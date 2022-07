Pourquoi le télescope James Webb n’a besoin que de 68 Go de SSD pour stocker l’univers

Près de deux décennies et un capital de 10 milliards de dollars ont été consacrés à la production du télescope le plus puissant jamais construit par l’humanité. Planant au point de Lagrange ou L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, le télescope spatial James Webb est la quintessence de la technologie actuelle.

Le 12 juillet, le télescope a partagé des images haute définition de l’espace lointain. Mais il peut être surprenant que ces images incroyables de l’univers soient stockées par le télescope James Webb sur un simple SSD (Solid State Drive) de 68 Go.

Maintenant, vous vous demandez comment la pièce la plus high-tech jamais créée par l’humanité fonctionne sur un SSD dont la capacité est bien inférieure à celle que les humains utilisent sur leurs ordinateurs portables. La question, bien que crédible, est annulée une fois que vous comprenez le travail quotidien effectué par le télescope.

Le télescope Hubble Space, le prédécesseur du télescope James Webb qui est toujours en bonne santé, transmet 1 à 2 Go de données par jour. Alors que le télescope James Webb transmet 58 Go de données chaque jour. Le SSD de 68 Go installé sur le télescope James Webb garantit 3 % de la capacité globale pour les données techniques et opérationnelles du télescope.

Le reste est dédié au stockage des images qui sont ensuite retransmises vers la Terre via une connectivité en bande Ka de 25,9 GHz. Cette transmission, soutenue par le réseau de l’espace lointain, permet au télescope de transmettre les données qu’il a collectées à une vitesse de 48 Mbps vers la planète Terre. Maintenant, voici le nœud de tout cela.

Le télescope James Webb n’a pas besoin de stocker les données pendant une période supérieure à 24 heures. Le télescope, en deux périodes de communication de quatre heures, retransmet les images vers la Terre. Ces périodes de communication se produisent bien avant que le disque ne se remplisse complètement, ce qui nécessiterait environ une journée.

