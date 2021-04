Dans 10 ans, vous n’utiliserez plus de smartphone – du moins pas comme vous le faites aujourd’hui.

Il est difficile de penser à des changements majeurs parce que nous avons tendance à croire que la façon dont les choses sont maintenant est la façon dont elles seront toujours.

On a dit une fois qu’il était impossible que nous ayons jamais un téléphone dans chaque maison parce qu’il n’y avait pas assez de jeunes femmes dans le pays pour s’occuper des standard. Mais la technologie évolue et les signes sont toujours là avant que le changement ne se produise.

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Apple n’a pas inventé le smartphone. Il y avait beaucoup de téléphones à écran tactile avec des systèmes d’exploitation intelligents bien avant l’iPhone. En effet, c’est IBM qui a inventé le smartphone avec le Simon en 1994.







Le Sony Ericsson P800 2002 (ci-dessus) a été un énorme succès et Motorola avait un téléphone 3G – le A920 Paragon – quatre ans avant l’apparition de l’iPhone en 2007. Le smartphone a effectivement existé pendant une décennie avant de devenir un succès du jour au lendemain dans l’iPhone.

Pour déterminer ce qui se passera ensuite, nous devons invoquer «L’avenir est arrivé – il n’est pas encore distribué de manière uniforme» de William Gibson. Cet avenir montre que le smartphone a bien fonctionné, mais les concepteurs des puces depuis cinq et dix ans travaillent déjà sur la base du fait que le smartphone sera mort.

Trois sorcières

Les indices de la mort du smartphone sont évidents aujourd’hui. Oui, les trois sorcières qui préparent la mort du mobile au rectangle noir sont Alexa, Siri et l’assistant de Google. Ils tracent un monde où le téléphone n’est plus le hub central de tout.

Encore une fois, il y a des précédents. Dans les premières années de l’électrification, les moteurs étaient gros et chers. Il était envisagé que chaque foyer fonctionnerait de la même manière que les usines. Ainsi, la maison aurait un gros moteur et toutes les machines qui avaient besoin de puissance, comme le mangle, seraient reliées par des courroies.

L’idée que chaque appareil pourrait avoir son propre moteur était alors aussi improbable que l’idée que tout ce qui avait une prise aurait sa propre connexion Internet indépendante aujourd’hui. Ce qui n’a pas été repéré, du moins par l’homme de la rue, c’est que cet Internet des objets réduire plutôt que d’augmenter le besoin de smartphones.

Vous pourriez penser que parce que vous parlez à Google Assistant via votre smartphone, le smartphone devient encore plus important en tant que hub pour contrôler vos appareils. Ce qui se passe à la place, c’est que les assistants sont si intelligents qu’ils suppriment le besoin d’un contrôle central.







Le haut-parleur intelligent n’était même pas un appareil auquel on pensait il y a quelques années, il est maintenant fermement ancré dans nos vies. Regardez le type de produits sur lesquels Amazon a travaillé: la bague Echo, les montures de lunettes, les Echo Buds et même un four.

C’est cette nouvelle génération d’appareils qui se sent mal à l’aise aujourd’hui qui laisse présager l’avenir. Vous configurez votre four intelligent Amazon avec l’application Alexa sur votre téléphone, mais vous le contrôlez à l’aide d’un haut-parleur intelligent Echo. Attendez-vous à parler à votre salle de bain, à votre lave-linge et aux serrures de porte à l’avenir.

Google Glass a peut-être été un échec spectaculaire, mais ne vous y trompez pas: ils reviennent. Les lunettes intelligentes pourraient remplacer l’appareil photo du smartphone et apporter la RA (réalité augmentée) dans la vie de tous les jours. Cela a beaucoup plus de sens qu’un appareil qui vit dans votre poche.

Puissance du cloud

Nous sommes dans une période intéressante avec la 5G. Vous entendrez qu’il a été conçu pour choses, pas les gens, et nous sommes à un point d’inflexion de quatre technologies: la 5G, l’IA, l’IoT et la reconnaissance vocale naturelle. En termes simples, en raison de la 5G et de la puissance de traitement disponible dans le cloud, vous n’aurez plus besoin du puissant processeur que vous avez à l’intérieur de votre smartphone.

C’est précisément parce que nous nous dirigeons vers un futur où le smartphone passe au second plan. Cela ne va pas suivre le chemin de la machine à écrire ou du magnétophone, mais il deviendra meilleur dans son travail. Demandez à quelqu’un pourquoi il a acheté un téléphone et il vous dira probablement que c’est parce qu’il a un bon appareil photo.

Pour simplement publier des photos de votre déjeuner sur Instagram, les téléphones ont longtemps été bien meilleurs qu’ils ne devraient l’être en tant qu’appareil photo, et pourtant ils sont devenus plus mauvais en tant que téléphones. Demandez à quelqu’un ce qu’il attend réellement d’un téléphone et il vous dira une longue durée de vie de la batterie, une excellente qualité sonore pendant les appels téléphoniques et quelque chose qui a l’air bien.

Il deviendra également un point – peut-être que nous l’avons déjà atteint – où le public acheteur ne pourra plus être dupé: le tout nouveau téléphone à 1000 £ / 1000 $ qui n’est fondamentalement pas différent de celui lancé l’année dernière. Les enfants, la prochaine génération d’acheteurs de smartphones, ne seront pas prêts à dépenser autant de toute façon. Pour eux, après avoir reçu un téléphone alors qu’ils n’avaient que 9 ans ou même plus jeunes, ce n’est qu’une marchandise, un outil pour accéder à WhatsApp, TikTok, etc.

Les fabricants de téléphones innovent déjà avec des écrans pliables et défilables, mais même ces fonctionnalités pourraient ne pas suffire à maintenir le smartphone en vie.

Lorsque le smartphone meurt, espérons qu’il sera remplacé par un appareil qui fonctionne toujours bien en tant que téléphone – mais avant que ce jour ne vienne, voici quelques-uns des meilleurs exemples de la technologie à ce jour.

