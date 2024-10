Pourquoi le super remplaçant est l’un des rôles les plus précieux du football (et pourquoi personne ne veut en être un)

Demandez à n’importe quel forward étiqueté « super sub » s’il en est fier, et vous obtiendrez la même réponse.

« Je déteste ça », déclare Adam Le Fondre, qui a marqué huit de ses 12 buts en Premier League après avoir débuté comme remplaçant. « J’ai toujours pensé que j’étais assez bon pour avoir un impact sur le jeu dès le début. »

Certains y voient le compliment le plus détourné du football. Pour les attaquants, les quelques privilégiés qui n’ont pas été repoussés au milieu de terrain ou en défense dans le football des jeunes, c’est encore plus un coup de pied dans les dents. Ils ont vécu leur vie de footballeur en tant que joueur de premier plan, pour ensuite se faire connaître pour leur contribution sur le banc.

Mais la vérité est que les super subs sont presque toujours un élément essentiel du succès d’un club au sens large.

« Avoir quatre bons attaquants est une position fantastique », a déclaré l’ancien manager de la Premier League, Harry Redknapp. L’Athlétisme. « Quand vous avez quelqu’un sur le banc, vous pouvez regarder autour de vous et penser : ‘Ouais, il peut me marquer un but’. Quand vous êtes assis là sans rien sur le banc et sans buteur, c’est une situation très difficile.

À Tottenham Hotspur, sans doute la période la plus réussie de ses 34 années de mandat dans la direction du football, Redknapp a développé une réputation de stockage et de rotation d’attaquants de premier ordre. Au cours de son séjour dans le nord de Londres, Redknapp comptait Jermain Defoe, Peter Crouch, Darren Bent et Robbie Keane, qui ont tous marqué plus de 100 buts en Premier League, ainsi que Roman Pavlyuchenko.

« J’ai eu la chance de bien connaître mes attaquants, et c’étaient des gars formidables et des professionnels », déclare Redknapp. « J’avais déjà travaillé avec Crouch et je connaissais Jermain depuis l’âge de 14 ans. Les attaquants sont désespérés de monter sur le terrain. Ils éclatent pour marquer un but. Les gars que j’avais n’étaient pas assis là à bouder. Ils veulent entrer sur le terrain pour prouver qu’ils devraient jouer en premier lieu – presque pour vous montrer deux doigts pour ne pas les avoir lancés. C’est ce que tu veux.



Redknapp a apprécié les substituts d’impact tout au long de sa carrière de manager (David Cannon/Getty Images)

Comme pour le prouver, Defoe, Crouch et Pavlyuchenko sont trois des sept joueurs à avoir marqué un record de cinq buts gagnants en tant que remplaçants en Premier League. Sur les 162 buts de Defoe en Premier League, 24 sont venus du banc, un autre record dans la compétition. Pendant le mandat de Redknapp, ses attaquants ont renvoyé les Spurs en Ligue des champions aux côtés de Gareth Bale et Luka Modric, la première fois qu’ils atteignaient le premier tournoi de clubs d’Europe depuis 1962.

Cette saison, Jhon Duran est devenu le super sous-marin le plus remarquable de la Premier League. L’attaquant colombien a marqué six buts en neuf matchs toutes compétitions confondues avec Aston Villa cette saison, son but à distance en seconde période lors de la victoire 1-0 de mercredi contre le Bayern Munich en Ligue des champions parmi les meilleurs d’une collection spectaculaire.

Son retour de but serait exceptionnel pour le joueur de 20 ans s’il était le principal homme en attaque d’Unai Emery, mais il n’a passé que 28 pour cent des minutes disponibles en Premier League sur le terrain et a marqué cinq des six après commencer le match sur le banc.

Duran n’a débuté que trois fois en Premier League pour Villa depuis son départ du Chicago Fire en MLS en 2023 et n’est pas encore considéré comme un joueur de 90 minutes par le club de Birmingham. Il est direct, confiant pour prendre des risques, désireux d’utiliser son tir puissant à distance et assez rapide pour exploiter l’espace laissé lorsque le jeu s’ouvre en seconde période.

