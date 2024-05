Pourquoi le statut d’allié non-OTAN du Kenya est crucial pour la sécurité régionale

En tant qu’allié non membre de l’OTAN, le Kenya aura un accès privilégié aux équipements militaires sophistiqués et à la formation des États-Unis.

La désignation du Kenya comme allié majeur non membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) par les États-Unis renforce son rôle dans la sécurité régionale et internationale à un moment où 1 000 de ses policiers se préparent à combattre les gangs dans la capitale assiégée d’Haïti, Port-au-Prince.

Cette annonce intervient alors que le président kenyan William Ruto entame une visite d’État historique aux États-Unis pour discuter avec le président Joe Biden du déploiement tant attendu dans ce pays des Caraïbes et d’autres questions bilatérales.

Le Kenya devient seulement le quatrième pays africain à obtenir ce statut, et le premier en Afrique subsaharienne, consolidant ainsi le statut du Kenya comme l’un des alliés les plus proches des États-Unis sur le continent.

Cette fiabilité est cruciale pour les États-Unis, qui sont éclipsés par la Russie et la Chine, en particulier dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, où les forces occidentales ont été contraintes de réduire considérablement leur présence.

En tant qu’allié non membre de l’OTAN, le Kenya aura un accès privilégié à des équipements militaires sophistiqués, à une formation et à des prêts pour augmenter ses dépenses de défense.

Cependant, les États-Unis ne sont pas tenus de leur fournir une assistance militaire directe et le Kenya n’est pas mandaté pour envoyer des troupes pour les opérations de l’OTAN.

Les incursions à petite échelle sont courantes le long de la frontière de 680 km (420 milles) entre la Somalie et le Kenya.

Al-Shabab a également revendiqué une poignée d’attaques meurtrières et très médiatisées au Kenya, notamment le raid de 2013 contre le centre commercial Westgate dans la capitale Nairobi, où plus de 70 personnes ont été tuées.

Celles-ci sont concentrées dans les comtés frontaliers de Lamu, Garissa, Wajir et Mandera. La majorité des victimes sont des forces de sécurité kenyanes.

Le statut de sécurité élevé pourrait permettre au Kenya de mieux se concentrer sur la collecte de renseignements et les déploiements stratégiques.

Le déploiement a été considéré comme un échec puisque les troupes sont parties moins de neuf mois après leur entrée dans ce pays d’Afrique centrale et que les insurgés ont continué à prendre de l’ampleur.

Cependant, les États-Unis ont continué à utiliser le Kenya pour exercer une influence sur les efforts de médiation dans le conflit et sur les tensions qui en ont résulté.

Alors que les affrontements armés sont hors de question, le président Ruto devrait recevoir 16 hélicoptères de fabrication américaine et 150 véhicules blindés qui pourraient renforcer considérablement une mission dirigée par le Kenya.

Alors que le Kenya possède une vaste expérience en matière de maintien de la paix internationale, notamment lors des guerres civiles en Sierra Leone et au Libéria, Haïti est un territoire inexploré.

Près de 100 gangs ont fait de Port-au-Prince leur champ de bataille après l’assassinat du président Jovenel Moise en 2021. L’instabilité qui a vu plus de 300 000 personnes contraintes de quitter leurs foyers a finalement contraint le Premier ministre Ariel Henry à démissionner cette année.

En quête de contrôle territorial, les gangs haïtiens se sont également engagés dans une course aux armements. La majorité de leurs armes proviennent clandestinement des États-Unis, de la République dominicaine, de la Jamaïque et de la Colombie.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a découvert plus tôt cette année que les gangs étaient armés d’AK47 russes, d’AR-15 de fabrication américaine et de fusils d’assaut israéliens Galil.