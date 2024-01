Pourquoi le temple indien de Ram à Ayodhya est-il controversé ? | Actualités politiques

La bourse indienne est fermée pour la journée. Les bureaux du gouvernement central ne sont ouverts que la moitié de la journée. Des soirées de surveillance de quartier ont été organisées dans tout le pays. Et des dizaines de millions d’Indiens sont à l’écoute d’un seul événement : la consécration d’un temple au dieu hindou Ram dans la ville d’Ayodhya.

Lundi, juste après midi, heure locale, le Premier ministre indien Narendra Modi se joindra aux prêtres pour inaugurer le temple, dont le lancement sert également, à bien des égards, de début de sa campagne pour être réélu pour un troisième mandat lors des élections nationales prévues. qui se tiendra entre mars et mai.

Le trust en charge du temple, dont la construction est toujours en cours, a invité environ 7 000 personnes – des hommes politiques, des industriels de premier plan, des stars du sport et d’autres personnalités publiques.

Mais alors que le gouvernement du Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi a présenté l’événement comme une célébration nationale, l’histoire du temple est ancrée dans ce que beaucoup ont qualifié l’un des chapitres les plus sombres de l’Inde moderne – un chapitre qui a façonné la politique du pays et qui a révélé de profondes fautes religieuses. lignes dans sa société.

Voici un aperçu de l’histoire tourmentée de l’endroit où le temple est en cours de construction et des controverses qui l’entourent.

Quelle est la controverse derrière le temple de Ram ?

Le temple est construit sur un terrain controversé dans la ville d’Ayodhya, dans le nord de l’Inde, à un endroit qui, selon de nombreux hindous, était le lieu de naissance de Ram, un dieu très vénéré qui, dans la religion, incarne la victoire du bien sur le mal.

Mais jusqu’au matin du 6 décembre 1992, c’était la Babri Masjid, une mosquée construite en 1528 et nommée en l’honneur du roi moghol Babur, qui se dressait à cet endroit. Une foule de nationalistes hindous a démoli la mosquée, scandant des slogans religieux, après plus d’une décennie d’une campagne colérique et parfois violente.

Après des années de fermeture au public, la Cour suprême indienne a statué en novembre 2019 que le site devait être confié à une fiducie spécialement créée pour superviser la construction d’un temple hindou.

Un terrain séparé dans le village de Dhannipur, à la périphérie d’Ayodhya, a été attribué aux musulmans pour une mosquée qui pourrait remplacer la Babri Masjid. Sa construction n’a pas encore commencé.

“Grâce au plus haut tribunal, nous avons établi le principe de la création d’un fossé incassable entre hindous et musulmans, selon lequel ils ne peuvent pas vivre côte à côte”, a déclaré l’écrivain et universitaire Apoorvanand à propos de la “justice de cinq acres”, un terme que les Indiens ont écrit. sur la taille des terres réattribuées.

Alors que certains segments de la population indienne ont applaudi le jugement, d’autres l’ont critiqué pour son manque de base juridique solide et pour son compromis sur l’éthique constitutionnelle laïque et démocratique de l’Inde.

Les habitants ont également souligné l’histoire de coexistence harmonieuse entre les deux communautés d’Ayodhya, même dans les lieux de culte. La décision a également fait craindre qu’elle n’encourage les hindous de droite à travers le pays à lancer des efforts similaires pour raser d’autres mosquées.

Bien que la controverse sur le temple Ram remonte à plusieurs décennies, Apoorvanand affirme que l’événement de lundi est « aussi une annonce finale, d’une certaine manière, des hindous remettant leur religion à la volonté du Rashtriya Swayamsevak Sangh ». Le RSS est le vaisseau mère hindou-nationaliste du BJP et de ses organisations partenaires d’extrême droite.

L’inauguration du temple scelle le site en tant que lieu de culte hindou et intervient après des années de luttes juridiques et même de violentes émeutes à propos du territoire et de son héritage.

Événements majeurs dans la division autour du temple de Ram

Le premier cas enregistré de conflit concernant le site remonte à 1853, lorsqu’une secte hindoue affirma qu’un temple avait été démoli à l’époque de Babur pour faire place à la mosquée.

Les tensions ont particulièrement commencé à prendre une tournure en 1859, lorsque les dirigeants coloniaux britanniques ont divisé le bâtiment en sections distinctes : l’intérieur pour les musulmans et la cour extérieure pour les hindous.

En 1949, deux ans seulement après l’indépendance du sous-continent, la mosquée est devenue une propriété controversée. Les rapports de police montrent que des idoles hindoues ont été amenées dans la mosquée et que ses portes ont été fermées. Aucune prière musulmane n’a ensuite été offerte à la mosquée. En 1950, plusieurs poursuites civiles furent intentées contre les deux communautés revendiquant le site.

Mais c’est en dehors des tribunaux que le sort de la mosquée Babri a finalement été décidé.

Dans les années 1980, le BJP, qui domine aujourd’hui la politique indienne, était en grande partie un parti marginal. Mais il a créé une dynamique politique autour d’une campagne nationale visant à construire un temple à la place de la mosquée, menée par Lal Krishna Advani, alors chef du parti, qui deviendra plus tard vice-Premier ministre indien (1998-2004).

