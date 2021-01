WASHINGTON (AP) – Au lendemain de l’émeute meurtrière au Capitole des États-Unis la semaine dernière, des questions sont soulevées sur les raisons pour lesquelles la Garde nationale du district de Columbia a joué un rôle si limité alors que les agents des forces de l’ordre civils étaient en infériorité numérique et dépassés.

Les questions soulignent également l’inquiétude quant au potentiel de violence à nouveau la semaine prochaine lorsque le président élu Joe Biden sera inauguré au Capitole, et si la garde devrait jouer un rôle plus important ou différent.

L’utilisation de la Garde, en particulier à Washington, est un processus compliqué, mêlé à un éventail de problèmes de compétence entre la ville et les agences fédérales. Les plans originaux prévoyaient une petite présence de la Garde nationale avec un rôle limité.

Lorsque les émeutiers ont saccagé le Capitole mercredi, il n’a pas été facile de passer rapidement à une force plus grande et plus musclée capable de soutenir la police du Capitole assiégée. Les hauts responsables de la ville, de la défense, du Capitole et des forces de l’ordre ont dû déterminer ce qui était nécessaire et où cela était nécessaire. Ils ont également eu du mal à obtenir les approbations requises, puis à informer les membres de la Garde, à les équiper et à les mettre en route.

Un aperçu de ce qui a ralenti la réponse de la Garde et son rôle dans la préparation de l’inauguration:

POURQUOI LE GARDE N’A-T-IL PAS DÉPLACÉ PLUS VITE?

Conclusion: c’était un problème de planification compliqué par un défi logistique. Une fois que les officiels ont déterminé qu’il fallait plus de gardes que ce qui était initialement prévu, il a fallu du temps pour les mettre en place.

Environ 340 membres de la Garde nationale DC avaient été demandés par le maire Muriel Bowser. Parce que le district n’est pas un État, le département de la Défense a autorité sur la garde DC, et ce contrôle est délégué au secrétaire de l’armée Ryan McCarthy. Le Pentagone a approuvé la demande de Bowser pour que les troupes de la Garde soutiennent la police de DC pour les manifestations.

Sur la base de l’accord avec DC, les membres de la Garde ont été déployés au début de la semaine dernière à environ 30 points de contrôle et une demi-douzaine d’entrées de métro. L’accord stipulait que leur déploiement était limité au contrôle de la circulation et aux problèmes de foule, et qu’ils ne devaient en particulier pas être armés ou en tenue anti-émeute.

La police du Capitole, qui a autorité sur les terrains du Capitole, a refusé à plusieurs reprises le soutien de la Garde avant mercredi. Les responsables disent ne pas s’attendre à une énorme et violente manifestation.

Lorsque l’émeute a commencé mercredi, les quelques centaines de membres de la DC Guard déjà dans les rues avaient besoin d’une demande explicite des autorités fédérales pour se rendre au Capitole, car cela relève de la compétence fédérale. La Garde avait également besoin de l’approbation du Pentagone et de nouveaux ordres pour changer sa mission. Ils ont ensuite dû retourner à leur arsenal pour obtenir du matériel anti-émeute et un briefing sur ce qu’ils allaient faire au Capitole.

Les discussions sur le déploiement ont déclenché des plaintes selon lesquelles le Pentagone a retardé le déploiement de la Garde. Mais les responsables de la défense ont défendu la nécessité d’un processus prudent et délibéré.

«Il est important qu’au milieu d’une situation désastreuse, nous ayons un plan clair et comprenions la tâche, le but et le rôle de notre garde avant de les employer», a déclaré le lieutenant-général Walter Piatt, directeur de l’état-major de l’armée. «Créer une compréhension partagée empêchera une situation complexe et potentiellement dangereuse de s’aggraver.»

