Pourquoi le stationnement est si difficile et comment nous pouvons l’améliorer

La plupart des Américains, en particulier ceux qui vivent en dehors des grandes villes, doivent conduire pour se déplacer, d’où la nécessité de garer sa voiture quelque part lorsque nous ne l’utilisons pas – idéalement dans un endroit sûr, gratuit et pratique – est une force tranquille qui domine souvent la façon dont nous nous déplaçons. Mais comment le stationnement fonctionne (ou ne fonctionne pas) est quelque chose que nous arrêtons rarement de considérer.

Henry Grabar, rédacteur chez Slate, a beaucoup réfléchi à la question. Dans son nouveau livre, Paved Paradise : comment le stationnement explique le monde, Grabar démontre de manière fascinante comment le stationnement façonne nos vies aux États-Unis, déterminant les types de maisons dans lesquelles nous vivons, les communautés que nous construisons et comment nous interagissons avec nos environnements bâtis. Il montre comment les exigences de zonage exigeant le stationnement hors rue pour les nouvelles constructions étranglent les nouveaux développements et contribuent à alimenter la crise du logement abordable. Enfin, il propose une série de solutions pour rendre nos villes plus abordables et vivables – et pour éviter que le stationnement ne nous rende tous fous.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Pourquoi le stationnement nous rend-il si fous ?

C’est la question à un million de dollars. Je pense qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles le stationnement rend les gens vraiment contrariés, mais la plus évidente est peut-être que dans presque tous les endroits de ce pays, il est obligatoire d’avoir une voiture, et il n’y a presque rien que vous puissiez faire sans voiture. Donc, dans la mesure où vous êtes capable d’occuper un emploi, d’aller au restaurant ou de récupérer vos enfants à l’école, vous devez conduire, et le stationnement devient le lien entre la conduite et tout ce que vous voulez faire de votre vie. Et donc naturellement, il y a beaucoup d’importance à avoir une bonne place de parking.

C’est la première chose. Et puis la seconde est que nous venons de gérer de manière catastrophique la façon dont nous fournissons le stationnement dans ce pays, d’une manière qui n’améliore pas les choses pour les gens qui conduisent et se garent. Le parking n’est pas partagé et le prix n’est pas correct. Nous avons accepté l’idée que le stationnement dans les rues de la ville doit être totalement gratuit.

Comme vous le soulignez dans le livre, vous n’en parlez pas seulement symboliquement. Des gens sont morts à cause de disputes sur les places de stationnement.

Ah ouais, tout le temps. Lorsque j’ai commencé à travailler sur ce livre, j’ai mis en place une alerte Google pour « meurtre de place de parking ». C’est ainsi que j’ai gardé une trace de cela. Je suis vraiment ravi de désactiver cette alerte Google maintenant que le signalement est terminé. La première personne à être tuée à New York cette année a en fait été tuée sur une place de parking. J’estime que cela se produit plusieurs dizaines de fois par an dans les villes américaines.

Comment vous êtes-vous intéressé au stationnement ?

Dans mon travail de journaliste, j’écrivais sur les villes, et il semblait que chaque sujet que je rencontrais avait cette composante cachée qui était déterminante dans le résultat de tout ce qui était discuté, et ce problème était le stationnement. Quand je suis allé à Houston pour faire un reportage sur l’ouragan Harvey, j’ai parlé à un gars dont la maison avait été inondée pour la première fois, et il disait que sa maison n’avait jamais été inondée et qu’il blâmait un énorme parking qui avait été construit et le déplacement de l’eau tombant sur ce parking, et comment cela contribuait au problème des eaux pluviales dans son quartier. Et c’est un problème répandu à Houston – la marque de développement tentaculaire et autocentrée de la ville implique de paver plus d’une tonne de terrain. Ce n’est qu’un exemple.

Le stationnement coûte très cher, et l’obligation d’en prévoir peut faire échouer des projets qui autrement réussiraient. Le transport en commun, la capacité de créer des voies de transport en commun rapide pour les autobus ou même de créer des pistes cyclables dépendent de la volonté de réaffecter l’offre de stationnement dans la rue.

Quand on pense à son impact spatial, eh bien, les voitures passent 95 % de leur temps en stationnement. Le stationnement prend littéralement plus de place que les routes et coûte plus cher que les automobiles. Mais beaucoup d’entre nous ne pensent pas du tout au stationnement, ou si nous le faisons, c’est une réflexion après coup.

Le problème est-il que nous avons trop peu de places de stationnement ou trop ?

