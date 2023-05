Pourquoi le soleil est rouge quand les feux de forêt brûlent

Pendant la saison des feux de forêt, les Canadiens peuvent remarquer que le soleil apparaît rouge dans le ciel.

Les levers et couchers de soleil rouge sang sont un effet secondaire quelque peu inquiétant de la fumée qui flotte sur des centaines, voire des milliers de kilomètres depuis le lieu d’un incendie de forêt. La teinte rouge peut même durer toute la journée si la fumée reste dans l’atmosphère.

Selon la taille et l’emplacement des incendies de forêt, le ciel gris causé par les particules de fumée peut s’étendre à tout le pays.

Ces mêmes particules peuvent également faire apparaître le soleil d’un rouge profond et brumeux.

« Ce qui me vient généralement à l’esprit, ce sont des levers et couchers de soleil brillants, le soleil a l’air si, si rouge et presque en feu », a déclaré Dave Phillips, climatologue principal à Environnement Canada à CTVNews.ca dans une interview.

POURQUOI LE SOLEIL EST ROUGE

Lorsque le ciel est dégagé, les sept longueurs d’onde de la lumière visibles à l’œil humain peuvent atteindre le sol.

Lorsque le temps est sec et que la fumée est élevée dans l’atmosphère, Phillips dit que les particules de fumée empêchent les longueurs d’onde plus courtes de la lumière d’atteindre le sol.

Les couleurs bleues et vertes sont des longueurs d’onde plus courtes que le rouge et l’orange, a déclaré Phillips, ce qui signifie que les gens voient les longueurs d’onde plus longues de la lumière qui traversent la brume.

« Ce sont les autres couleurs qui composent le ciel qui sont filtrées ou estompées, sont dispersées ailleurs, et elles ne viennent pas à l’œil », a déclaré Phillips. « Et ce qui reste, ce sont les longueurs d’onde très rouges et plus longues d’un ciel enfumé du soleil qui passe. »

Cependant, les conditions peuvent devenir si extrêmes que certains pourraient ne pas voir le soleil du tout.

« Parfois, la fumée est si épaisse que vous ne voyez même pas le soleil, cela devient presque comme un brouillard », a déclaré Phillips.