Pourquoi le temps est le meilleur atout d’un investisseur

Considérez le tableau suivant, qui montre les résultats d’investissement de trois personnes qui font un investissement initial de 1 000 $ et investissent 100 $ par mois par la suite. À partir du moment où ils commencent à investir jusqu’à leur retraite à 67 ans, chacun gagne un rendement annuel conservateur de 7 % par an.

Mais si vous êtes un jeune investisseur, le meilleur moment pour investir est presque toujours, eh bien, maintenant. C’est parce que l’investissement est un jeu à long terme joué au cours d’une vie. Et si c’est un jeu auquel vous voulez jouer, vous ne pouvez pas sacrifier votre pièce la plus précieuse.

Ce n’est pas nécessairement le meilleur moment pour investir. Après tout, une inflation vertigineuse, des craintes de récession généralisées, une guerre terrestre en Europe et les effets continus d’une pandémie mondiale ne brossent pas exactement le tableau le plus rose de ce qui est à venir sur les marchés financiers.

L’affirmation de Slott repose sur quelques hypothèses importantes. La première est que le marché boursier au sens large augmentera en valeur au cours de votre vie en tant qu’investisseur. Ce n’est pas une garantie, mais c’est historiquement le cas : le S&P 500 a enregistré un rendement annualisé de 10,25 % de 1926 au premier semestre de cette année.

Deuxièmement, parce que le comportement du marché boursier global est beaucoup plus fiable que celui de n’importe quel investissement individuel, les professionnels de la finance recommandent généralement de constituer un portefeuille largement diversifié.

En répartissant vos paris proverbiaux, vous vous positionnez mieux pour profiter de la trajectoire haussière historique du marché tout en minimisant le risque qu’une chute de l’un des avoirs n’affecte la valeur de votre portefeuille.

Revenons maintenant au tableau ci-dessus.

L’investisseur qui a commencé tôt gagne par un glissement de terrain, et non parce qu’il a investi beaucoup plus.

Après 45 ans sur le marché, l’investisseur qui a commencé à 22 ans a mis 55 000 $ sur le marché, soit seulement 12 000 $ de plus que l’investisseur qui a commencé 10 ans plus tard. Mais à près de 405 000 $, leur total fait plus que doubler celui de leur homologue qui a commencé plus tard.

Même si vous n’avez pas beaucoup à investir, commencer maintenant signifie que vous aurez besoin de moins d’argent pour obtenir les mêmes résultats. Si l’investisseur qui a commencé avec 10 ans de retard voulait atteindre la même taille de portefeuille que le jeune de 22 ans, il devrait plus que doubler sa contribution mensuelle à 217 $.

Beaucoup de littérature financière fait référence à la « magie » des intérêts composés, mais en réalité, ce ne sont que des mathématiques. En commençant tôt et en suivant certains principes d’investissement de base, vous pouvez changer les chances en votre faveur lorsqu’il s’agit de créer de la richesse.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Ce réparateur de camping-cars a commencé à répondre à des questions sur Internet pendant une pause déjeuner. Aujourd’hui, il gagne 115 000 $ par an.