Je vais vous donner une réponse agaçante : ça dépend. À l’échelle nationale, il y a certainement beaucoup plus de places de stationnement que nous n’en avons besoin. Il y a au moins quatre places de stationnement pour chaque voiture, ce qui signifie que le parc de stationnement n’est pas rempli à plus de 25 % à un moment donné. Et certaines de ces voitures bougent à tout moment, donc le stationnement peut être beaucoup plus vide que cela.

Bien sûr, il y a des endroits où les gens sont frustrés parce qu’il n’y a pas assez de places de stationnement. Donc, si ce qui vous intéresse, c’est d’avoir une place gratuite pour vous garer, vous pourriez regarder cette situation et dire, eh bien, il n’y a pas assez de places de stationnement. En fait, c’est un peu ce que nous avons fait en tant que pays : nous avons décidé, à un moment donné au milieu du 20e siècle, qu’il n’y avait pas assez de stationnement, que c’était à la base de notre problème de circulation, et nous devions créer plus de stationnement. Mais vous ne pouvez le faire qu’à grands frais et à un coût énorme pour le tissu urbain. Il peut y avoir des endroits où il n’y a pas assez de stationnement, mais la solution est rarement de créer plus de stationnement, mais plutôt de gérer plus intelligemment le stationnement dont nous disposons et d’essayer de trouver des moyens de contrôler la demande de stationnement, par exemple en le partageant , le tarifer et dire aux gens où il se trouve.

A quoi cela ressemble-t-il?

Quand quelqu’un décide qu’il veut ouvrir un nouveau restaurant ou ouvrir un nouveau bâtiment, au lieu de dire qu’il a besoin de X places, nous pourrions dire, regardons le parc de stationnement et trouvons des logements qui sont déjà là. Le stationnement des bureaux pourrait être utilisé la nuit pour le stationnement résidentiel. Ce parking du cabinet du dentiste pourrait devenir le parking d’un restaurant.

L’autre partie est la tarification. Si vous instituez une redevance de stationnement, vous saurez exactement combien de personnes sont prêtes à payer pour s’y garer. Si vous continuez à augmenter les prix jusqu’à ce que vous ayez toujours des places disponibles, vous saurez exactement à quelle hauteur il doit être pour créer quelques places libres sur chaque bloc. Parce qu’il peut sembler qu’il ne vous faut que quelques minutes pour trouver une place gratuitement, mais l’effet net est de milliers de kilomètres de conduite chaque jour à travers les États-Unis. Il y a une quantité incroyable de trajets en voiture juste à la recherche de places de stationnement. Vous pouvez rechercher un restaurant et voir exactement comment vous y rendre, mais trouver un bon parking dépend des connaissances locales. Si vous voulez vous garer au centre-ville, vous devriez être en mesure de savoir que cela coûtera autant, et vous pouvez le faire ici — cela devrait être clairement indiqué à chaque sortie d’autoroute vers le centre-ville. Mais ce n’est pas.

Cela implique-t-il que le stationnement va devoir devenir plus ennuyeux dans les endroits où tout le monde veut se garer, comme les zones commerciales urbaines animées ?

Je ne pense pas que cela devrait être plus ennuyeux. Nous nous sommes tellement habitués à l’idée qu’il faut chercher à se garer qu’il est difficile pour les gens de comprendre que ce sera plus facile. Oui, vous allez devoir payer, mais non, vous n’avez plus à vous soucier car vous saurez qu’il y aura une place de parking où vous le souhaitez. C’est un nouveau concept, mais là où il a été institué, les gens semblent l’avoir trouvé agréable. Il existe un moyen, même sans éliminer le stationnement, qu’un peu de gestion peut rendre l’expérience de stationnement plus fluide pour tout le monde. Le temps, c’est de l’argent, et faire le tour du pâté de maisons sans savoir quand trouver une place, ou partir 20 minutes plus tôt pour trouver une place pour se garer, c’est aussi un coût.

Comment le stationnement affecte-t-il notre offre de logements ?

Le stationnement affecte l’offre de logements de deux manières principales. La première est que de nombreuses juridictions dans ce pays ont des exigences de stationnement pour les nouveaux logements. Cela impose une contrainte géométrique et financière sur les types de choses qui peuvent être construites. Et puis ce qui est construit contient beaucoup de stationnement, et le coût de ce stationnement est intégré au coût des unités, qu’elles soient vendues ou louées. Et c’est un coût assez important. En Californie et en Arizona, cela ajoute des dizaines de milliers de dollars au coût de chaque nouvelle unité de logement pour personnes à faible revenu. Il est inclus dans le loyer ou le prix demandé, que vous conduisiez une voiture ou non.

