Pourquoi le roi maori de Nouvelle-Zélande a-t-il convoqué une réunion nationale ? | Actualités sur les droits autochtones

Environ 3 000 dirigeants et représentants maoris viendront de toute la Nouvelle-Zélande pour une réunion nationale, ou hui.

Le hui de samedi aura lieu au Marae, ou terrain de réunion traditionnel, du Maori Kiingi Tuheitia à Ngaruawahia, au sud d’Auckland.

Cette rare réunion a été convoquée par le mouvement cérémonial des rois maoris, le Kiingitanga.

Qui sont les Maoris et pourquoi se réunissent-ils ?

Les Maoris sont le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande qui vit en Nouvelle-Zélande, ou Aotearoa, depuis plus de 1 000 ans.

La réunion a été convoquée dans un contexte de tensions croissantes entre les Maoris et le gouvernement de coalition de centre-droit de la Nouvelle-Zélande.

Plusieurs groupes maoris, ou iwi, ont déposé des plaintes urgentes contre les politiques du gouvernement de coalition auprès du Tribunal de Waitangi, une commission d’enquête chargée d’examiner les plaintes déposées par les Maoris.

L’un de ces iwi, Ngai Te Rangi, espère contester les propositions du gouvernement visant à minimiser la place de la langue maorie, te reo Maori. Après l’élection du gouvernement en octobre, certains ministères ont choisi de revenir à leur nom anglais plutôt qu’à celui du maori.





À quelles politiques du gouvernement néo-zélandais les Maoris sont-ils opposés ?

Pour devenir Premier ministre, le chef du Parti national de centre-droit, Christopher Luxon, a forgé une coalition avec le parti conservateur ACT et le parti populiste New Zealand First.

Lorsque Luxon était nouveau en politique, il a déclaré qu’il avait essayé d’apprendre le te reo maori. Il fait désormais partie d’une coalition avec le parti ACT, qui parlait déjà avant les élections de réduire les droits de la communauté autochtone.

Depuis que le gouvernement de coalition a pris ses fonctions, au moins une douzaine de politiques ont été introduites qui menacent l’effacement de la culture maorie. Il s’agit notamment de réduire l’utilisation du te reo Maori dans les communications officielles, de mettre fin aux politiques fondées sur la race et d’annuler les politiques de santé qui protègent les Maoris.

Le 5 décembre, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Nouvelle-Zélande pour protester contre ces politiques.

Vendredi, Rawiri Waititi, membre du Parlement néo-zélandais et chef du Te Pati Maori, le parti maori, a publié sur Instagram un extrait de ce qu’il dit être un document divulgué par le gouvernement.

Ce document semble être un projet de loi visant à modifier les termes du Traité de Waitangi, qui protège les droits des Maoris. La légende de Waititi indiquait que le document visait à effacer le traité. « Que cela alimente notre feu ! On se voit tous samedi ! il a écrit.

Qu’est-ce que le Traité de Waitangi ?

Le Traité de Waitangi est également appelé Te Triti o Waitangi ou simplement Te Triti. Il a été signé le 6 février 1840 entre le gouvernement britannique et les dirigeants maoris.

En plus de garantir l’égalité des droits pour tous, Te Triti, signé à Waitangi dans les îles de la Baie, a assuré aux Maoris qu’ils auraient l’indépendance et la chefferie sur leurs terres et domaines, forêts, pêcheries et autres biens précieux. Les actifs ne seraient pas empiétés par les colons britanniques.

Au fil du temps, les promesses contenues dans le traité ont échoué, les politiques gouvernementales ayant conduit à l’effacement de la culture, de la langue et des coutumes maories. Pourtant, chaque année, le 6 février, la signature de ce qui est considéré comme le document fondateur de la nation est commémorée comme la fête nationale de la Nouvelle-Zélande.

Ngira Simmonds, chef de cabinet du roi, a déclaré dans un communiqué que le hui discuterait de la manière dont la traduction maorie du traité de Waitangi pourrait être respectée.





Que pourrait-il se passer d’autre lors de la réunion des Maoris ?

Kiingi Tuheitia a lancé une invitation ouverte aux Maori iwi, y compris aux enfants et aux personnes âgées.

Des membres du Parti travailliste d’opposition, des Verts et du Te Pati Maori seront présents à la réunion. Luxon, qui a rencontré Kiingi Tuheitia lundi, ne sera pas présent mais enverra deux ministres.

Certains dirigeants des partis de la coalition ont dénoncé le hui. Shane Jones, membre de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, du parti New Zealand First, a qualifié la réunion de « séance de gémissements monumentaux ».

Tout le monde sera autorisé à s’exprimer à la hui et des séances en petits groupes sur des questions clés seront organisées.