Au fur et à mesure que cela se produisait, les responsables ont activé l’ensemble de la DC Guard – 1100 membres. Mais les membres de la Garde qui n’avaient pas encore été activés étaient, comme d’habitude, chez eux, à leur travail régulier ou même dans d’autres États, et il leur a fallu du temps pour répondre.

POURQUOI NE PEUVENT-ILS PAS METTRE EN TEMPÉRATURE LE CAPITOL?

Les responsables du Pentagone et d’autres dirigeants nationaux et municipaux sont très sensibles à l’optique de l’armée américaine qui semble arrêter ou mettre la main sur des citoyens américains sur le sol américain. Ils préfèrent laisser l’application de la loi aux services de police fédéraux, étatiques et municipaux.

Beaucoup continuent de piquer de la réponse chaotique des forces de l’ordre en juin dernier aux manifestations de rue à Washington contre le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis. Les critiques ont dénoncé ce qu’ils considéraient comme une approche trop militarisée pour contenir le problème. Cela était en partie dû aux vêtements de style militaire portés par certains membres des forces de l’ordre fédérales.

Dans cet esprit, la demande de DC la semaine dernière a largement limité la Garde au contrôle de la circulation. Ils n’étaient pas autorisés à exercer des fonctions d’application de la loi.

Dans n’importe quel État, les membres de la Garde peuvent faire des activités d’application de la loi si nécessaire et approuvée par le gouverneur en cas de crise. Dans la plupart des cas, cependant, les membres de la garde sont utilisés pour soutenir l’application de la loi. À titre d’exemple, mercredi dernier, le SWAT de la police et d’autres unités tactiques sont entrés dans le Capitole pour chasser les émeutiers, tandis que la Garde est tombée derrière eux et a mis en place un périmètre de sécurité autour du bâtiment pour s’assurer que personne d’autre n’entre. entrez dans le Capitole.

La dernière mise en garde est que, dans toute circonstance désastreuse, les membres de la Garde peuvent faire tout ce qui est nécessaire pour protéger leur propre vie ou celle de ceux qui les entourent.

QUEL EST LE RÔLE DU GARDE DANS LES JOURS À VENIR?

Le Pentagone a déjà activé 10 000 membres de la Garde au cours des prochaines semaines et a le pouvoir d’en exploiter jusqu’à 15 000. Des responsables ont déclaré lundi que les services secrets, la police du parc et la police du Capitole recevaient des demandes de soutien de la Garde nationale, de sorte que les chiffres évoluent rapidement.

McCarthy a déclaré que les responsables envisageaient d’autoriser les membres de la Garde à porter des armes, mais aucune décision n’a encore été prise. Les devoirs exacts des membres de la Garde – et s’ils seront autorisés à faire des activités de police – seront décidés par chaque juridiction, en fonction de ses besoins, et seront soumis à l’approbation du Pentagone.

Y a-t-il un rôle de sécurité pour les militaires actifs?

La réponse courte est non.

Le Pentagone n’a pas l’intention d’inclure des forces actives dans la sécurité du jour de l’inauguration. Contrairement aux citoyens-soldats de la Garde, les troupes fédérales sont légalement interdites d’exercer des fonctions d’application de la loi à moins qu’un président n’invoque la loi sur l’insurrection, ce qui n’est pas prévu à ce stade. L’intention est d’éviter de militariser l’effort de sécurité, qui est principalement la responsabilité d’agences civiles comme le département de la police métropolitaine, la police américaine du parc, les services secrets et la police du Capitole.

Habituellement, les troupes en service actif remplissent cependant des rôles cérémoniels le jour de l’inauguration, comme fournir des fanfares, des gardes d’honneur et des escortes pour les invités de marque.

Dans un événement inhabituel, Biden et le vice-président élu Kamala Harris – après avoir prêté serment – déposeront une gerbe sur la Tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington. Des sentinelles de la «vieille garde» de l’armée veillent sur la tombe. Biden et Harris y seront rejoints par les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton et leurs épouses.