En remplacement d’Ollie Watkins, un presseur féroce qui s’en tient au plan de jeu et fatigue les défenses, les conditions sont parfaites pour que le « capitaine chaos » profite du travail acharné de l’attaquant anglais.

« (Pour les remplaçants), il s’agit la plupart du temps d’essayer de leur faire comprendre leur rôle au sein de cette équipe », explique Sammy Lander, entraîneur et consultant dédié aux remplacements qui a travaillé avec divers clubs et équipes nationales, y compris l’USMNT. « Aston Villa en est un très bon exemple. Vous pouvez facilement identifier les rôles d’escouade au sein de leur équipe.

« Je travaille avec des clubs où nous reconnaissons des périodes de calme spécifiques pour les titulaires existants, et c’est à ce moment-là que nous ciblons les remplaçants appropriés. Il est important d’être délibéré avec les sous-marins. Emery ne se contente pas de regarder un joueur, de le maintenir en attaque et d’espérer le meilleur. Il y a des processus.

« Pour de nombreux clubs, il s’agit encore d’un domaine négligé du jeu dans lequel vous avez la possibilité d’introduire de nouvelles tactiques, de nouveaux joueurs et de nouvelles solutions. Lorsque j’ai commencé mes fonctions, j’ai réalisé un vaste questionnaire auprès des managers et du personnel et j’ai trouvé une réponse récurrente : que les remplacements se faisaient souvent avec un instinct. Je serais très surpris si Villa fonctionnait à ce niveau. Il semble qu’ils aient un processus bien plus approfondi avec Duran, c’est pourquoi ils connaissent autant de succès.



Duran a eu une autre intervention réussie contre le Bayern en milieu de semaine (Michael Steele/Getty Images)

Emery a soutenu cette réflexion lors de sa conférence de presse après le Bayern. Avant le match, il a parlé à ses assistants et à ses joueurs de la capacité de Duran à tirer à longue distance comme étant une tactique potentiellement efficace pour exploiter le positionnement de Manuel Neuer, car le gardien allemand sort souvent loin de sa ligne. Il l’a également lié à un but qu’il a marqué contre Hibernian lors des tours de qualification de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, où Pau Torres a joué une passe similaire à sa passe décisive pour Duran contre le Bayern.

Bien qu’aucun attaquant ne se contente jamais complètement de contributions limitées du banc, bénéficier de jambes fatiguées peut souvent être une voie vers des buts. Le Fondre, qui s’est fait un nom en tant qu’attaquant prolifique de l’EFL, a fait sa pause en Premier League en 2012-13 avec Reading et a marqué 12 buts lors de sa seule saison dans l’élite. Sur ce nombre, huit ont été marqués depuis le banc, soit la cinquième plus forte proportion de buts de remplacement dans l’histoire de la Premier League.

Comme Duran, il a bénéficié du travail acharné d’un autre attaquant occupant les défenseurs centraux avant d’entrer souvent en jeu et d’avoir un impact depuis le banc. Dans son cas, il s’agissait de l’attaquant russe Pavel Pogrebnyak, mesurant 188 cm.

« Quand je serai sur le banc, j’observerai les défenseurs et j’évaluerai leurs tendances », explique Le Fondre, 37 ans, qui joue désormais pour le FC United de Manchester, au septième rang du football anglais. « Si quelqu’un ne réalise pas un bon match, je saurai que ce sera le défenseur que je choisirai. Je surveillerai les espaces pour voir si je peux les exploiter une fois monté.

« Naturellement, si j’entrais, soit nous cherchions un match, soit nous essayions de trouver un gagnant. Avec cet état d’esprit, l’équipe change sa façon de jouer. Nous allons prendre plus de risques et placer le ballon beaucoup plus dans des zones dangereuses, donc je vais évidemment en tirer profit. Jouer devant et être un peu plus assertif sera toujours utile.



Le Fondre après avoir marqué le deuxième de deux buts tardifs contre Chelsea en 2013 (Scott Heavey/Getty Images)

Une culture d’équipe positive est un élément essentiel pour garantir que les « super subs » ne soient pas frustrés par leur rôle diminué. L’équipe triple gagnante de Manchester United en 1998-99 comptait Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer en attaque, quatre attaquants internationaux qui auraient facilement pu trouver un poste ailleurs pour devenir titulaires. Mais Alex Ferguson a créé un environnement à Old Trafford où la concurrence était forte, se poussant les uns les autres.

« Le problème n’est pas quand vous en avez trop, mais quand vous n’en avez pas assez », explique Redknapp. « La compétition stimule les joueurs. La meilleure motivation est quand on sait ‘Si je ne fais pas quelque chose bientôt, l’entraîneur me fera sortir’.

« Watkins joue très bien et c’est un joueur de haut niveau, mais il doit penser : « Attendez. Chaque fois que l’autre entre en jeu, il continue de marquer un but. Combien de temps encore va-t-il continuer à me titulariser sans le faire entrer dans la formation de départ ? Cela pousse quiconque possède cette chemise. Ils savent qu’ils subiront une forte pression si les remplaçants sortent du banc et marquent pour conserver leur place dans l’onze de départ.

Lancé par Eddie Jones, l’ancien entraîneur-chef de l’union de rugby d’Angleterre et d’Australie, le rôle de Duran dans l’équipe de Villa est mieux décrit comme celui d’un « finisseur ». Le concept de partants et de finisseurs, qui s’inspire des lanceurs plus proches du baseball, utilise des connotations négatives autour des remplaçants et utilise un langage positif, soulignant le travail essentiel des joueurs du banc pour gagner des matchs.



L’équipe de Manchester United, triple vainqueur en 1999, a une forte concurrence devant (Alex Livesey/Allsport)

L’ancien patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a adopté ce langage avant que l’Angleterre n’atteigne la finale de l’Euro 2020, décrivant l’impact de Jack Grealish en utilisant ces termes. Eberechi Eze, qui est sorti du banc à trois reprises lors de la course de l’Angleterre à la finale cet été, a joué un rôle similaire à l’Euro 2024.

« Il ne s’agit pas seulement du 11 », a déclaré Eze Courrier en ligne en été. « Il s’agit de toute l’équipe, de la culture, du collectif. Vous gagnez le tournoi collectivement.

«C’est mettre son ego de côté et se concentrer sur ce qui est important pour l’équipe. Si vous avez ce type de culture, ce que nous avons, vous avez les meilleures chances. Le manager a parlé de « finishers ». Nous les appelons des finisseurs. Nous le savons. Les joueurs qui entrent sur le terrain ont une mentalité à ce sujet ; il y a un moyen de s’y prendre. Ce rôle est important. Il ne s’agit pas seulement du 11. »

Pourtant, c’est une chose d’assumer ce rôle pendant une courte période lors d’un tournoi d’été pour votre équipe nationale et une autre de l’accepter à long terme au niveau du club. Le Fondre était prêt à mettre son ego de côté pour contribuer depuis le banc alors que Reading tentait en vain de rester en Premier League, mais il était de retour pour jouer un rôle plus important la saison suivante en Championnat.

Villa a un plan à long terme pour intégrer Duran et Watkins dans la formation de départ, mais on est conscient que Duran ne peut être un super remplaçant que pendant si longtemps. C’est un talent précoce qui a confiance en sa capacité à le sauvegarder, et les prétendants s’essayeront à sa signature – comme ils l’ont fait cet été lorsqu’il était fortement lié à de nombreux clubs, dont West Ham et Chelsea.

« (Duran) est de plus en plus recherché chaque semaine », explique Redknapp. « Ses performances depuis le banc incitent les clubs à le regarder pour la prochaine fenêtre. Il est actuellement en bonne position sous Emery, mais il ne voudra pas rester assis pendant un an à faire ce qu’il fait. Il va vouloir commencer.

(Photos du haut : Getty Images ; conception : Eamonn Dalton)