Sous la pression du BJP et de ses alliés à majorité hindoue et du soutien qu’ils galvanisaient, le gouvernement du Premier ministre de l’époque Rajiv Gandhi, du Congrès national indien, a laissé sans contestation une décision de justice d’ouvrir les écluses du site de Babri Masjid en 1986. .

Toutefois, cela n’a fait qu’enhardir l’agitation menée par le BJP. En 1990, Advani a mené un long rassemblement de plus d’un mois au cœur de l’Inde, renforçant le soutien au temple de Ram. Modi, alors jeune et prometteur militant du parti dans l’État occidental du Gujarat, a aidé à organiser le rassemblement.

Puis, le 6 décembre 1992, des foules hindoues ont démoli la mosquée Babri. Les émeutes qui ont suivi dans tout le pays ont tué environ 2 000 personnes.

Après des années d’échanges devant les tribunaux, la Cour suprême a rendu sa décision historique en 2019.

Le tribunal a reconnu que la manière subreptice avec laquelle les idoles avaient été introduites dans la mosquée en 1949 ainsi que la démolition en 1949 constituaient des crimes. Pourtant, en n’ordonnant essentiellement aucune conséquence pour ces infractions, le tribunal a créé un scénario dans lequel les musulmans indiens sont « déçus de ne voir aucun remords » et estiment qu’il n’y a que peu de recours pour répondre à leurs préoccupations, dit Apoorvanand.

Où se trouve exactement le site contesté ?

Le temple Ram est en cours de construction près des rives de la rivière Sarayu, qui passe devant Ayodhya et est mentionnée dans les anciennes écritures hindoues. Ayodhya se trouve dans l’État de l’Uttar Pradesh, le plus peuplé et le nord de l’Inde.

Officiellement connu sous le nom de Shree Ram Janmabhoomi Mandir, il a été construit dans le style architectural Nagara, courant dans le nord de l’Inde, et comporte de hauts clochers et une plate-forme en pierre avec des marches menant au temple.

Quand aura lieu la consécration du temple de Ram ?

La consécration est prévue peu après midi heure locale (06h30 GMT) le lundi 22 janvier.

De nombreuses ailes du temple sont encore en construction et certains des plus grands voyants de l’hindouisme, les quatre Shankaracharyas, se sont opposés à l’ouverture, affirmant que la consécration d’un temple incomplet allait à l’encontre des écritures hindoues.

Néanmoins, le gouvernement et le trust en charge du temple ont insisté sur le fait que la consécration ne viole aucun principe de la foi.

L’événement de lundi comprendra une grande procession d’idoles qui seront emmenées dans le bâtiment et une statue de quatre pieds d’un enfant Ram sera placée dans le sanctuaire intérieur. Les prêtres rejoindront Modi pour la cérémonie proprement dite, qui devrait durer une demi-heure.

Le gouvernement de Modi a également prévu des projections en direct de l’événement à travers le pays. Certaines ambassades indiennes ont également invité des membres de la diaspora indienne à des projections.

Alors que les hindous d’Ayodhya décorent les rues et se joignent aux rassemblements de célébration, des messages circulent parmi les musulmans les invitant à rester chez eux par mesure de précaution pour leur sécurité.

La partie construite du temple sera ouverte aux fidèles et au public à partir du 23 janvier. Et à mesure que les portes du temple s’ouvriront à eux, la voie vers une relance économique s’ouvrira également pour Ayodhya.

Une centaine de jets privés devraient atterrir à Ayodhya avant l’inauguration et les détaillants affirment qu’ils sont à court d’or et de statues plaquées or de Ram.

Les prix de l’immobilier à Ayodhya ont également grimpé en flèche alors que la ville est en passe de devenir un haut lieu de pèlerinage et de tourisme.

Quel est le lien entre Modi et les élections indiennes de 2024 et le temple de Ram ?

La construction du temple de Ram à l’endroit où se trouvait autrefois la mosquée Babri a été l’une des trois promesses fondamentales du BJP : la fin du statut semi-autonome du Jammu-et-Cachemire, qui a été abandonné en 2019, et un code civil uniforme pour les lois personnelles sont les priorités. autres.

La consécration du temple par Modi répond à cet engagement vieux de plusieurs décennies et intervient quelques semaines seulement avant les élections nationales.

Le mouvement du temple de Ram a déjà apporté de riches dividendes à la fortune politique du BJP. Le parti n’a remporté que deux sièges sur 543 à la chambre basse du Parlement en 1984. Un peu plus d’une décennie plus tard, lors des premières élections nationales après la démolition de la mosquée de Babri, il est devenu le parti le plus important d’Inde, remportant 161 sièges. .

Son premier mandat n’a duré que 13 jours – en raison de son lien avec la démolition de la mosquée, la plupart des autres partis n’étaient pas disposés à former les alliances dont le BJP avait besoin pour atteindre la majorité de 272 sièges au Parlement.

Mais à mesure que son nationalisme hindou gagnait lentement en acceptabilité, il revint au pouvoir en 1998 et gouverna avec ses alliés jusqu’en 2004. Après une décennie d’absence du pouvoir, il reprit le pouvoir sous Modi, le leader nationaliste hindou le plus résolu que le parti ait jamais eu. avait.

Lundi, Modi cherchera à consolider encore davantage cet héritage.