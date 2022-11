Pourquoi le rêve du retour de LeBron James aux Cleveland Cavaliers ne se réalisera jamais | Nouvelles de la NBA

Si vous croyez aux univers parallèles, il y en a sûrement un où LeBron James est resté un Cleveland Cavalier.

Qu’il s’agisse de rester en 2018 plutôt que de déménager aux Lakers de Los Angeles, ou même dans un monde où ‘The Decision’ a pris le chemin inverse à l’été 2010, le gamin d’Akron est un héros dans l’Ohio et ce n’est pas complètement irréalisable qu’il soit resté avec eux à l’une ou l’autre de ces étapes, peut-être même pendant toute sa carrière.

D’accord, peut-être que ce dernier est exagéré, quelqu’un de son talent et de son ambition cherchera toujours naturellement de nouveaux défis. À vrai dire, il est probable qu’il existe également de nombreux univers parallèles dans lesquels sa carrière s’est déroulée exactement de la même manière, mais une chose a définitivement changé.

En ce moment, peut-être pour la première fois de mémoire d’homme, LeBron a bien plus besoin des Cavs qu’ils n’ont besoin de lui. Ou, pour le dire autrement, pour la première fois, la meilleure chose pour les Cavs est ne pas pour essayer de mettre en place un package pour piéger le vétéran, qui excelle toujours dans sa 20e année dans la ligue.

James, originaire de l'Ohio, a aidé à porter les Cleveland Cavaliers au titre NBA en 2016 et est toujours un héros pour de nombreux fans des Cavs





Les Cavaliers ont une fiche de 7-1, deuxième de la Conférence Est, tandis que LeBron et les Lakers ont une fiche de 2-6, deuxième fond de l’Ouest. James joue dans une équipe qui est mal construite et qui ne lui laisse pas une chance décente d’ajouter à ses quatre bagues de championnat, dont l’une bien sûr a été remportée avec les Cavs en 2016.

Les deux équipes s’affrontent dimanche soir, vivre de Sky Sports Arena et Sky Sports YouTube à partir de 20h30et LeBron pourrait être pardonné d’avoir au moins une partie de lui désireux de revenir pour un troisième passage à Cleveland.

Pour les Cavaliers, cependant, la fenêtre de tout désir de leur part est maintenant passée, voici pourquoi …

Âges et chronologie

James dit qu'il est "super humiliant" d'être sur le point de battre le record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar en NBA – une marque qu'il est susceptible de dépasser cette saison



LeBron continue de défier les limites de ce qui devrait être possible pour tout être humain à l’approche de son 38e anniversaire et affiche toujours en moyenne 24,0 points et 9,1 rebonds par match (tous deux dans le top 20 de la ligue) et 7,5 passes (assez bon pour un place dans le top 10) – et c’est dans une équipe des Lakers offensivement brutale.

C’est toujours un colosse qui, lorsqu’il se met à courir dans la ruelle, est toujours imparable. Il fonctionne toujours avec un radar interne qui lui donne un sixième sens de la position de ses coéquipiers sur le terrain et deux décennies de nous pour compléter ses dons naturels et son dévouement athlétique.

Les stars des Cleveland Cavaliers Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen célèbrent après avoir remporté la section de tir en équipe lors du NBA All-Star Skills Challenge 2022





Les Cavaliers, cependant, sont sur une chronologie complètement différente et possèdent déjà l’expérience nécessaire dans l’équipe avec l’un des partenaires criminels de LeBron dans l’équipe titre 2016, Kevin Love, ainsi que Robin Lopez, Raul Neto et – à son retour – Ricky Rubio.

Leurs principaux acteurs sont désormais Evan Mobley (21 ans), Darius Garland (22 ans), Jarrett Allen (24 ans), Donovan Mitchell (26 ans) et Caris LeVert (28 ans). Avec les vétérans du banc, cela crée un bel équilibre de jeunes joueurs prodigieusement talentueux (Garland et Allen – ainsi que Mitchell, amené de l’Utah Jazz – sont déjà All-Stars et Mobley devrait l’être à l’avenir), tandis que les vétérans sur le banc font un bel équilibre.

Faire venir LeBron, même si l’âge ne commence pas à le rattraper, ce qui sûrement doit arriver finalement, irait à l’encontre de ce qui semble être un calendrier fluide pour une équipe talentueuse.

La situation et l’alchimie des Cavaliers

Le garde des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell éclabousse un buzzer beater trois à la fin du troisième quart lors de leur victoire en prolongation contre les Wizards de Washington



Les Cavs ont tout ce dont ils ont besoin pour se considérer comme des prétendants, leur départ 7-1 n’est pas un hasard.

Jusqu’à présent cette saison, ils ont le plus grand différentiel de points des équipes de la ligue et sont l’une des meilleures équipes de tir à trois points de la ligue.

À certains égards, étant donné à quel point ils tirent de l’extérieur, vous pouvez voir pourquoi cela se prêterait parfaitement aux talents de LeBron. Tout le monde le sait, si vous l’entourez de tireurs, vous pouvez légitimement prétendre à un titre.

