Pourquoi le tour du chapeau de Kane au Bayern Munich ne compte pas en Allemagne

Harry Kane a réalisé une autre performance dominante pour le Bayern Munich en marquant un tour du chapeau lors de la victoire 7-0 de samedi contre Bochum en Bundesliga… ou, du moins, il pensait l’avoir fait.

Même Kane lui-même a peut-être été surpris d’apprendre après ses trois buts que les supporters allemands sont légèrement plus pointilleux que leurs homologues anglais lorsqu’il s’agit de décider de ce qui peut être défini comme un « tour du chapeau ».

Le nouveau numéro 9 du Bayern a connu un début de vie record en Bavière. Ses sept buts constituent le record qu’un joueur ait jamais marqué pour le club lors de ses cinq premières apparitions en Bundesliga, dépassant les records précédents de Gerd Müller, Miroslav Klose et Mario Mandzukic, qui en ont tous marqué cinq.

Kane a marqué trois buts en un seul match pour une 19e fois impressionnante au cours de sa carrière, bien qu’il n’ait pas réalisé l’exploit pour son club ou son pays depuis qu’il en a marqué trois contre Saint-Marin le 15 novembre 2021.

Cependant, les informations en provenance de son pays faisant l’éloge des trois buts du capitaine anglais contre Bochum comme un tour du chapeau étaient quelque peu hors de propos en ce qui concerne les supporters allemands.

Alors, qu’est-ce qui peut être traditionnellement considéré comme un tour du chapeau « parfait » ou « classique » en Allemagne ?

Il n’y a aucun doute sur le fait qu’un joueur doit marquer trois buts en un seul match, mais c’est le timing et l’ordre des buts qui sont importants.

Christina Pahnke – sampics/Corbis via Getty Images

Fondamentalement, les trois buts doivent être marqués l’un après l’autre sans qu’un autre coéquipier ne figure sur la feuille de match entre les deux, et les trois buts doivent être marqués dans la même moitié du match. Sans cela, les fans de football allemands considèrent que trois buts d’un joueur ne sont qu’un simple «paquet de trois» (traduit littéralement par « pack de trois »), plutôt qu’un véritable tour du chapeau.

Samedi, Kane a marqué son premier but à la 12e minute lorsqu’il a lancé une frappe basse au-delà du gardien de Bochum Manuel Riemann après que le ballon lui soit tombé gentiment dans la surface de réparation.

Mais 17 minutes plus tard, la séquence de buts de l’ancien joueur de Tottenham Hotspur était interrompue au moment même où elle commençait lorsque Matthijs de Ligt sautait plus haut dans la surface pour hocher la tête dans le coin de Joshua Kimmich. Les deux buts suivants de Kane, ainsi que ceux de la seconde moitié du match, ont été entrecoupés de frappes de Leroy Sané et Mathys Tel – tous deux assistés par Kane.

Inutile de dire que Kane n’a pas semblé trop découragé de ne pas avoir réussi un tour du chapeau allemand « classique », et il a quand même réussi à remporter le ballon du match.

Qu’il s’en rende compte ou non, Kane a réussi à éviter de tomber dans le piège consistant à qualifier son exploit de tour du chapeau lorsqu’il a publié une photo sur les réseaux sociaux montrant son nouveau prix.

Kane, 30 ans, a battu de nombreux records et franchi de nombreux jalons au cours de sa carrière, mais la recherche de son premier tour du chapeau « sans faute » en Allemagne se poursuit.