Pourquoi le Seigneur des Anneaux perdure en tant que pierre de touche de la culture pop

Cela fait plus de vingt ans que les cinéphiles ont regardé Frodo Baggins et la communauté poursuivre leur quête pour détruire l’anneau maléfique, et encore plus longtemps depuis la sortie des romans fantastiques épiques de JRR Tolkien, mais le monde de le Seigneur des Anneaux continue de perdurer en tant qu’élément majeur de la culture pop.

“Je pense que chaque moment est mon préféré. Il n’y a pas une partie que je n’aime pas”, a déclaré le fan Sydney Driscoll-Davies.

Amazon Prime espère capitaliser sur cet amour. Jeudi, le service de streaming a publié les deux premiers épisodes de Les anneaux de pouvoir, une série se déroulant sur la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements de le Seigneur des Anneaux . Et Amazon a beaucoup investi – la première saison aurait coûté 465 millions de dollars US à réaliser.

Avant la sortie de l’émission, les fans ont afflué à la Fan Expo de Toronto, non pas pour voir certains des nouveaux visages à venir de la série en streaming, mais pour saluer les anciens. L’événement a accueilli les quatre acteurs qui ont dépeint les hobbits dans la trilogie cinématographique sortie entre 2001 et 2003; Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd et Dominic Monaghan.

Les acteurs ont été inondés de fans espérant obtenir leur le Seigneur des Anneaux livres ou coffrets signés. Mais Driscoll-Davies et son père, Greg Davies, sont allés plus loin. Le couple a créé un costume élaboré se présentant comme les hobbits Merry et Pippin portés par des orcs, des soldats du Seigneur des Ténèbres.

Sydney Driscoll-Davies, à droite, et son père, Greg Davies, sont venus à Fan Expo Canada cette année habillés en hobbits Merry et Pippen portés par des orcs, une scène rendue célèbre en 2002 Le Seigneur des anneaux : Les deux tours. (Philip Drost/CBC)

“Beaucoup de vestes en cuir ont été sacrifiées pour ce costume. C’est tout. Du bois, du métal, beaucoup de mousse, du polystyrène, de la colle, beaucoup de peinture, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes”, a déclaré Davies.

Pour eux, Le Seigneur des Anneaux a été une affaire de famille pour presque tout le monde, même si Driscoll-Davies dit que sa mère “ne comprend pas”.

En grandissant, Davies racontait à ses deux filles l’histoire de Tolkien Le Hobbit avant de se coucher, tout cela de mémoire. Il dit une partie de ce qui fait le Seigneur des Anneaux emblématique est que l’histoire ne concerne pas uniquement les grands épéistes et archers.

“C’est une très bonne histoire d’aventure. Mais les héros sont les petites personnes. Ce ne sont pas les combattants ou les guerriers qui sont les héros. Ce sont ces petites créatures qui font de leur mieux. Et c’est ce qui fait la différence dans le monde. Et c’est vraiment impressionnant”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup d’entre nous ne sont pas des princes guerriers, n’est-ce pas? Nous sommes des gens simples, et c’est une évasion et c’est inspirant. C’est juste un excellent message.”

Une bannière pour la série Amazon Prime The Lord of the Rings: The Rings of Power est accrochée à Fan Expo Canada à Toronto le mois dernier. La série en streaming vise à capitaliser sur la passion que le Seigneur des Anneaux suscite encore chez de nombreux fans. (Philip Drost/CBC)

Pour la fan et cinéaste en herbe Lily Radford, le Seigneur des Anneaux concerne l’amitié. Quand elle regarde les films, édition longue bien sûr, elle ne peut s’empêcher de remarquer la camaraderie entre les personnages.

“Il y a quelque chose dans la valeur de l’amitié, la camaraderie de l’anneau, juste un groupe de personnes qui traversent la vie, peu importe à quel point c’est fou, drôle ou sauvage”, a-t-elle déclaré.

“La partie aventure est fantastique. Je pense que c’est souvent ce qui attire les gens. Ce qui les retient, je pense, ce sont les valeurs qui sont… présentées à travers ces personnages d’amitié et ce que c’est vraiment.”

Travail influent

Thalia Godbout a assisté à la Fan Expo, reprenant un rôle qu’elle a d’abord assumé lorsqu’elle était toute petite. Lorsque Godbout avait deux ans, elle était habillée en Frodo Baggins pour Halloween, avec son père en sorcier Gandalf.

“Mon père était un grand fan de le Seigneur des Anneaux et il me prêtait ses livres et je les lisais, dit-elle. Je le regardais avec lui chaque année.

Plusieurs années plus tard, avec un costume de Frodon un peu plus élaboré, Godbout brandit à nouveau le seul anneau pour les gouverner tous.

Les amis Aria Guthrie, à gauche, et Thalia Godbout sont venus à la Fan Expo cette année habillés en amis hobbits Sam et Frodon. Les diapositives à fourrure pour représenter les pieds poilus des hobbits ne faisaient pas l’image. (Philip Drost/CBC)

“le Seigneur des Anneaux et Tolkien était super influent sur les médias fantastiques et la fiction maintenant, même après tant d’années », a déclaré Godbout.

Les films ont certainement marqué l’industrie cinématographique. La trilogie a remporté un total de 17 Oscars, et sa finale, Le retour du roia remporté la meilleure photo en 2004.

Et les livres ont influencé le genre fantastique tel que nous le connaissons, selon Anna Smol, qui étudie les œuvres de Tolkien et est professeur à l’Université Mount Saint Vincent à Halifax.

“Beaucoup d’histoires fantastiques ont suivi après Le Seigneur des Anneaux“, a déclaré Smol.

Anna Smol a fait des recherches sur les manuscrits non publiés de l’auteur JRR Tolkien à la Weston Library de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. (Soumis par Anna Smol)

“C’est un monde tellement vaste que [Tolkien] construit… il y a de la place pour tout le monde et toutes sortes d’intérêts différents. Et je pense que c’est l’une des choses qui peuvent attirer les gens. Et c’est l’une des choses qui intéressent les chercheurs, car il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez travailler.”

De la camaraderie de cinéma à l’amitié réelle

L’acteur Dominic Monaghan peut attester de cet aspect des films. Monaghan faisait partie de cette communauté, à travers le rôle du hobbit Merry Brandybuck. Il a joué aux côtés de Billy Boyd, qui jouait Peregrin Took, mieux connu sous le nom de Pippin.

Alors que les deux jouaient le rôle de meilleurs amis, les frontières entre le jeu et la réalité se sont estompées. Maintenant, la paire est si proche, ils ont même un podcast ensemble appelé L’oignon de l’amitiéqui vise à “décoller les couches de leur amitié, à la fois à l’écran et en dehors”.

Monaghan a déclaré que les films ont pu durer parce qu’ils racontent une histoire classique de manière puissante.

“Tolkien a dit qu’il n’y a qu’un nombre limité d’histoires que vous pouvez réellement raconter. Et cette histoire, Le Seigneur des Anneauxn’est que le voyage du héros classique », a déclaré Monaghan.

“Vous avez un petit personnage principal qui ne peut pas accomplir une mission sans s’entourer de facettes de sa personnalité qu’il n’a pas ; bravoure, vitesse, rapidité, ruse, esprit, sens de l’humour. Et ils combattent un ennemi commun.”

L’acteur Dominic Monaghan, qui a joué Merry dans la trilogie, signe un autographe à la Fan Expo. Il dit que l’histoire du Seigneur des Anneaux raconte l’histoire classique du voyage du héros d’une manière complète. (Philip Drost/CBC)

Monaghan dit que tandis que Le Seigneur des Anneaux est le meilleur de sa catégorie, ce n’est pas un nouveau type de conte.

“Cette histoire dure depuis que nous racontons tous des histoires. Il y a des histoires comme ça dans la Bible, il y a des histoires comme ça dans toutes les cultures auxquelles vous pouvez penser”, a-t-il déclaré.

“Tolkien, étant un maître conteur et un maître du langage, a pu créer un monde très riche qui n’est pas notre monde. Et nous voulons connaître ces histoires. C’est simple dans son essence.”

Le temps nous dira si Les anneaux de pouvoir capture cette même essence, mais les fans disent qu’ils sont prudemment optimistes et prêts pour la nouvelle aventure.