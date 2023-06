Pourquoi le SNP fait-il l’objet d’une enquête sur les finances de son parti ?

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’enquête de la police écossaise sur des irrégularités financières présumées au sein du Parti national écossais (SNP), connue sous le nom d’Opération Branchform, a pris une nouvelle tournure après l’arrestation de Nicola Sturgeon.

La police écossaise a déclaré que l’ancien chef du SNP, qui a démissionné en février, est en garde à vue et interrogé par des détectives.

Un porte-parole de Mme Sturgeon a déclaré qu’elle avait assisté à un entretien « en accord avec la police écossaise, où elle devait être arrêtée et interrogée en relation avec l’opération Branchform ».

« Nicola a toujours dit qu’elle coopérerait à l’enquête si on lui demandait et continue de le faire », a déclaré le porte-parole.

L’arrestation de l’ancienne première ministre intervient après que son mari Peter Murrell, l’ancien directeur général du SNP, a été arrêté en avril, quelques semaines seulement après avoir démissionné de son poste.

Il a été libéré sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie alors que la police fouillait plusieurs propriétés et saisissait un mobile home de luxe dans l’allée de la mère de M. Murrell, âgée de 92 ans, à Fife.

Le MSP Colin Beattie a ensuite été arrêté alors qu’il occupait le poste de trésorier du parti, mais a été libéré sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie. Il a démissionné de son rôle.

On s’attendait à ce que Mme Sturgeon, qui continue d’être la MSP de Glasgow Southside, soit interrogée par la police dans le cadre de l’enquête. Elle s’est également engagée à « coopérer pleinement » à l’enquête.

Mais l’affaire représente toujours une chute de grâce ignominieuse pour la première femme et la première ministre la plus ancienne d’Écosse quelques mois seulement après avoir annoncé sa démission, Humza Yousaf ayant depuis été élue pour lui succéder.

Le parti au pouvoir en Écosse semble maintenant avoir une hémorragie de soutien alors que M. Yousaf tente désespérément de stabiliser le navire, prenant lui-même en charge les finances du SNP depuis la démission de M. Beattie et rassurant ses partisans que le parti ne risque pas la faillite.

« Nous ne sommes certainement pas confrontés à la faillite, je suis heureux de dire que nous sommes sur une base stable en ce qui concerne les finances du parti », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que le Parlement soit l’endroit pour faire une déclaration sur les finances du parti… J’ai, bien sûr, chargé l’examen de la gouvernance et de la transparence et lorsque le rapport arrivera sur cet examen, je le rendrai public .”

Ici, nous revenons sur les origines de l’enquête.

La police écossaise a lancé pour la première fois son enquête sur la criminalité potentielle dans le cadre de la collecte de fonds du SNP en juillet 2021 après qu’une plainte officielle a été déposée en mars de la même année par l’activiste du parti Sean Clerkin, qui a allégué qu’environ 666 953 £ de dons collectés depuis 2017 pour une deuxième campagne référendaire sur l’indépendance avaient ont été dépensés pour d’autres choses, contrairement aux promesses faites aux supporters.

Dans les mois qui ont précédé l’annonce de l’enquête, plusieurs personnalités de haut niveau – dont le trésorier du SNP Douglas Chapman et la MSP Joanna Cherry – ont quitté le Comité exécutif national (NEC) du parti.

M. Chapman s’était plaint qu’un manque de transparence sur les finances l’avait empêché de s’acquitter de ses « devoirs fiduciaires ».

Interrogée sur l’affaire par STV en juin 2021, Mme Sturgeon a déclaré: « Je ne suis pas préoccupée par les finances du parti. Les finances du SNP sont auditées de manière indépendante… il y a donc un examen minutieux autour de cela.

« L’argent n’a pas disparu… Nous ne détenons pas de comptes séparés, nous n’avons aucune obligation légale de le faire, nos comptes sont gérés sur la base des flux de trésorerie. »

En mai 2022, l’enquête avait reçu le nom de code Operation Branchform, mais la frustration suscitée par la lenteur apparente de ses progrès a commencé à se faire sentir, M. Clerkin appelant la police à « intensifier » ses efforts.

En décembre suivant, il est apparu que M. Murrell avait accordé un prêt personnel de 107 620 £ au SNP en juin 2021, qui a été versé pour aider le parti avec un problème de « trésorerie » après la dernière élection de Holyrood, a déclaré le SNP.

Aucun intérêt n’était facturé par M. Murrell et 47 620 £ avaient été remboursés en deux versements en août et octobre 2021, ont révélé les dossiers de la Commission électorale.

M. Yousaf a depuis confirmé que le parti devait toujours le reste du prêt, vraisemblablement environ 60 000 £, à son ancien directeur général.

Nicola Sturgeon et Peter Murrel (PENNSYLVANIE)

M. Clerkin a déposé une nouvelle plainte auprès de la police écossaise en janvier 2023 après qu’il est apparu que la direction du SNP n’avait toujours pas été interrogée 18 mois après le lancement de l’enquête, ce qui a incité la force à demander au Crown Office, le ministère public écossais, des « conseils et direction » dans l’affaire.

Le 15 février, Mme Sturgeon a annoncé de manière inattendue sa démission en tant que premier ministre et chef du SNP après huit ans au pouvoir.

Dans une allocution émouvante de Bute House à Édimbourg, elle a parlé franchement de son mandat et du stress de son travail, mais a refusé de se laisser entraîner dans l’enquête lorsqu’un journaliste lui a demandé, disant seulement, alors qu’elle rassemblait ses notes: « Je » Je ne vais pas discuter d’une enquête policière en cours. Je ne le ferais sur aucun problème et je ne vais pas le faire maintenant.

Six semaines plus tard, après la fin de la course électorale pour trouver son successeur avec la victoire de M. Yousaf sur Kate Forbes et Ash Regan, l’enquête est revenue sur le devant de la scène avec l’arrestation de M. Murrell.

Les agents ont également effectué des perquisitions à un certain nombre d’adresses dans le cadre de l’enquête, notamment au domicile de Mme Sturgeon et de M. Murrell dans le South Lanarkshire et au siège du SNP à Édimbourg, aboutissant à la confiscation du camping-car, qui, selon des initiés, avait été acheté par le SNP. à utiliser comme « bus de combat » de campagne.

Après la libération de M. Murrell, M. Yousaf a subi des pressions pour suspendre son prédécesseur après le Courrier du dimanche a rapporté que des détectives avaient reçu des e-mails montrant que Mme Sturgeon avait annulé l’idée de nommer un responsable de la collecte de fonds en juin 2021, publiant également une vidéo d’elle disant au NEC qu’il n’y avait aucun problème avec les finances du SNP, rejetant les inquiétudes.

M. Beattie a été arrêté et libéré en avril, puis a démissionné après la majeure partie de deux décennies en tant que trésorier du parti.

Mme Sturgeon a été arrêtée le 11 juin, dans le cadre d’un entretien pré-arrangé avec la police, dans ce qui ne sera probablement pas le dernier développement de la saga.