nous savions que nous avions un déficit de financement depuis le début du projet », a déclaré Kelly. « Ce que je sais, c’est ceci : plus nous le construisons tôt, moins il sera cher. »

Mais à ce stade, on ne sait pas d’où viendra le financement. Jusqu’à présent, 85% de celui-ci provient de l’État de Californie.

« L’un des plus grands obstacles est clairement le financement », a déclaré Toks Omishakin, secrétaire de la California State Transportation Agency. « Nous ne pouvons pas réaliser ce projet sans le soutien du gouvernement fédéral. Cela n’arrivera tout simplement pas. »

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 2021 a alloué 66 milliards de dollars au rail, mais une grande partie de cette somme ira à Amtrak et l’argent n’a pas été spécifiquement mis de côté pour le train à grande vitesse de Californie. Mais la présidente émérite Nancy Pelosi est optimiste sur le fait que le financement fédéral est en route pour le projet.

« Je crois que le projet de loi sur les infrastructures nous permet d’avoir des ressources au niveau fédéral en Californie », a déclaré Pelosi. « Il n’énonçait pas spécifiquement une chose ou une autre. Il a des catégories et nous nous inscrivons dans ces catégories. » Elle a également ajouté: « Biden est un cheminot, comme vous le savez, personnellement, officiellement, politiquement et à tous égards. C’est un défenseur des chemins de fer. Et puis c’est le train à grande vitesse ultime. »