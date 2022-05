Pourquoi le Tech Crash pourrait être une bonne nouvelle pour The Information

Le matin du 10 mai, l’Information a publié une histoire percutante sur Gopuff, une startup très médiatisée en concurrence dans l’industrie très médiatisée de la «livraison instantanée». La société, récemment évaluée à 15 milliards de dollars, perd de l’argent et a du mal à lever de nouveaux fonds. Maintenant, ses employés se demandent ouvertement si ses co-fondateurs de 29 ans sont au-dessus de leurs têtes.

Quelques heures plus tard, l’Information publiait un autre article. Mais celui-ci a été envoyé directement par e-mail à certains employés de Gopuff : Aimeraient-ils s’abonner à l’Information – afin qu’ils puissent lire d’autres articles comme celui qu’il vient de publier sur leur entreprise ?

“Parce que vous travaillez chez COMPANY, nous avons pensé que vous pourriez être intéressé par cette fonctionnalité exclusive sur Gopuff”, a lu le message de marketing automatisé, qui visait vraisemblablement à remplacer “COMPANY” par “Gopuff”. L’e-mail comprenait un lien vers l’article original et une offre de 25% de réduction pour un abonnement d’un an à l’Information, qui coûte normalement 400 $.

Bienvenue dans l’autre partie du boom des abonnements, la partie qui est rarement mentionnée dans les nombreuses histoires sur Substack et d’autres startups de médias par abonnement : le travail difficile et pénible qui consiste à trouver des personnes qui pourraient vouloir payer pour vos affaires, entrer devant eux et leur faire sortir leur carte de crédit.

Et oui, dans le cas de l’Information, cela peut parfois conduire à envoyer des pitchs à des personnes travaillant dans des entreprises sur lesquelles vous venez d’écrire des histoires difficiles, explique Jessica Lessin, fondatrice et PDG de l’entreprise.

“Nous tendons intentionnellement la main aux personnes que nous pensons intéressées par nos articles”, en utilisant un logiciel personnalisé pour prédire quel type de lecteurs pourraient être intéressés par une histoire, m’a-t-elle dit. Et cela pourrait certainement inclure des personnes qui travaillent dans une entreprise dont Information venait d’écrire. “C’est comme les recommandations de Netflix”, a-t-elle déclaré.

Je pense que Lessin et son équipe auront de nombreuses occasions de répéter le livre de jeu de Gopuff dans les mois à venir, en supposant que les prédictions largement répandues sur un renversement de l’industrie technologique se concrétisent : l’argent des investisseurs faciles se fait rare, les entreprises qui dépensaient énormément deviennent maniaques. les réductions de coûts et les licenciements transforment les employés de startups technologiques en anciens employés de startups.

À l’information, il existe de nombreux exemples d’entreprises technologiques de haut vol réévaluant rapidement leurs plans, arrêtant de nouvelles embauches ou même licenciant des personnes alors que le marché se convulse: Gorillas, un concurrent de Gopuff, licencie 300 personnes – environ la moitié de ses personnel du siège; Cameo, une entreprise autrefois en vogue qui vous permet d’embaucher des célébrités pour créer des vidéos personnalisées, supprime 25 % de son personnel ; même Amazon annule ses projets d’expansion de son empire d’entrepôts.

La question pour l’Information : le recul technologique est-il mauvais pour les affaires ? Ou est-ce une opportunité ?

Lessin est une ancienne journaliste du Wall Street Journal qui a lancé Information en 2013 et s’est explicitement engagée à concurrencer les publications commerciales les plus établies au monde : le Financial Times, le New York Times et son ancien employeur. Son équipe de 50 personnes publie régulièrement des scoops et des analyses opportunes que d’autres publications doivent suivre. (Divulgation: je suis tellement fan que je lui ai demandé, ainsi qu’au journaliste d’information Wayne Ma, de collaborer avec moi sur une récente saison de Recode’s Terre des Géants série de podcasts, sur Apple.)

Mais comme le souligne le marketing à contraction rapide Gopuff de Lessin, gérer une entreprise d’abonnement réussie nécessite beaucoup de travail. Le simple fait de taper quelque chose et d’espérer que quelqu’un vous paie pour le lire est un non-démarrage. “L’une des grandes différences entre nous et les différentes agences de presse est que nous ne nous contentons pas de publier cet article sur la page d’accueil et d’espérer que les gens le trouveront”, a-t-elle déclaré.

Plus tôt dans sa carrière, Lessin était obsédée par les dernières nouvelles; maintenant, elle est absorbée par la recherche d’un moyen d’attirer des abonnés payants. Elle a tenté toutes sortes d’expériences : regrouper sa publication avec d’autres, comme Bloomberg ; offrir des rabais aux étudiants; permettant aux abonnés existants de recruter du sang neuf en leur envoyant des articles gratuits. Elle essaie également de répandre l’évangile du modèle des médias par abonnement, un effort qui comprend un programme “accélérateur” pour les personnes essayant de lancer leurs propres entreprises par abonnement.

La personne qui m’a envoyé l’e-mail marketing d’Information’s Gopuff a également ajouté un commentaire inquiétant : et si Lessin passait son temps à courir après des histoires de startups bancales afin de pouvoir leur vendre des abonnements ?

Mais mis à part ce facteur, je ne m’en soucie pas du tout. La vérité évidente sur les préjugés du journalisme – une vérité qui échappe régulièrement aux critiques de tous bords – est que la plupart des journalistes sont biaisés en faveur de nouvelles histoires que les gens n’ont jamais entendues auparavant. À l’heure actuelle, cela signifiera se concentrer sur les licenciements et les compressions dans un secteur technologique qui est en plein essor depuis plus d’une décennie. Mais plus nous en verrons, moins ils seront nouveaux.

Ce qui ne veut pas dire que les histoires de licenciement et d’effondrement n’attirent pas l’attention à court terme. À l’époque où je travaillais pour le PDG d’Insider, Henry Blodget, en 2007, dans ce qui s’appelait alors Silicon Alley Insider, nous n’avions aucun trafic au lancement et pendant des mois après cela.

Ensuite, Blodget a appris qu’AOL – à l’époque, encore une entreprise numérique dont les gens se souciaient – ​​allait avoir des licenciements importants. Après sa publication, le trafic a augmenté, et une grande partie provenait d’adresses IP à Dulles, en Virginie – le siège social d’AOL à l’époque – et nous avons répondu en écrivant histoire après histoire sur AOL. En théorie, notre publication couvrait les affaires d’Internet ; en vérité, pendant un certain temps, nous étions essentiellement une version mise à jour de Fucked Company (recherchez-le) pour une seule entreprise.

Je ne vois pas l’information dirigée dans cette direction. Même si les choses deviennent très sombres dans le domaine de la technologie, il y aura encore beaucoup d’autres choses sur lesquelles écrire. Mais si je reçois un e-mail personnalisé m’informant que son personnel a écrit une nouvelle histoire sur Vox Media, je pourrais avoir mes propres inquiétudes.