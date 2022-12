LE ROI CHARLES fête son anniversaire le 14 novembre, mais une tradition royale pourrait le voir faire la fête deux fois.

Le deuxième samedi de juin était considéré comme l’anniversaire officiel de feu la reine, et le nouveau monarque tiendra la célébration annuelle.

Le véritable anniversaire du roi Charles est le 14 novembre Crédit : Getty

Pourquoi le roi Charles a-t-il deux anniversaires ?

Le roi Charles fêtera son anniversaire deux fois à partir de 2023 – le 14 novembre et le deuxième samedi de juin.

La tradition remonte au roi George II en 1748.

Malheureusement pour lui, il est né en novembre – un mois qui n’a généralement pas de beau temps au Royaume-Uni.

Il a donc décidé de fêter son anniversaire à une date plus chaude et, espérons-le, plus ensoleillée.

Il a choisi de combiner ses festivités d’anniversaire avec un défilé militaire appelé Trooping the Colour, qui a eu lieu au printemps.

Depuis lors, on pense que chaque monarque a suivi la tradition.

La reine a initialement marqué son anniversaire le deuxième jeudi de juin, mais en 1959, la date a été changée pour le deuxième samedi de juin.

Quel âge a le roi Charles ?

Le roi Charles a eu 74 ans le 14 novembre 2022 – son premier anniversaire en tant que monarque.

Il est né en 1948.

Le roi est le premier fils de feu la reine Elizabeth et du prince Philip.

Comment le roi Charles fête-t-il son anniversaire ?

Le roi célèbre généralement son anniversaire en privé avec sa famille.

Pour célébrer son premier anniversaire en tant que monarque, une photographie de Sa Majesté appuyée contre un vieux chêne à Windsor a été publiée.

Le palais de Buckingham a également annoncé que le roi assumerait le rôle de The Ranger of Windsor Great Park – un poste occupé par son père, le duc d’Édimbourg.

Il y avait aussi des célébrations militaires pour marquer l’occasion.

La Band of Household Cavalry a joué Happy Birthday devant le palais de Buckingham lors de la cérémonie de relève de la garde.

Des coups de feu ont également été tirés à travers Londres.

La King’s Troop Royal Horse Artillery a tiré 41 coups depuis Green Park et une heure plus tard, l’Honorable Artillery Company a fait un salut de 62 canons depuis la Tour de Londres.

En juin, un défilé Trooping the Colour fête son anniversaire avec le public.

Également connue sous le nom de parade d’anniversaire du roi, elle a lieu depuis plus de 260 ans.

Il comprend plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens et un spectacle aérien d’avions de la RAF.

Beaucoup se rassemblent autour du palais de Buckingham portant des Union Jacks et agitant des drapeaux.

Le roi inspecte les troupes à Horse Guards Parade avant que les musiques militaires ne se produisent.

La couleur régimentaire, ou drapeau, est ensuite traitée dans les rangs des soldats.

Une fois que les Foot Guards ont défilé devant le roi, il retourne au palais de Buckingham à la tête des soldats, avant de reprendre le salut.

La Famille Royale le rejoint alors sur le balcon du Palais pour saluer le public.