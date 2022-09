Le ROI Charles III est monté sur le trône après la mort de la reine Elizabeth le 8 septembre 2022 et maintenant il est plus que jamais sous les projecteurs.

Depuis qu’il a pris son nouveau titre royal, ses doigts enflés ont attiré l’attention de milliers de fans royaux, dont beaucoup s’inquiètent pour sa santé.

Pourquoi le roi Charles III a-t-il les doigts enflés ?

Les spéculations sur les doigts du roi ont commencé en 2021, lorsqu’une photo de lui tirant une pinte de bière lors d’un engagement dans le sud de Londres a donné aux fans un aperçu de ses mains enflées.

Et ses doigts et ses mains sont depuis devenus l’un des termes les plus recherchés sur Google pour le royal au Royaume-Uni.

Malgré de telles spéculations, le roi n’a pas confirmé exactement pourquoi il souffre d’un gonflement autour des mains.

Cependant, cela pourrait être le résultat de beaucoup de choses, de la rétention d’eau temporaire à l’arthrite.

Le roi Charles III est automatiquement monté sur le trône à la mort de la reine Elizabeth le 8 septembre 2022 Crédit : PA

D’autres fans royaux aux yeux d’aigle ont également remarqué que ses mains semblaient particulièrement rouges et enflées lorsqu’il passait de longues durées à voyager à l’étranger dans des climats plus chauds.

Qu’a dit la reine à propos des doigts du roi Charles ?

Les fans royaux pourraient être surpris d’apprendre que les doigts enflés sont quelque chose que le roi Charles a depuis de nombreuses années – et la reine l’a remarqué pour la première fois lorsqu’il était bébé.

Après la naissance de Charles en novembre 1948, la reine a écrit une lettre à son ancien professeur de musique, soulignant le fait que son nouveau-né avait une “paire de mains intéressante pour un bébé”.

La lettre disait: “Le bébé est très gentil et nous sommes extrêmement fiers de lui. Il a une paire de mains intéressante pour un bébé.

“Ils sont plutôt gros, mais avec de longs doigts fins assez différents des miens et certainement de ceux de son père. Il sera intéressant de voir ce qu’ils deviendront. J’ai encore du mal à croire que j’ai un bébé à moi.”

Et la reine n’était pas la seule royale à commenter les mains du roi – Charles lui-même a même fait référence à ses mains en plaisantant dans le passé.

En 2012, lors d’une tournée en Australie, le monarque les a appelés ses “doigts de saucisse”.

Qu’ont dit les médecins à propos des doigts du roi Charles ?

Médecin britannique et maître de conférences à l’Université de Chester, le Dr Gareth Nye a expliqué quelles conditions de santé potentielles pourraient être responsables de ce problème.

Il a déclaré: “L’œdème est une condition dans laquelle le corps commence à retenir des fluides dans les membres, normalement les jambes et les chevilles, mais aussi dans les doigts, ce qui les fait gonfler.

“Pour voir si c’est la cause, appuyer sur la zone enflée pendant environ 15 secondes provoquerait une dépression dans la zone.”

Il a également noté que les personnes âgées peuvent développer le trouble si elles restent assises pendant de longues périodes.

Il pense également qu’un autre problème de santé potentiel dont le roi pourrait souffrir est l’arthrite.

S’exprimant sur cette condition, le Dr Nye a déclaré: “L’arthrite – une autre affection courante chez les plus de 60 ans. Elle affecte souvent trois zones principales de la main – l’articulation du pouce ou l’une ou l’autre des articulations des doigts.

“Les doigts deviennent généralement raides, douloureux et enflés et bien que les médicaments puissent soulager la douleur, le gonflement peut persister.”

Selon le NHS, il existe un certain nombre de différents types d’arthrite, avec des symptômes tels que douleurs articulaires, sensibilité, raideur, inflammation dans et autour des articulations, restriction des mouvements des articulations, peau rouge et chaude sur l’articulation affectée et faiblesse et atrophie musculaire. .

L’arthrite est souvent associée aux personnes âgées, mais elle peut également toucher les enfants – ce qui pourrait expliquer pourquoi le roi a toujours eu des doigts “plutôt gros”.

Le Dr Nye a également ajouté que d’autres causes pourraient inclure un régime riche en sel ou des médicaments spécifiques comme ceux conçus pour l’hypertension artérielle.

Mais selon son avis médical, le Dr Nye pense que ses doigts enflés étaient loin d’être le signe d’un problème de santé majeur pour le nouveau roi.

Il a ajouté: “Il n’y a certainement aucun problème de santé immédiat à conclure des doigts enflés et c’est très probablement un signe de son âge.”