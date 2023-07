Le président Joe Biden et le roi Charles III se sont rencontrés lundi, mais la famille royale est restée décontractée.

Le roi n’a pas accordé à Biden le « traitement royal complet » car il ne s’agissait pas d’une visite d’État officielle, ont expliqué des commentateurs royaux et des experts à Fox News Digital. Biden s’est arrêté au Royaume-Uni pour une réunion rapide avant son apparition au sommet de l’OTAN.

Le président des États-Unis était au Royaume-Uni moins de 24 heures avant de se rendre en Lituanie.

La rencontre entre Biden et le roi Charles a été une « démonstration de force partagée » entre les deux pays, selon Shannon Felton Spence, expert royal et directeur des communications mondiales au Belfer Center de Harvard.

« Cependant, ce n’est pas une visite d’État officielle, qui est plus formelle et vient à l’invitation du chef de l’État – qui est le roi », a expliqué Spence. « La différence se résume au protocole. Cela signifie que le roi n’offre pas le niveau d’hospitalité qu’il offrirait lors d’une visite d’État. Le président n’est pas l’invité du roi lors de ce voyage. Le président et le roi se rencontrent aujourd’hui en tant que deux représentants du gouvernement et amis afin de discuter de questions importantes. Le roi ne donne pas à POTUS le traitement oral complet qu’il accordera lors d’une visite d’État.

Comme il ne s’agissait pas d’une visite d’État officielle, la reine Camilla et Kate Middleton n’ont pas arboré leurs célèbres diadèmes.

« Le palais n’a pas eu suffisamment de temps pour planifier une visite d’État officielle, qui peut prendre jusqu’à un an pour se préparer, donc la visite du président est considérée comme une » mini « visite ou une visite de travail pour se différencier », Kinsey Schofield, hôte du Podcast « To Di For Daily », a déclaré à Fox News Digital.

« Nous ne verrons pas la princesse de Galles ou la reine consort en diadèmes en raison du type de visite de l’administration Biden », a-t-elle ajouté. « Mais ce qui leur manque dans les diadèmes pourrait être compensé par des désodorisants, car la reine consort Camilla s’est une fois plainte du fait que le président passait du gaz devant elle à la COP26. »

L’auteur de « The King », Christopher Andersen, a noté que la rencontre apparemment informelle n’avait « rien d’extraordinaire ».

« Le protocole dicte que la famille royale fasse le maximum pour les dîners d’État et les banquets officiels, pas à chaque fois qu’elle reçoit la visite d’un chef d’État – et cela inclut certainement le président américain », a-t-il expliqué. « Même s’il s’agit d’un moment historique car c’est la première fois que le président Biden rencontre le roi Charles depuis son accession au trône, les deux hommes se connaissent et sont à l’aise l’un avec l’autre. »

Pour Biden et la famille royale, ce ne sera pas la première fois qu’ils se réunissent et la famille royale « insulte » le président et la première dame avec le protocole de la réunion « de travail ».

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le roi Charles et le reste de la famille royale respectent et admirent les occupants actuels de la Maison Blanche », a ajouté Andersen. « Toute suggestion que les Windsors insultent d’une manière ou d’une autre les Bidens en ne revêtant pas leurs insignes complets est tout simplement stupide, franchement. Ce jour viendra dans un proche avenir, lorsque le président effectuera une visite d’État officielle et que le roi accueillera l’une de ces mâchoires. -l’abandon des banquets d’État pour lesquels sa mère était si célèbre. »

Le voyage de Biden au Royaume-Uni marque la première visite d’un président américain dans le pays depuis 2019, lorsque Donald Trump est venu pour une visite d’État en juin.

Joe Biden a reçu le « même accueil spécial » dont les présidents précédents ont bénéficié, selon le journaliste britannique et diffuseur royal Jonathan Sacerdoti.

Une chose différente à propos de la visite de Biden était qu ‘ »il ne devait pas y avoir de banquet d’État et aucune mention n’a été faite de la reine qui le rencontrait, ni de la princesse de Galles ».

Trump a reçu l’accueil royal complet pour son dîner d’État avec la reine Elizabeth II. Le monarque portait une robe blanche et accessoirisée avec une couronne tout comme Kate Middleton, maintenant la princesse de Galles.

Biden est arrivé tard dimanche soir et est parti peu de temps après avoir brièvement rencontré le roi et le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

« On nous a dit que Biden et le roi avaient discuté du climat, ce qui est inhabituel car le contenu des discussions du monarque n’est normalement pas partagé », a déclaré Sacerdoti à Fox News Digital. « C’est en fait assez ironique qu’on ait dit que Biden discutait du changement climatique étant donné qu’il est arrivé pour ce mini-voyage dans un énorme jet (Air Force One) et qu’il a été transporté d’un endroit à un autre dans une flotte d’hélicoptères, même en voiture. de l’hélicoptère, qui a atterri au château de Windsor pour rencontrer le roi à quelques mètres seulement. »

Beaucoup ont spéculé sur la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni lorsque Biden a refusé d’assister au couronnement du roi Charles en mai. Cependant, les présidents avant lui n’ont pas non plus assisté à des couronnements. La première dame Jill Biden et la petite-fille du couple ont fait une apparition à la place.

« Je ne sais pas si le thé et une photo avec le roi auront suffi à reconstruire l’image d’unité entre les deux nations, mais ces choses traversent tout le temps des moments plus forts et plus faibles », selon Sacerdoti. « C’est au moins une bonne chose que Biden se soit arrêté pour se coordonner avec le Royaume-Uni avant le sommet de l’OTAN, alors qu’il pourrait y avoir de nouveaux désaccords entre les États membres sur des questions telles que l’Ukraine, ainsi que l’admission de la Suède dans l’alliance. »

