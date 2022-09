En plus d’hériter du trône de sa mère, le roi Charles est également en passe de recevoir une grande partie de sa richesse privée.

En plus des biens officiels de la Couronne, la reine Elizabeth a amassé des dizaines de millions de livres en argent et en actifs, dont une grande partie provient de l’art et des chevaux de course.

La plupart des gens paient des droits de succession de 40% sur tout ce dont ils héritent au-delà d’un seuil de 325 000 £, ce qui signifie que la monarchie serait à la charge de millions et que le Trésor bénéficierait d’une aubaine.

Pourtant, le roi Charles n’est pas responsable d’un sou en raison d’un accord négocié entre la couronne et le gouvernement de John Major en 1993, exemptant effectivement le monarque dans des situations comme celle-ci.

Combien Charles hérite-t-il de la reine ?

En 2011 La L’heure du dimanche Rich List a estimé que la fortune privée de la reine était de 370 millions de livres sterling.

Mais la nature exacte de ce que Charles obtiendra n’est pas publique car les testaments des monarques sont scellés pendant des décennies après leur mort.

Le nouveau roi est définitivement au moins en ligne pour reprendre la propriété du domaine privé de la reine, le duché de Lancaster.

Ce domaine, qui est évalué à plus de 650 millions de livres sterling en mars 2022, lui rapportera un revenu d’environ 24 millions de livres sterling, tout comme sa mère. Il joue un rôle similaire à celui du duché de Cornouailles, dont il jouissait en tant que prince de Galles et qu’il transmettra à son fils.

Quel est cet accord fiscal avec le gouvernement?

L’accord confirmant l’exonération de la monarchie de l’impôt sur les successions n’a jamais été inscrit dans la loi, mais faisait partie d’un « protocole d’accord » plus informel entre le gouvernement et le palais. Son nom officiel est le « Memorandum of Understanding on Royal Taxation ».

C’est une lecture fascinante pour quiconque s’intéresse aux affaires fiscales de la monarchie.

La section sur l’héritage du mémorandum commence par noter que certains actifs royaux sont détenus par la reine en tant que “souverain plutôt qu’en tant que particulier” et qu ‘”il serait clairement inapproprié que des droits de succession soient payés sur ces actifs”.

Les actifs de ce type comprennent des résidences officielles telles que le palais de Buckingham, les archives royales, la collection royale de peintures et d’autres œuvres d’art.

Ils ne sont pas vraiment la propriété personnelle du Roi ou de la Reine, mais celle de la couronne et ne sont donc pas soumis aux droits de succession.

Mais qu’en est-il de la propriété privée et de la richesse ?

Le paragraphe suivant du mémorandum exonère également la propriété privée du monarque de l’impôt sur les successions, lorsqu’elle est transmise en héritage au prochain souverain.

Il dit: “En ce qui concerne les actifs qui peuvent à juste titre être considérés comme privés, les dispositions prévoient que l’impôt sur les successions ne sera pas payé sur les dons ou les legs d’un souverain à l’autre, mais sera dû sur les dons et les legs à quelqu’un d’autre.”

Cela signifie que tout ce que Charles hérite de la reine Elizabeth n’est pas soumis aux droits de succession.

Le mémorandum indique également que “l’impôt ne sera pas non plus dû sur les actifs transmis au souverain au décès d’un époux d’un ancien souverain” – une exonération qui se serait appliquée aux actifs du prince Philip.

Quelle est la justification de cela?

Le document donne deux justifications : premièrement, il dit que la nature du rôle du monarque signifie qu’il est important pour lui de disposer de « ressources privées suffisantes ». Deuxièmement, il note que certains des actifs privés du monarque sont également utilisés pour des fonctions officielles.

Comme le dit le mémorandum : « Les raisons de ne pas imposer les actifs transmis au prochain souverain sont que les actifs privés tels que Sandringham et Balmoral ont un usage officiel ainsi que privé, et que la monarchie en tant qu’institution a besoin de ressources privées suffisantes pour lui permettre de continuer à jouer son rôle traditionnel dans la vie nationale et à jouir d’une certaine indépendance financière vis-à-vis du gouvernement en place.

Il convient de noter que si seuls certains des actifs du monarque ont des usages «officiels et privés», tous sont exonérés de droits de succession, qu’il s’agisse de Sandringham House ou d’un cheval de course.

Néanmoins, le mémorandum indique que “le gouvernement estime que les dispositions énoncées dans le protocole d’accord ci-joint sont justes et appropriées, compte tenu si nécessaire des circonstances particulières de la monarchie”.

La reine est-elle légalement tenue de payer des impôts ?

Le contexte plus large du mémorandum sur les droits de succession est que la monarchie n’est pas légalement tenue de payer l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les plus-values ​​ou l’impôt sur les successions, car les lois pertinentes du Parlement ne s’y appliquent pas.

Cependant, le souverain paie l’impôt sur le revenu et les gains en capital sur une “base volontaire” et l’impôt sur les successions sur la base décrite dans le mémorandum, une base qui n’incluait pas le monarque mourant et transmettant sa richesse au monarque suivant.