Il doit cependant être le principal porteur du ballon dans une équipe, et entre Garland et Mitchell, ces tâches sont déjà couvertes. Cela neutraliserait les compétences clés de ces deux-là pour les avoir comme tireurs hors balle et est-ce qu’un LeBron est meilleur que les deux? Définitivement pas.

Faits saillants des Celtics de Boston contre les Cavaliers de Cleveland lors de la troisième semaine de la saison NBA



De plus, les Cavs jouent avec un flux – et même s’il est tôt dans le processus d’acclimatation de Mitchell, ils partagent la charge. Lors de la victoire contre les champions de la Conférence de l’Est de la saison dernière, Boston, LeVert et l’ancien garde du Jazz ont marqué 35 points chacun. Ainsi, même lorsqu’un lance-flammes comme Mitchell est en feu, il y a toujours suffisamment de mouvement de balle et de rythme pour s’assurer que d’autres gars participent.

Mobley, Allen, Garland, ainsi que Love et Cedi Osman du banc, affichent tous en moyenne des points à deux chiffres et, surtout, les joueurs sont engagés et jouent les uns pour les autres des deux côtés. Ils n’ont pas besoin de déstabiliser une alchimie fantastique qui se construit depuis l’acquisition de Mitchell.

Le salaire de LeBron et le coût pour l’obtenir

LeBron a l'air furieux sur le terrain contre les Portland Trail Blazers plus tôt cette saison





James est sur un contrat qui passe de 44,5 millions de dollars cette année à 46,6 millions de dollars l’année prochaine, puis à 50,4 millions de dollars, jusqu’en 2024-25.

Les Cavs ont Mitchell, Allen et Garland engagés à gagner beaucoup d’argent tout au long de l’année prochaine et au-delà avec Love et LeVert sur des accords expirant gros et un seul futur choix de premier tour jusqu’à la fin de la décennie, leur premier tour de 2024, probablement tomber assez bas.

Regardez Donovan Mitchell marquer 32 points alors que les Cleveland Cavaliers battent les Chicago Bulls lors de la semaine 1 de la NBA



Tout package hypothétique cette année devrait être construit autour de ces accords expirant et le projet de capital n’intéresserait pas les Lakers, il est donc probable qu’une troisième équipe devrait s’impliquer pour vouloir des choix et il est difficile de voir comment un accord pourrait se produire.

Quoi qu’il en soit, ce que les Cavs abandonneraient ne vaudrait pas ce que LeBron a laissé dans le réservoir.

Le bagage superstar avec LeBron

Le mot “bagage” est utilisé avec une certaine prudence – LeBron James est un athlète professionnel et dévoué exceptionnel qui est brillant pour la culture de toute organisation dans laquelle il entre. C’est un gagnant avec un désir contagieux de réussir et capable d’élever ses coéquipiers autour de lui vers de plus hauts sommets.

Cependant, avec une superstar mondiale comme James, il y a toujours un énorme tapage et cela vient avec lui. L’examen minutieux d’une équipe est encore plus grand du simple fait qu’il est là, il devient automatiquement la figure de proue de toute équipe dans laquelle il se trouve.

James se dirige vers le banc, l'air découragé dans la seconde moitié de l'affrontement des Lakers de Los Angeles contre les Nuggets de Denver





Ensuite, il y a toutes les affaires et autres intérêts et considérations, les émissions de télévision, etc., qu’il a maintenant comme priorités dans sa vie. Tout ce que dit James est une histoire et bien qu’il soit prudent avec ses mots en termes sportifs, ses autres intérêts signifient qu’il donnera la priorité à d’autres éléments lorsqu’il s’agit de prendre des décisions par rapport à ce qu’il dit sur d’autres plateformes.

Vous devez également tenir compte de l’influence qu’il détient et commande sur la prise de décision au niveau organisationnel, certains diraient à juste titre, compte tenu de ses réalisations, et comment trouver le juste équilibre entre ses intérêts et ceux de l’équipe (c’est-à-dire s’assurer qu’il obtient la chance de partager un étage NBA avec son fils Bronny, avant la fin de sa carrière).

Ces deux derniers éléments expliquent pourquoi LeBron a probablement peu d’intérêt à déménager, en particulier avec Bronny dans l’équipe locale du lycée Sierra Canyon (c’était une décision délibérée de James de donner la priorité à la carrière de son fils dans sa réflexion avant de déménager à Los Angeles) malgré les luttes des Lakers cette saison et la dernière.

James arbore une écharpe de Liverpool alors qu'il assiste à son premier match à Anfield en octobre 2011 – il est actionnaire des Reds





Il y a tout simplement plus à considérer pour lui que le côté sportif des choses à ce stade de sa vie et les Cavaliers, en vérité, ne voudraient pas assumer tout cela.

Ainsi, bien que dans leur cœur les fans des Cavaliers puissent aimer l’idée du retour de James, la vérité est que maintenant cela ne convient pas aux Cavs ou à l’homme lui-même pour que cela se produise.

Cleveland aura toujours 2016, cependant, et avec leur équipe actuelle, ils ont un espoir légitime de croire qu’ils peuvent ajouter à leur titre solitaire – et leur meilleure chance de le faire est sans pour autant LeBron.

