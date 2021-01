Par une froide matinée de février de l’année dernière, alors qu’elle était recroquevillée en position fœtale sur le sol de sa cuisine, Melissa Jackson a appelé sa responsable dans un salon de beauté du New Jersey pour lui demander un congé non rémunéré.

La pandémie de coronavirus a poussé des millions d’Américains dans la pauvreté et privé plus de 5,4 millions de travailleurs américains de leur assurance maladie, selon une étude du groupe non partisan de défense des consommateurs, Families USA. De nombreuses personnes comme Mme Jackson ont connu une détérioration importante de leur santé parce qu’elles ont retardé des procédures médicales. La crainte de factures médicales importantes a dépassé la crainte de contagion pour certains, donnant lieu à un nombre accru de patients cherchant un traitement médical dans un pays étranger.

«Nous constatons une demande refoulée de tourisme médical pendant la pandémie, en particulier aux États-Unis, où un nombre croissant d’Américains traversent la frontière terrestre avec le Mexique à des fins de santé», a déclaré David G. Vequist IV, fondateur. du Centre de recherche sur le tourisme médical, un groupe basé à San Antonio, Texas, et un professeur à tUniversité du Verbe incarné à San Antonio.

Même avant la pandémie, des millions d’Américains se sont rendus dans d’autres pays pour économiser entre 40 et 80% sur les traitements médicaux, selon le guide mondial du tourisme médical. Patients sans frontières. Le Mexique et le Costa Rica sont devenus les destinations les plus populaires pour les soins dentaires, la chirurgie esthétique et les médicaments sur ordonnance, tandis que la Thaïlande, l’Inde et la Corée du Sud attirent des patients pour des procédures plus complexes, notamment des traitements orthopédiques, cardiovasculaires, anticancéreux et de fertilité.

En 2019, 1,1% des Américains voyageant à l’étranger l’ont fait pour des traitements de santé, selon le Office national des voyages et du tourisme, bien que ce chiffre ne représente que ceux qui ont voyagé par avion et n’inclut pas les milliers de voyageurs qui ont traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les statistiques définitives sur le tourisme médical sont difficiles à obtenir car les pays ont des méthodes d’enregistrement et des définitions différentes du secteur.

Le tourisme médical a été décimé par les restrictions des coronavirus, mais, malgré cela, la double crise de l’économie et l’énorme pression que Covid-19 a exercée sur le système de santé américain déjà défectueux poussent de nombreux patients à voyager. La demande de chirurgies non essentielles s’est également développée après que plus de 177000 chirurgies programmées aient été reportées aux États-Unis entre mars et juin en 2020, selon le Center for Medical Tourism Research.