Le stationnement fonctionne comme un troisième rail dans la politique de quartier. L’offre de stationnement public est une telle fixation que les gens s’opposent aux nouveaux projets, en particulier ceux qui n’ont pas « assez » de places de stationnement, au motif qu’ils menaceront cette offre de stationnement public, alors que si je disais « je n’ai pas » Je ne veux pas de pauvres vivant dans le quartier », ce serait considéré comme inacceptable. Je cite cette enquête dans le livre des baby-boomers, et plus de la moitié des baby-boomers disent que le stationnement gratuit est plus important que le logement abordable dans leur quartier.

Comment avons-nous si mal gâché ça ?

Je pense que les exigences de stationnement ont été faites avec les meilleures intentions. A la base, on pensait vraiment que cela résoudrait les problèmes de circulation dans les quartiers encombrés qui étaient causés, [mid-century urban planners] pensé, en n’ayant pas assez de stationnement. C’était la situation dans les villes américaines dans les années 1940 et 1950 : c’était juste des embouteillages incroyables, dont les urbanistes ont conclu qu’ils étaient causés par le manque de places de stationnement. Donc, beaucoup, beaucoup de stationnement a été prévu. Ce qu’ils n’auraient probablement pas pu prévoir, c’est à quel point cela refaçonnerait l’environnement urbain, à quel point cela coûterait et dans quelle mesure cela commencerait à limiter les types de logements que nous pourrions construire.

Ce que des recherches plus récentes prouvent, c’est que plus vous fournissez de places de stationnement, plus les gens conduiront, et le stationnement est peut-être le plus grand facteur déterminant si les gens décident de faire un voyage en voiture ou par d’autres moyens. Offrir plus de places de stationnement ne facilite donc pas le stationnement. Si le stationnement encourage réellement les gens à conduire, alors plus de stationnement va en fait créer plus de trafic, et non absorber le trafic de personnes à la recherche d’un parking.

Certains endroits se sont débarrassés des minimums de stationnement, ou des exigences selon lesquelles les nouvelles constructions ont un certain nombre de places de stationnement, au cours des dernières années. Je serais curieux de savoir si vous pouviez nous parler un peu des résultats obtenus dans ces collectivités.

Il y a eu une tonne de mouvement à ce sujet au cours des cinq dernières années. C’est assez étonnant, des dizaines de villes décident qu’elles ne veulent plus obliger les gens à construire un certain nombre de places de stationnement correspondant à l’occupation du sol. L’un des meilleurs exemples est à Seattle, où en 2012, ils ont décidé de ne plus exiger de stationnement pour les nouveaux immeubles d’appartements autour des transports en commun. C’était juste à une époque où la construction résidentielle à Seattle était en plein essor. Et ils ont approuvé 60 000 unités entre 2012 et 2017. La plupart d’entre eux ont encore un parking – je veux dire, les développeurs savent que les gens qui emménagent dans leurs bâtiments veulent de l’espace pour garer leurs voitures – mais ils ont construit 40 % de parkings en moins que ce qui aurait été nécessaire sous l’ancien régime. Et cela signifiait qu’ils avaient construit 18 000 places de stationnement en moins, et le montant d’argent économisé grâce à cela, que nous pouvons supposer être allé dans des appartements moins chers et des loyers plus bas, était de 540 millions de dollars : un demi-milliard de dollars économisés simplement en ne construisant pas autant de places de stationnement.

Que pouvons-nous faire d’autre?

Si vous pouviez imaginer un paradigme dans lequel le stationnement était un peu moins important, et nous en avions besoin d’un peu moins, vous pouvez faire beaucoup avec le terrain que nous avons actuellement réservé pour les stationnements. L’opportunité la plus spectaculaire est le stationnement en bordure de rue dans les villes, où nous avons certains des biens immobiliers les plus précieux au monde, et c’est vraiment crucial pour façonner la perception, la compréhension et le plaisir des gens des endroits où ils vivent. Vous l’avez vu pendant Covid, avec le [outdoor] pop-up de restaurant; avoir même 12 personnes assises à l’extérieur et prendre un café dans la rue est tout simplement formidable. Ce n’est que la pointe de l’iceberg, n’est-ce pas ?

Vous pourriez imaginer un monde dans lequel les rues étaient piétonnes et où l’on plantait des arbres et des jardins et dans ce qui est actuellement des espaces réservés au stationnement, et des rues fermées, à l’extérieur des écoles, pour que les enfants puissent avoir des endroits pour jouer. Je pense que toutes ces choses sont à portée de main. Ce ne sont même pas des idées particulièrement coûteuses ou ambitieuses. Ils dépendent simplement de 25 propriétaires de voitures qui disent, d’accord, nous allons abandonner nos droits sur cette petite bande de terre. Les changements apportés au stationnement dans les rues avoisinantes seraient probablement assez marginaux, si l’on considère 25 voitures dans le parc de stationnement du quartier, qui se comptent probablement par milliers.