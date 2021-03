Ce sera une configuration similaire pour le deuxième week-end du tournoi: le Sweet 16 aura lieu le samedi 27 mars et le dimanche 28 mars et l’Elite Eight le lundi 29 mars et le mardi 30 mars. Le Final Four aura lieu à sa date habituelle – le samedi 3 avril, avec le championnat national le lundi 5 avril.

Le premier tour du tournoi NCAA aura lieu vendredi et samedi, avec le deuxième tour dimanche et lundi. Le premier tour débutera avec Virginia Tech vs Florida à 12h15 HE de Hinkle Fieldhouse.

