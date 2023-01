Pourquoi le slog de McCarthy au président pourrait signifier un dysfonctionnement à venir à la Chambre

Que doit absolument faire le Congrès ?

Les républicains, comme chaque nouvelle majorité à la Chambre dans un gouvernement divisé, ont défini un programme législatif ambitieux qui ne deviendra probablement pas loi alors que les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison Blanche.

Mais le Congrès a une poignée de tâches particulièrement vitales à accomplir : adopter une douzaine de projets de loi de dépenses qui maintiennent le gouvernement entièrement financé et augmenter la limite d’emprunt statutaire qui permet au département du Trésor de financer la dette fédérale. S’il ne peut pas adopter la loi sur le financement, le gouvernement fermera ses portes. S’il ne peut pas augmenter le plafond de la dette, le gouvernement pourrait atteindre son tout premier défaut de paiement.

Ces tâches allaient déjà être difficiles avec une faible majorité républicaine et une faction de droite intransigeante déterminée à réduire les dépenses et la dette. Les concessions de M. McCarthy n’ont fait que les rendre plus difficiles – et potentiellement impossibles.

Les dissidents ont gagné son engagement à ouvrir les projets de loi de dépenses à des amendements illimités, leur permettant ainsi de vider ou d’obstruer une telle législation avec des modifications proposées. Cela pourrait rendre extrêmement difficile l’adoption de mesures de crédits, qui nécessitent l’approbation des deux chambres avant de pouvoir être transmises au bureau du président.

Les républicains ont également extrait une promesse de M. McCarthy selon laquelle toute mesure visant à relever le plafond des emprunts pour financer la dette fédérale serait accompagnée de réformes fiscales, y compris de profondes réductions des dépenses, y compris éventuellement la sécurité sociale et l’assurance-maladie. L’administration Biden et les démocrates ont déclaré qu’ils n’accepteraient jamais de telles propositions, ce qui rend très probable une confrontation de la dette.

Pourquoi les démocrates ne pouvaient-ils pas se joindre à des républicains plus modérés pour faire avancer les choses ?

Il y a au moins certains républicains qui pourraient être enclins à voter pour des projets de loi de dépenses et une augmentation du plafond de la dette, ne voulant pas voir une fermeture du gouvernement ou un défaut de paiement, M. McCarthy étant potentiellement parmi eux. Ils seraient incités à travailler avec les démocrates sur des accords bipartites qui pourraient passer par le Sénat et le bureau du président Biden.

Mais au cours des deux dernières décennies, les orateurs républicains ont suivi une règle non officielle mais dure et rapide – connue sous le nom de règle Hastert pour l’ancien orateur du GOP qui l’a établie, J. Dennis Hastert – de ne proposer aucune législation qui ne avoir le soutien de la majorité de la majorité.