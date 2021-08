Un virage de gymnastique trompeusement difficile.

À chaque Jeux olympiques d’été, les gymnastes étonnent les téléspectateurs en exécutant des habiletés incroyablement complexes et dangereuses. Au fur et à mesure que ces routines deviennent de plus en plus compliquées, elles deviennent plus difficiles à maîtriser. La dernière façon d’ajouter de la valeur et de distinguer une routine est une compétence délicate appelée le tour du loup.

Le tour du loup existe depuis des décennies, mais il est récemment devenu un favori dans les routines à la poutre et au sol. Un gymnaste se mettra en position accroupie avec une jambe tendue. Elle étendra ensuite ses bras et les enroulera. Une fois qu’elle aura trouvé son équilibre, elle commencera à tourner. Enfin, elle s’arrêtera et reviendra à sa position d’origine.

Cela semble assez simple, mais le mouvement repose sur un équilibre délicat entre masse et inertie. Une oscillation et les choses s’effondrent. Bien sûr, il y a une raison pour laquelle les gymnastes réalisent cet équilibre délicat : les points. Le tour est utilisé de manière stratégique car son niveau de difficulté relativement élevé signifie que les juges l’apprécient plus qu’un tour normal.

