Pourquoi le succès de la Premier League va plus loin que sa puissance de star, sa compétitivité ou ses bouleversements

Trente ans après sa saison inaugurale, la Premier League peut à juste titre célébrer son statut de ligue de football la plus populaire au monde. Il n’y a pas un facteur derrière cela; il y en a beaucoup et vous les connaissez peut-être.

Sans ordre particulier, vous pourriez citer les éléments suivants : héritage (le jeu a été inventé ici, après tout), langue (l’anglais est la lingua franca du monde), environnement très favorable aux affaires qui facilite les investissements étrangers, leadership fort qui présente régulièrement un un front uni (surtout au cours des 15 années où Richard Scudamore était aux commandes), d’excellentes valeurs de marketing et d’emballage/production, une volonté d’embrasser l’expertise de l’étranger (pas seulement des joueurs, mais aussi des entraîneurs, des propriétaires et des cadres) et, souvent négligée, une forte marché intérieur farouchement loyal et prêt à dépenser pour son club.

Il peut y en avoir d’autres aussi, vous pouvez être en désaccord avec certains des éléments ci-dessus et nous pourrions probablement débattre sans fin de l’impact de chaque facteur répertorié. Mais en voici deux qui, selon moi, ne s’appliquent vraiment pas ou, au minimum, sont largement surestimées : les superstars et la compétitivité, qui, pour certains, peuvent sembler contre-intuitifs : vous vous attendez sûrement à ce que le succès soit motivé par des noms familiers. Et, sûrement, vous avez besoin d’un certain niveau d’imprévisibilité et de compétition, sinon les fans perdront tout intérêt.

Je dirais que la Premier League est la preuve que ce n’est peut-être pas le cas. Ou plutôt, que ce n’étaient pas des facteurs clés pour stimuler la croissance de la ligue, contrairement à, disons, la NBA à son apogée.

Commencez par la pièce superstar. Certes, c’est un concept flou, savoir-quand-je-le-vois. Mais si vous comprenez que cela signifie une combinaison d’être parmi les meilleurs au monde, de popularité et d’avoir une machine de battage publicitaire / une opération commerciale proportionnelle qui vous suit, vous constaterez peut-être qu’il y en a eu moins en Premier League que vous ne le pensez, à du moins avant l’arrivée d’Erling Haaland.

Parcourez les plus hauts échelons de la liste A et qui avez-vous? Cristiano Ronaldo (moins les 15 années dans la fleur de l’âge qu’il a passées en Espagne et en Italie de part et d’autre de ses deux passages à Manchester United). David Beckham (bien sûr, il est parti à 28 ans). Zlatan Ibrahimovic (encore une fois, arriver à la baisse et ne pas rester très longtemps). Thierry Henry? Wayne Rooney? Kévin De Bruyne ? Mohamed Salah ?

Ce sont des joueurs exceptionnels, bien sûr. Mais même à leur apogée, peu ont atteint le niveau de battage médiatique et de célébrité mondiale d’un Kylian Mbappe ou d’un Neymar ou d’un Ronaldinho. Prenez une métrique très simple, le concours de popularité ultime du football : le Ballon d’Or.

Les lecteurs réguliers sauront que je ne suis pas fan précisément parce que c’est un concours géant d’exposition médiatique et de popularité. Mais pour les besoins ici, c’est à peu près parfait. Considérez les 20 dernières éditions du prix. Les joueurs de Premier League n’ont terminé dans le top cinq que 17 fois sur 100. Thierry Henry à trois reprises, Ronaldo deux fois et 12 autres gars une seule fois.

Erling Haaland de Manchester City est l’une des rares superstars à avoir honoré la Premier League. (Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

La popularité de la ligue en a-t-elle souffert ? Pas du tout. Probablement parce qu’il n’est pas construit sur des mégastars populaires, mais plutôt sur des mégamarques populaires. L’allégeance repose sur la fidélité à l’écusson sur le devant de la chemise plus qu’au nom sur le dos. Je sais que c’est un cliché et que c’est en quelque sorte ce que le fandom est censé être, mais les spécialistes du marketing mettent en garde contre les bases de fans flottantes qui suivent leurs superstars d’équipe en équipe, comme en NBA, depuis des années. Sans aucun doute, cela se produit aussi dans le football, et en Premier League également, mais peu d’institutions parviennent à surmonter la perte d’une star (en termes de battage médiatique/attention/pertinence) comme le fait l’élite anglaise.

