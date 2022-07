Pourquoi le superjumbo A380 fait son grand retour

(CNN) — La reprise post-pandémique de l’aviation commerciale pourrait avoir un protagoniste précoce et improbable : le superjumbo A380.

Le plus grand avion de passagers du monde semblait être à la casse il y a à peine deux ans, alors que les compagnies aériennes étaient aux prises avec la propagation du coronavirus. Toute la flotte a été immobilisée, de nombreux avions ont été stockés à long terme et certaines compagnies aériennes ont même saisi l’occasion de se débarrasser complètement de leurs A380, Air France retirant sa flotte en mai 2020.

Mais maintenant, alors que le nombre de passagers augmente et que le trafic aérien revient aux niveaux d’avant la pandémie, l’avion connaît une résurgence. Plus de la moitié de la flotte mondiale est déjà remise en service, selon les données de Flightradar24.

Emirates possède la plus grande flotte d’A380 au monde. PASCAL PAVANI/AFP via Getty Images

Lufthansa a été le dernier transporteur à annoncer le retour de l’avion – mais pas avant 2023 – et il y a des raisons de croire que davantage d’A380 reviendront progressivement dans le ciel.

“Il est définitivement en train de revenir”, déclare Geoff Van Klaveren, analyste aéronautique et directeur général du conseil chez IBA. “Les opérateurs étaient assez réticents à le ramener car c’est un avion très coûteux, mais je pense que nous avons vu la demande se redresser plus rapidement que prévu.”

Plus de retour

Airbus a produit et livré 251 A380, et 238 restent disponibles pour le service aujourd’hui, les autres ayant été retirés ou mis au rebut. L’avion, qui n’est plus en production, est populaire auprès des passagers et des équipages, mais pas auprès des compagnies aériennes – seulement 14 l’ont exploité à ce jour.

Parmi ceux-ci, neuf le volent actuellement : British Airways, All Nippon Airways, Emirates, Singapore Airlines, Qantas, Qatar, Asiana, Korean Air et China Southern Airlines. Certains d’entre eux prévoient déjà de remettre encore plus en service leurs A380.

Singapore Airlines, par exemple, pilote actuellement 10 A380 sur sa flotte de 12, mais a confirmé à CNN Travel que les deux autres sont en cours de modernisation et réintégreront bientôt la flotte. Korean Air a également annoncé qu’elle ramènerait un troisième A380 sur sa flotte de 10, pour rejoindre les deux déjà en service.

Qantas, qui exploite trois de ses 12 A380 sur la route Sydney-Singapour-Londres, a confirmé à CNN Travel son objectif de remettre en service un total de six avant la fin de l’année, avec un plan pour en remettre quatre autres. d’ici 2024 (les deux autres doivent être supprimés).

Emirates, le plus grand opérateur d’A380 avec 123 appareils, monte également en puissance. “Aujourd’hui, nous opérons […] plus de la moitié de nos A380 », déclare Richard Jewsbury, vice-président de la division Royaume-Uni chez Emirates. « D’ici la fin de l’année, nous visons à exploiter près de 90 A380 sur l’ensemble de notre réseau. » Cela signifie que plus d’une douzaine d’autres Des A380 rejoindront ceux qui volent actuellement.

Le tout dernier A380 jamais produit, fin 2021, est allé à Emirates. Il fait partie d’une poignée d’A380 d’Emirates à inclure une section économique premium – un juste milieu entre l’économie de base et la classe affaires.

Il s’est avéré suffisamment populaire pour que la compagnie aérienne envisage d’équiper 67 autres de ses A380, sur une période de 18 mois et à partir de la fin de l’année. Dans cette configuration, avec quatre classes dont la première, les affaires, l’économie premium et l’économie, l’avion peut accueillir 484 passagers. Dans la configuration à deux classes la plus dense avec affaires et économie uniquement, les A380 d’Emirates ont une capacité de 615 passagers.

Vente difficile

Lufthansa a annoncé qu’elle ramènerait ses A380 en 2023. Thomas Lohnes/Getty Images

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les compagnies aériennes reviennent au superjumbo. “Il y a un manque de capacité de gros porteurs, car certains opérateurs tels que British Airways ont retiré des avions plus anciens comme le Boeing 747. Il y a également eu des problèmes de production avec le nouvel A350 et ainsi de suite. Certaines compagnies aériennes ont donc besoin de la capacité”, déclare Van Klaveren.

Ce n’est pas tout. Pour certaines compagnies aériennes, remettre l’avion en service a du sens car la valeur des avions a tellement baissé qu’il n’est plus possible de les revendre.

“Certains opérateurs ont réalisé que c’est un avion très difficile à vendre, pour de nombreuses raisons différentes. Si vous n’avez pas d’A380, vous n’allez certainement pas l’intégrer à votre flotte, car c’est très risqué et coûteux”, déclare Van Klaveren.

“La valeur d’un A380 de 10 ans a chuté de 60% par rapport à la période pré-pandémique, à 30 millions de dollars contre environ 76 millions de dollars, ce qui est assez extraordinaire. Donc, beaucoup de [airlines] pense qu’ils pourraient aussi bien les exploiter, car cela leur coûte de l’argent pour les maintenir en état de navigabilité.”

Deux compagnies aériennes, thaïlandaise et malaisienne, ont en effet mis en vente tous leurs A380, mais n’ont pas encore trouvé d’acquéreurs. Le seul autre obstacle jusqu’à présent est Etihad; la compagnie aérienne basée à Abu Dhabi en a 10 dans sa flotte, mais n’en exploite aucune et n’a actuellement aucun plan ferme pour le faire.

Durée de vie plus courte

Emirates a récemment lancé une nouvelle cabine A380 comprenant une classe économique premium. Le groupe Emirates

Par rapport aux sombres prédictions d’il y a deux ans, il est peut-être temps d’imaginer un avenir plus rose pour le superjumbo.

“Je pense que la plupart des compagnies aériennes continueront à exploiter les avions jusqu’à la fin de leur vie”, déclare Van Klaveren. “Le point d’interrogation est de savoir si cette durée de vie ressemble plus à 18 ans plutôt qu’à 25 ans, ce qui est la durée de vie de la plupart des avions. Si vous le comparez à l’avion de nouvelle génération, il n’est vraiment pas particulièrement économe en carburant, ce qui suggère que son l’âge moyen va baisser.”

Parce qu’Emirates a tant d’A380, le destin de l’avion reposera en grande partie entre ses mains. “Je pense qu’ils vont tous les faire voler à nouveau, car ils sont assez critiques pour leur modèle commercial”, déclare Van Klaveren.

La compagnie aérienne basée à Dubaï continue de montrer un soutien enthousiaste à l’avion.

Tim Clark, président d’Emirates, a déclaré à AirlineRatings qu’une fois l’A380 parti, il laissera un vide qui ne pourra être comblé par aucun autre avion actuellement en production : “Je construirais un autre A380 deux fois plus grand à cause du zéro émission moteurs que nous avons maintenant, avec quatre, peut-être trois moteurs », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, l’A380 continue d’être bien accueilli par les clients du monde entier et restera l’avion phare de la compagnie aérienne pendant de nombreuses années à venir, a déclaré Richard Jewsbury d’Emirates.

“Pour nous, l’emblématique double étage redéfinit l’expérience de voyage et il continuera d’être un pilier essentiel de nos plans de réseau.”