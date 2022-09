LA famille royale a parfois des règles très différentes du reste de la société.

Cependant, certains protocoles royaux semblent être plus fortement mis en œuvre que d’autres, en particulier en ce qui concerne les voyages.

Pourquoi le roi Charles et le prince William ne voyagent-ils jamais ensemble ?

Le prince William est devenu héritier du trône à la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

En tant qu’héritier, il existe une règle non officielle selon laquelle il ne doit jamais voler dans le même avion que son père, le roi Charles III.

On suppose que la règle non officielle remonte à des années où les voyages étaient considérés comme beaucoup moins sûrs qu’ils ne le sont à l’époque moderne.

La règle est en fait pour la triste raison que si quelque chose devait arriver à l’avion, cela mettrait à la fois le roi et son héritier en danger.

La plupart d’entre nous ne réfléchissons pas à deux fois avant de voyager avec un parent, mais ce n’est pas le cas du prince William et du roi Charles.

La même règle non officielle s’applique également au prince William et au prince Harry voyageant ensemble, même si l’aîné des enfants du prince William, le prince George, est le deuxième sur le trône.

En effet, si quelque chose devait arriver au prince de Galles avant que son fils n’ait 18 ans, le prince Harry devrait servir de roi jusqu’à ce que George atteigne sa majorité.

Quels autres protocoles royaux existe-t-il pour le roi Charles et le prince William ?

Il existe également une règle selon laquelle personne ne peut s’endormir tant que le monarque est encore éveillé.

Ce sera au roi Charles à quelle heure le reste de sa famille pourra se coucher car ils doivent attendre qu’il parte en premier.

Il est également prévu que la famille royale marche dans un certain ordre, selon la ligne de succession au trône.

Cela signifie que le roi Charles devrait marcher en premier et que le prince William devrait le suivre.

Le prince William et le prince George peuvent-ils voyager ensemble ?

La règle non officielle signifie que techniquement, le prince William et son fils, le prince George, ne devraient pas non plus voyager ensemble.

Bien que cela soit techniquement vrai, les règles ont été plus assouplies ces dernières années.

Apparemment, la reine a toujours eu le dernier mot à ce sujet et il semble qu’elle ait eu une approche détendue étant donné que le prince George a voyagé avec son père à de nombreuses reprises.

En 2014, Prince George a voyagé jusqu’en Australie avec ses deux parents.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont voyagé en avion avec leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Selon la rumeur, lorsque Prince George aura 12 ans, il devra peut-être commencer à voler dans un avion différent de celui de son père.

Le roi Charles aura probablement le dernier mot sur les préparatifs de voyage.