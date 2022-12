Pourquoi le Seigneur des Anneaux est le film de Noël ultime

Il y a un peu plus de 20 ans, un film indépendant de niche faisait ses débuts. Ne manquant pas d’elfes, de plaisanteries, de famille et d’amitiés, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson : La Communauté de l’Anneau a été créé en décembre 2001. Presque chaque année depuis, je l’ai regardé à Noël.

C’est le meilleur film de Noël ultime et je poursuivrai cette tradition jusqu’au jour de ma mort. Et je suis ici pour déclarer que vous devriez aussi.

Maintenant, pour être clair, je ne suis pas un novice du cinéma de Noël qui permettrait à LOTR de gagner par défaut. Je les ai tous vus : Miracle on 34th Street, The Grinch Who Stole Christmas, The Holiday (qui est certes le deuxième meilleur), Love Actually, It’s A Wonderful Life, Home Alone – et oui, même Die Hard. La liste s’allonge encore et encore… et encore et encore et encore. Il y a une quantité ridicule de films de Noël, en fait.

J’ai également parcouru le catalogue Hallmark de films de Noël assortis où la femme d’affaires nerveuse tombe amoureuse d’un vagabond de sa ville natale qui prépare des biscuits dans une grange et lui apprend le vrai sens de Noël. Sans surprise, ceux-ci ne comptent pas beaucoup dans ma considération, mais je m’éloigne du sujet.

Peu importe combien de fois je vois des guirlandes et entends des grelots dans le générique d’ouverture d’un film de Noël, rien ne se compare au Seigneur des Anneaux.

Le meilleur film de Noël est le Seigneur des Anneaux parce que le meilleur film est le Seigneur des Anneaux – Nick Beckwith (@nikobeckwith) 19 décembre 2021

Maintenant, j’ai fait l’objet d’un examen minutieux de cette prise dans le passé, en particulier pour savoir si le Seigneur des Anneaux COMPTE même comme un film de Noël. Voici mes trois principales raisons pour lesquelles il le fait absolument.

Il comporte le jour de Noël

Quoi, vous pensiez que juste parce que nous sommes en Terre du Milieu et que notre équivalent terrestre du Père Noël s’ébattait dans des robes grises, envoyant des feux d’artifice et encourageant un mauvais comportement de hobbit, que le jour de Noël n’était pas techniquement dans le Seigneur des Anneaux ? Détrompez-vous.

Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans les films, le matériel source confirme que c’était le jour de Noël, le 25 décembre, lorsque la Communauté a quitté Rivendell pour la première fois pour détruire l’anneau. Permettez-moi de dire ceci une fois de plus: la communauté – y compris le père Noël feu d’artifice gris et huit compagnons fringants et caracolants – a quitté une ville d’elfes (qui travaillaient dur pour construire une nouvelle épée fantaisie pour Aragorn) pour traverser leur monde et apporter paix à la Terre du Milieu, LE JOUR DE NOËL.

Il convient également de noter que JRR Tolkien était également un fervent chrétien, de sorte que le choix de cette date particulière ne serait pas passé inaperçu pour lui. C’était un CHOIX. Un choix de NOËL.

Vous pouvez (presque) appliquer les chants de Noël aux événements majeurs du film

Si vous voulez vous asseoir là et me dire que Baby It’s Cold Outside ne fonctionne pas pour la Communauté qui fait frissonner leurs âmes à la porte de la Moria, essayez simplement. JUSTE. ESSAYER.

Nuit silencieuse? Les instants juste avant que Pippin ne fasse tomber un gros squelette dans un trou. Suivez cela avec le Little Drummer Boy en tant que gobelin qui a commencé les tambours de guerre, et c’est pratiquement toute une liste de chansons de Noël.

D’un coup, We Three Kings pourrait définitivement vibrer avec les anneaux de pouvoir donnés aux elfes et détenus par Elrond, Galadriel et Gandalf : “Trois ont été donnés aux elfes ; immortels, les plus sages et les plus justes de tous les êtres.”

Et regardez, je sais que celui-ci est un énorme bond en avant, mais Little Donkey pourrait potentiellement être appliqué au fidèle poney de Samwise, Bill, qui a continué à marcher péniblement sur une montagne enneigée avant d’être contraint de faire demi-tour aux mines. Dans ce foyer, nous aimons et respectons Bill.

Noël est un temps pour la famille et la fraternité

Blague à part, Noël est littéralement un moment de fraternité. C’est un moment où nous nous réunissons tous, peu importe ce qui se passe dans nos vies – même si cela signifie s’associer à une famille élargie que vous préféreriez garder à distance, comme les Sackville-Baggins, à qui vous voudriez dire “Non, merci ! Nous ne voulons plus de visiteurs, de sympathisants ou de parents éloignés !”.

Tout comme les neuf membres de la Communauté se réunissent pour partager des aventures, se soutenir mutuellement et embrasser l’esprit de loyauté et d’amitié, vous devriez en faire autant. Et comment mieux convaincre les membres les plus bruyants de votre famille de s’asseoir ensemble sur le canapé que de faire du film de Noël quelque chose que tout le monde peut apprécier.

Comme le dit Gandalf, “Tout ce que vous avez à décider, c’est quoi faire du temps qui vous est imparti.” Mon conseil ? Donnez du repos à Die Hard cette année et passez ce temps à regarder le seul vrai film de Noël : Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau.