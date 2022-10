Pourquoi le rêve de science-fiction de la cryonie n’est jamais mort

L’environnement était en quelque sorte un changement pour Drake, qui avait passé les sept années précédentes en tant que directeur de l’intervention médicale de la Alcor Life Extension Foundation. Bien qu’il ait été le leader de longue date de la cryonie, Alcor était encore une petite organisation à but non lucratif. Depuis 1976, elle figeait les corps et les cerveaux de ses membres, dans l’idée de les ramener un jour à la vie.

La fondation, et la cryonie en général, avaient longtemps survécu en dehors de l’acceptation générale. Généralement boudée par la communauté scientifique, la cryonie est surtout connue pour son apparition dans des films de science-fiction comme 2001 : L’odyssée de l’espace. Mais ses adhérents se sont accrochés au rêve qu’à un moment donné dans le futur, les progrès de la médecine permettront une réanimation et des années supplémentaires sur Terre. Au fil des décennies, de petits développements alléchants dans la technologie connexe, ainsi que des sujets de test gelés de haut niveau comme Ted Williams, ont maintenu l’espoir. Aujourd’hui, près de 200 patients décédés sont congelés dans les chambres cryogéniques d’Alcor à des températures de -196 °C, dont une poignée de célébrités, qui ont payé des dizaines de milliers de dollars dans le but d’une « éventuelle renaissance » et finalement d’une « réintégration dans la société ».

Mais c’est la récente implication de Yinfeng qui signale une nouvelle ère pour la cryonie. Avec des ressources financières impressionnantes, un soutien gouvernemental et un personnel scientifique, c’est l’un des rares nouveaux laboratoires qui se concentrent sur l’élargissement de l’attrait de la cryonie pour les consommateurs et tentent à nouveau d’apporter de la crédibilité à la théorie longtemps contestée de la réanimation humaine. Juste un an après l’arrivée de Drake en tant que directeur de recherche du Shandong Yinfeng Life Science Research Institute, la filiale du Yinfeng Biological Group supervisant le programme de cryonie, l’institut a effectué sa première cryoconservation. Ses cuves de stockage contiennent maintenant une douzaine de clients qui paient plus de 200 000 $ pour préserver le corps entier.

Pourtant, le domaine reste enraciné dans la foi plutôt que dans une preuve réelle qu’il fonctionne. “C’est une aspiration sans espoir qui révèle une épouvantable ignorance de la biologie”, déclare Clive Coen, neuroscientifique et professeur au King’s College de Londres.

Même si un jour vous pouviez parfaitement décongeler un corps humain gelé, vous n’auriez toujours qu’un cadavre chaud sur les mains.

Le processus cryonique ressemble généralement à ceci : à la mort d’une personne, une équipe d’intervention commence le processus de refroidissement du cadavre à basse température et effectue une assistance cardiopulmonaire pour maintenir le flux sanguin vers le cerveau et les organes. Ensuite, le corps est déplacé vers une installation cryonique, où une solution de préservation des organes est pompée dans les veines avant que le corps ne soit immergé dans de l’azote liquide. Ce processus devrait commencer dans l’heure suivant la mort – plus l’attente est longue, plus les dommages aux cellules du corps sont importants. Puis, une fois le cadavre congelé installé dans la chambre cryogénique, l’espoir du mort commence.

Depuis ses débuts à la fin des années 1960, le domaine s’est attiré l’opprobre de la communauté scientifique, en particulier de sa cousine plus respectable, la cryobiologie – l’étude de la façon dont le gel et les basses températures affectent les organismes vivants et les matériaux biologiques. La Society for Cryobiology a même interdit à ses membres de s’impliquer dans la cryonie dans les années 1980, un ancien président de la société fustigeant le domaine comme étant plus proche de la “fraude que de la foi ou de la science”.

Ces dernières années, cependant, il a attiré l’attention de la foule techno-optimiste libertaire, principalement des magnats de la technologie rêvant de leur propre immortalité. Et un certain nombre de nouvelles startups élargissent le terrain de jeu. Tomorrow Biostasis à Berlin est devenue la première entreprise de cryonie en Europe occidentale en 2019, par exemple, et début 2022, Southern Cryonics a ouvert une usine en Australie.

“Plus de chercheurs sont ouverts à des sujets futuristes à plus long terme qu’il y a environ 20 ans”, déclare Emil Kendziorra, fondateur de Tomorrow Biostasis.