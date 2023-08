Pourquoi le scénario de pré-saison le plus intéressant des Cowboys est difficile à évaluer

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

Il s’avère que l’élément le plus intéressant de cette pré-saison des Cowboys est quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas voir du tout.

La deuxième semaine de la pré-saison est à nos portes, et l’argent intelligent dit de ne pas attendre plus des partants des Cowboys que ce que nous avons vu la semaine dernière. Pour le meilleur ou pour le pire, Mike McCarthy a clairement indiqué qu’il préfère évaluer ses joueurs clés dans les limites de ses propres pratiques, où il a plus de contrôle.

« Je fais confiance à notre environnement d’entraînement », a déclaré l’entraîneur-chef des Cowboys la semaine dernière. « C’est une grande raison pour laquelle nous restons en Californie une semaine de plus. Je pense que la façon dont nos gars s’entraînent les uns contre les autres, je veux dire qu’ils repoussent les limites. »

C’est un choix de mots prémonitoire, étant donné que la dernière journée d’entraînement à Oxnard, en Californie, a été fougueuse comme les Cowboys l’ont été tout l’été, avec de multiples combats qui ont éclaté mercredi après-midi.

« C’est notre dernier entraînement de camp, mec. Tu dois tout donner », a déclaré Micah Parsons par la suite. Amusant comme Parsons and Co. aurait pu l’être mercredi, ne vous attendez pas à les voir beaucoup samedi. Ce qui ramène les choses au point initial.

Même si le petit McCarthy travaille avec ses titulaires au cours de ces trois matchs hors-concours, cela lui offre la chance d’évaluer s’il est prêt à reprendre le rôle de meneur de jeu.

« Il a du travail à faire », a déclaré McCarthy lundi.

C’est compréhensible, étant donné l’écart de près de cinq ans depuis que McCarthy a appelé pour la dernière fois des jeux pour les Packers de Green Bay. C’est une expérience exigeante, car elle nécessite une attention particulière lors de chaque possession et une collaboration constante lorsque l’infraction n’est pas sur le terrain. Après trois ans en tant qu’entraîneur-chef, McCarthy a même reconnu après le match d’ouverture de la pré-saison contre Jacksonville qu’il n’avait pas trouvé le temps d’évaluer ses jeunes défenseurs pour le moment.

Dak Prescott, Cowboys, passera-t-il à l’étape suivante avec Mike McCarthy qui appelle les jeux?

« Pour être honnête avec vous, je ne regarde plus la défense autant qu’avant, donc en ce qui concerne l’évaluation personnelle de chaque joueur, je ne peux pas vraiment savoir », a-t-il déclaré.

Il y a aussi plus d’une décennie de mémoire musculaire à combattre. McCarthy a détaillé la faute qu’il a eue le week-end dernier, lorsqu’il est revenu au verbiage de Green Bay et a été rapidement corrigé par son équipe d’entraîneurs.

« Personnellement, je suis content d’avoir eu plusieurs entraîneurs qui travaillaient avec moi auparavant », a-t-il déclaré par la suite. « J’ai eu un vieil appel sorti de ma bouche, c’est l’infraction de départ. Mais nous avons corrigé cela immédiatement. »

C’est une anecdote amusante en pré-saison, mais un signe de la mise au point qui doit avoir lieu avant que les résultats ne commencent à compter. McCarthy a détaillé récemment comment il prévoit que le coordinateur offensif Brian Schottenheimer passe la saison sur la touche plutôt que dans la boîte des entraîneurs. McCarthy et Schottenheimer, amis de longue date, ont modifié le livre de jeu des Cowboys pour l’adapter à leurs philosophies.

Ils prévoient également de construire le plan de match offensif ensemble chaque semaine, et il semble que Schottenheimer fournira une paire d’yeux et d’oreilles supplémentaires sur la ligne de touche lorsque McCarthy en aura besoin.

Ce n’est pas une télévision divertissante. L’attention sera justement tournée vers les jeunes joueurs des Cowboys samedi soir. Même lorsque la couverture du match permet d’apercevoir occasionnellement les entraîneurs, il serait un peu plus difficile d’évaluer leurs performances – pratiquement impossible sans accès à leur fréquence radio.

Pourtant, à moins d’un mois de l’ouverture de la saison, c’est tout aussi crucial que l’action sur le terrain. Ainsi, même si ses titulaires peuvent s’asseoir samedi et siégeront certainement le 26 août contre Las Vegas, chaque représentant de McCarthy est important.

David Helman couvre le Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production « Dak Prescott : Une réunion de famille » sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .

