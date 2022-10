Pourquoi le Royaume-Uni n’organisera pas d’élections et comment le prochain Premier ministre est choisi

La Grande-Bretagne devrait avoir son troisième Premier ministre en seulement huit semaines au milieu d’appels généralisés et souvent en colère pour des élections générales, mais aucune voie claire pour y arriver.

Les derniers mois ont peut-être semblé être une course folle pour la Grande-Bretagne, mais des temps plus sauvages pourraient encore être à venir.

Dans le système parlementaire britannique, le chef du plus grand parti à la Chambre des communes est censé former un gouvernement. Le Parti conservateur dirige le gouvernement britannique depuis 2010 et détient une majorité parlementaire dominante.