Ensuite, il y a la compétitivité. L’idée est que parce qu’il y a un “Big Six”, la ligue est imprévisible et incertaine chaque année, contrairement à d’autres pays. Au cours des 10 dernières années, la Premier League a été remportée par cinq clubs différents, la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Ligue 1 française par trois et, bien sûr, la Bundesliga allemande par un seul (Bayern Munich, au cas où vous vous cachiez sous un rocher). Mais il y a un peu d’erreur dans cette pensée.

Premièrement, alors que les courses au titre peuvent être captivantes, la plupart des supporters sont des fans de leur club et se soucient des performances et des progrès de leur club. Les fans des 18 autres clubs ont-ils aimé regarder la dernière journée en montagnes russes de la Premier League l’année dernière qui a finalement couronné Manchester City en tant que champion ? Probablement. Est-ce ce qui fait d’eux des fans d’un club de cette ligue ? Je ne pense pas.

Le nombre de gagnants à proprement parler n’a pas non plus d’importance. Peu importe le nombre de personnes qui prétendent que la ligue est une question de mobilité sociale et que vous pouvez réussir au fil du temps et devenir un super club, la vérité est que, à moins que vous n’apparteniez à un oligarque russe ou à un fonds souverain qui se contente de financer des années de pertes, probablement pas. Depuis 2005, lorsqu’Everton a terminé quatrième, une seule équipe en dehors des soi-disant Big Six (qui, certes, étaient plutôt un Big Five à l’époque puisqu’Abu Dhabi n’avait pas encore investi dans City) a réussi à se classer parmi les quatre premiers : Leicester City, quand ils ont tout gagné en 2015-16 (et éteint leur quota à vie de contes de fées).

Pensez-y. La saison commence et seuls six des 20 clubs peuvent raisonnablement espérer terminer parmi les quatre premiers. L’un des effets secondaires du succès de la ligue est que les revenus affluent vers le haut. Et donc la classe moyenne en herbe (au cours des dernières saisons Aston Villa, West Ham, Everton, Leicester) se retrouve avec une tâche de Sisyphe.

D’autres ligues européennes ont eu plus de variétés parmi les quatre premières – France (14), Allemagne (13), Italie (11) et Espagne (10) – que les sept équipes anglaises en 17 saisons. Mais devinez quoi ? Quand il s’agit de la popularité globale d’une ligue, ce n’est peut-être pas une “chose”. Les fans se sont habitués à la polarisation et à la stratification entre les ultra-riches (ils existent dans toutes les ligues, mais il y en a plus en Premier League) et tout le monde. Ils acceptent de se présenter à une course en marchette tandis que d’autres sont en Ferrari.

Ils jugent donc le succès de différentes manières. Ils tirent leur plaisir de voir leur équipe atteindre ses objectifs minimaux : milieu de tableau, éviter la relégation, peu importe. Et ils apprécient les matchs eux-mêmes, peut-être plus que le résultat ou le classement. Pour un propriétaire, c’est le Saint Graal : divertissez vos clients et offrez-leur quelque chose de significatif qu’ils pourront chérir année après année sans avoir à se ruiner pour gagner quelque chose. À en juger par la fréquentation et les bases de fans des clubs de Premier League de taille moyenne à petite (sans parler de ceux des ligues inférieures, dont les foules éclipsent le reste de l’Europe), ils le font mieux en Angleterre que partout ailleurs.

La Premier League, en particulier à la télévision, se sent constamment “grande” et compétitive de haut en bas, contrairement aux autres ligues. Pourquoi? La plupart des terrains sont beaux à l’écran, les fans sont serrés les uns contre les autres, le jeu se déroule à un bon rythme, les joueurs semblent s’en soucier. Les bouleversements ne sont pas plus fréquents (et parfois moins) que dans les autres ligues des Big Five, mais le quatuor de facteurs ci-dessus – réel ou perçu – s’applique systématiquement à la plupart des matchs de Premier League d’une manière qu’il ne fait pas ailleurs. Et cela rend beaucoup plus facile de vendre le récit “Any Given Sunday” que tant de gens acceptent (et qui, généralement, n’est pas vrai).

Il peut arriver un moment où la formule ci-dessus ne fonctionne plus. Après tout, la suprématie de la ligue, disent-ils, est cyclique. Mais, pour l’instant, le fait que la Premier League soit de facto la Super League mondiale (du moins en termes commerciaux) est à peu près incontesté. Et les raisons de son succès ne sont peut-être pas celles que vous pensiez.